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Cadmium dans l'alimentation : ce métal invisible qui fragilise les os de millions de seniors

Près de la moitié des adultes français dépassent les seuils de sécurité sanitaire pour le cadmium. Le responsable n'est pas un aliment suspect. C'est le pain, les pâtes, les céréales du petit-déjeuner. Tout ce qu'on mange chaque jour sans y penser.



L'ANSES révèle que la France est 3 à 4 fois plus contaminée au cadmium que ses voisins européens — et l'alimentation quotidienne en est la cause principale Les seniors sont en première ligne : le cadmium s'attaque aux os et aux reins, avec un risque accru après la ménopause Un geste simple pourrait réduire l'exposition — mais la plupart des retraités font exactement l'inverse

Un Français sur deux est contaminé, et il ne le sait pas 47,6 % des adultes français dépassent la concentration critique de cadmium dans les urines. Le chiffre, issu de l'étude nationale de biosurveillance ESTEBAN, vient d'être confirmé par un rapport de l'ANSES publié ce 25 mars 2026. Et il ne s'agit pas d'une exposition marginale : les niveaux français sont trois à quatre fois supérieurs à ceux mesurés en Belgique, en Angleterre ou en Italie.



Le cadmium est un métal lourd cancérogène qui s'accumule dans l'organisme pendant des décennies. Contrairement au plomb dont les niveaux d'exposition baissent, le cadmium progresse. L'ANSES le dit sans détour : si rien ne change, des effets néfastes à long terme sont probables pour une part croissante de la population.



L'explication tient en un chiffre : chez les non-fumeurs, l'alimentation représente jusqu'à 98 % de l'imprégnation au cadmium. Le tabac aggrave la situation pour les fumeurs, mais le problème est d'abord dans l'assiette. Et ce ne sont pas les aliments que l'on croit.

Le piège est dans les aliments "sains" Le cadmium ne se cache pas dans les plats industriels ou les produits ultra-transformés. Il contamine les aliments les plus recommandés par les nutritionnistes : le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les céréales du petit-déjeuner, certains légumes. Autrement dit, la base de l'alimentation quotidienne de la plupart des retraités français.



Le mécanisme est simple. Les engrais phosphatés utilisés en agriculture contiennent du cadmium. Ce métal s'accumule dans les sols, passe dans les racines des plantes, et finit dans les aliments. Plus un produit est consommé fréquemment, plus il contribue à l'exposition — même si sa teneur en cadmium est modérée.



Le chocolat, régulièrement pointé du doigt, n'est en réalité qu'un contributeur mineur : moins de 3 % de l'exposition totale, selon l'ANSES. Le vrai problème, ce sont les aliments du quotidien dont personne ne se méfie.

Ostéoporose, fractures : pourquoi les seniors paient le prix fort fragilité osseuse, risque accru d'ostéoporose et de fractures.



Selon le rapport de l'ANSES, près d'un quart des cas d'ostéoporose seraient attribuables au cadmium. Le chiffre est considérable quand on sait que cette maladie touche entre 2,5 et 3,5 millions de femmes en France et provoque chaque année plusieurs centaines de milliers de fractures, dont plus de 150 000 nécessitent une hospitalisation.



Les femmes ménopausées sont doublement exposées. La chute des œstrogènes accélère la perte osseuse, et le cadmium interfère avec le métabolisme du calcium et de la vitamine D — les deux piliers de la solidité des os. Des travaux de recherche montrent que même une exposition faible, purement alimentaire, est associée à une diminution mesurable de la densité minérale osseuse, y compris chez les personnes n'ayant jamais fumé.

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Métaux lourds : une exposition qui touche toute la population française Le cadmium s'accumule dans les reins et les os tout au long de la vie. Plus l'exposition dure, plus les dégâts s'aggravent. Pour les personnes de 60 ans et plus, les conséquences sont directes :, risque accru d'et deSelon le rapport de l'ANSES, près d'seraient attribuables au cadmium. Le chiffre est considérable quand on sait que cette maladie touche entreen France et provoque chaque année, dont plus de 150 000 nécessitent une hospitalisation.Lessont doublement exposées. La chute des œstrogènes accélère la perte osseuse, et le cadmium interfère avec leet de la— les deux piliers de la solidité des os. Des travaux de recherche montrent que même une, purement alimentaire, est associée à une diminution mesurable de la, y compris chez les personnes n'ayant jamais fumé.

Pourquoi la France est-elle plus contaminée que ses voisins La réponse tient en grande partie aux engrais phosphatés. La France utilise des roches phosphatées importées, notamment du Maroc, dont la teneur en cadmium est particulièrement élevée. La réglementation française autorise encore 90 mg de cadmium par kilogramme dans ces engrais, contre 60 mg/kg au niveau européen. L'ANSES recommande depuis 2019 d'abaisser ce seuil à 20 mg/kg — un niveau déjà appliqué en Finlande, en Slovaquie et en Hongrie.



En juillet 2026, la France devrait abaisser son seuil à 40 mg/kg. C'est un premier pas, mais l'ANSES juge ce niveau encore insuffisant pour protéger la population. L'agence appelle à agir simultanément sur les sols agricoles, les effluents d'élevage et les boues de stations d'épuration. Le problème est structurel : le cadmium a une demi-vie de plusieurs décennies dans le sol. Même en coupant la source demain, les aliments resteront contaminés pendant des années.

Ce que chaque senior peut faire dès maintenant limités. L'agence considère qu'il n'est pas pertinent de formuler des recommandations de choix alimentaires individuels tant le problème est systémique. Mais quelques ajustements concrets peuvent réduire l'exposition.

Plus contaminés À limiter ⚠️ Céréales petit-déjeuner, biscuits, gâteaux Produits sucrés/salés à base de blé ⚠️ Pain, pâtes, riz Base quotidienne très contributrice Moins contaminés À privilégier ✅ Lentilles, pois chiches, haricots secs 10 fois moins de cadmium que les céréales ✅ Varier origines et marques Diluer l'exposition en alternant les sources



Le remplacer une partie des pâtes et du pain par des légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots secs. Ces aliments sont dix fois moins contaminés que les produits céréaliers et présentent des bénéfices nutritionnels reconnus — protéines végétales, fibres, fer.



L'ANSES recommande aussi de limiter les produits sucrés et salés à base de blé : céréales du petit-déjeuner, biscuits, gâteaux. Et de diversifier les sources d'approvisionnement — alterner les marques, les origines géographiques — pour éviter une exposition répétée au même sol contaminé.



Un point important : le bio ne protège pas nécessairement. L'ANSES précise que la filière biologique est potentiellement tout aussi impactée que l'agriculture conventionnelle, certains engrais autorisés en bio contenant également du cadmium. L'agence s'abstient de toute recommandation en faveur du bio sur ce sujet précis. L'ANSES est claire : les leviers individuels sont. L'agence considère qu'il n'est pas pertinent de formuler des recommandations de choix alimentaires individuels tant le problème est systémique. Mais quelques ajustements concrets peuvent réduire l'exposition.Le premier geste recommandé par l'ANSES est de: lentilles, pois chiches, haricots secs. Ces aliments sontque les produits céréaliers et présentent des bénéfices nutritionnels reconnus — protéines végétales, fibres, fer.L'ANSES recommande aussi de: céréales du petit-déjeuner, biscuits, gâteaux. Et de— alterner les marques, les origines géographiques — pour éviter une exposition répétée au même sol contaminé.Un point important : le bio ne protège pas nécessairement. L'ANSES précise que la filière biologique estque l'agriculture conventionnelle, certains engrais autorisés en bio contenant également du cadmium. L'agence s'abstient de toute recommandation en faveur du bio sur ce sujet précis.

Ce qu'il faut retenir

Le rapport de l'ANSES du 25 mars 2026 confirme une surexposition préoccupante des Français au cadmium, avec des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à ceux de nos voisins européens L'alimentation quotidienne (pain, pâtes, céréales, pommes de terre) est responsable de 98 % de l'imprégnation chez les non-fumeurs Le cadmium s'accumule dans les os et les reins : près d'un quart des cas d'ostéoporose lui seraient attribuables, un risque aggravé après la ménopause Remplacer une partie des céréales par des légumineuses (lentilles, pois chiches) peut réduire l'exposition — elles sont dix fois moins contaminées Le bio ne protège pas davantage sur ce point : le vrai levier est la réduction du cadmium dans les engrais, où la France accuse un retard réglementaire

Sources :

- ANSES, rapport d'expertise « Priorisation des leviers d'action pour réduire l'imprégnation de la population française au cadmium », 25 mars 2026

- ANSES, page thématique « Qu'est-ce que le cadmium et comment réduire son exposition ? », mise à jour mars 2026

- France Info, « Les Français sont de plus en plus contaminés par le cadmium », 25 mars 2026

- Étude ESTEBAN (Santé publique France), biosurveillance 2014-2016, résultats publiés en 2021

Pour aller plus loin :



- Métaux lourds : une exposition qui touche toute la population française