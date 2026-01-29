Actualité Médicale Vieillissement : cette protéine accélère le déclin de votre système immunitaire après 60 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 29/01/2026 à 07:00 Des chercheurs chinois viennent d'identifier une protéine qui joue un rôle clé dans l'affaiblissement du système immunitaire lié à l'âge. Cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue Nature Aging, ouvre de nouvelles perspectives pour ralentir le vieillissement des défenses naturelles de l'organisme.

Ce qu'il faut retenir

La protéine PIEZO1 détecte les forces mécaniques du flux sanguin et accélère le vieillissement des cellules souches du sang Ce mécanisme favorise l'inflammation chronique et affaiblit progressivement le système immunitaire Les tests ont été réalisés sur des souris et des cellules humaines, confirmant la pertinence pour l'homme Une molécule antagoniste (GsMTx4) a permis de ralentir ce processus en laboratoire Cette découverte pourrait déboucher sur de nouveaux traitements anti-âge ciblant le système immunitaire

Une découverte majeure sur le vieillissement du sang Pourquoi notre système immunitaire devient-il moins efficace avec l'âge ? Cette question fondamentale, qui concerne des millions de Français de plus de 65 ans, vient de trouver une réponse inattendue grâce aux travaux d'une équipe de l'Université de Zhejiang, en Chine. L'étude, publiée le vendredi 2 janvier 2026 dans la revue Nature Aging, identifie pour la première fois le rôle d'une protéine appelée PIEZO1 dans l'accélération du vieillissement immunitaire.



Cette protéine, présente à la surface des cellules souches hématopoïétiques (les cellules mères de toutes nos cellules sanguines situées dans la moelle osseuse), agit comme un capteur mécanique extrêmement sensible. Elle détecte les forces de cisaillement exercées par le flux sanguin circulant dans la moelle osseuse. Et c'est précisément cette sensibilité au flux sanguin qui pose problème avec l'avancée en âge.



Le phénomène porte un nom : l'immunosénescence. Ce vieillissement progressif du système immunitaire rend les personnes âgées plus vulnérables aux infections comme la grippe ou la pneumonie, mais aussi aux cancers et aux maladies auto-immunes. En France, de 10 000 à 15 000 décès sont attribués chaque année à la grippe, touchant principalement les personnes de plus de 65 ans.

Le mécanisme enfin compris Les chercheurs dirigés par le professeur Xinjiang Lu ont mis en évidence un enchaînement précis de réactions biologiques. Lorsque PIEZO1 détecte le stress mécanique du flux sanguin, elle déclenche une entrée massive de calcium dans les cellules souches. Cette cascade chimique, transmise par les voies de signalisation JAM3 et CAPN2, provoque deux effets néfastes : une prolifération excessive des cellules souches et une orientation préférentielle vers la production de cellules myéloïdes, au détriment des lymphocytes.



Or, ce sont précisément les lymphocytes, notamment les lymphocytes T dits « naïfs », qui permettent à notre organisme de reconnaître et combattre de nouveaux agents infectieux. Ces cellules jouent un rôle crucial dans la réponse aux vaccins et aux nouvelles infections. Après 70 ans, la production de ces cellules T naïves chute à moins de 20% de sa capacité initiale, selon les données de la littérature médicale. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'efficacité des vaccins diminue avec l'âge : elle n'est que de 38% chez les plus de 65 ans contre 59% chez les adultes plus jeunes, selon Santé publique France.



La découverte de PIEZO1 comme acteur central de ce déclin ouvre donc de nouvelles perspectives thérapeutiques particulièrement prometteuses.

Des tests prometteurs sur souris et cellules humaines GsMTx4, un peptide antagoniste déjà connu des chercheurs pour ses propriétés inhibitrices sur les canaux mécanosensibles. Les résultats sont très encourageants. Chez les souris traitées, le vieillissement inflammatoire des cellules souches a été significativement ralenti, avec une réduction mesurable de la différenciation myéloïde biaisée.



Fait important pour la médecine humaine : les chercheurs ont vérifié que ce mécanisme existe également chez l'homme. En utilisant des cellules souches issues de



L'étude a également révélé que PIEZO1 s'active lors de situations de stress physiologique comme l'inflammation, l'hypoxie ou la stimulation nerveuse, autant de conditions qui se multiplient avec l'âge. L'équipe chinoise ne s'est pas contentée de décrire le mécanisme. Elle a également testé une molécule capable de bloquer l'action de PIEZO1 : le, un peptide antagoniste déjà connu des chercheurs pour ses propriétés inhibitrices sur les canaux mécanosensibles. Les résultats sont très encourageants. Chez les souris traitées, le vieillissement inflammatoire des cellules souches a été significativement ralenti, avec une réduction mesurable de la différenciation myéloïde biaisée.Fait important pour la médecine humaine : les chercheurs ont vérifié que ce mécanisme existe également chez l'homme. En utilisant des cellules souches issues de sang de cordon ombilical humain , ils ont confirmé que PIEZO1 déclenche les mêmes réponses calciques et les mêmes biais de différenciation que chez la souris. Cette validation croisée renforce considérablement la portée de leurs conclusions et laisse entrevoir des applications cliniques futures.L'étude a également révélé que PIEZO1 s'active lors de situations de stress physiologique comme l'inflammation, l'hypoxie ou la stimulation nerveuse, autant de conditions qui se multiplient avec l'âge.

Quelles conséquences pour les seniors ? Cette découverte éclaire d'un jour nouveau le phénomène d'immunosénescence qui touche des millions de Français. Elle explique en partie pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des formes graves d'infections respiratoires, première cause d'hospitalisation en EHPAD où elles représentent 41% des infections selon les enquêtes nationales.



L'inflammation chronique, caractéristique du vieillissement et facteur de risque de nombreuses maladies cardiovasculaires, apparaît désormais comme étant en partie entretenue par ce mécanisme mécanique impliquant PIEZO1. Une piste que les chercheurs souhaitent explorer pour développer des stratégies de prévention ou de traitement ciblées.



Si la molécule GsMTx4 n'est pas encore utilisable en clinique, elle démontre qu'il est possible d'agir sur ce processus. D'autres équipes dans le monde travaillent déjà sur des molécules similaires, comme la quercétine, un flavonoïde naturel présent dans de nombreux fruits et légumes et connu pour ses propriétés inhibitrices de PIEZO1. Ces recherches pourraient à terme déboucher sur des compléments alimentaires ou des médicaments destinés à préserver plus longtemps la vitalité du système immunitaire des personnes âgées.



En attendant ces avancées thérapeutiques, les spécialistes rappellent que l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée riche en antioxydants et en fibres, ainsi que la gestion du stress restent les meilleurs moyens de soutenir son système immunitaire à tout âge. La vaccination reste également recommandée pour les seniors, même si son efficacité est réduite par l'immunosénescence.

Sources :

- Nature Aging, « Shear stress governs hematopoietic stem cell fate to promote inflammation-induced aging », 2 janvier 2026

- PubMed, fiche de l'étude PMID 41482519, janvier 2026

- Infovac, « Immunosénescence », consulté en janvier 2026

- Association Santé Respiratoire France, données sur l'efficacité vaccinale, octobre 2025





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