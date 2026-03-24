Alzheimer : ce casque français à infrarouges pourrait ralentir la maladie sans médicament

Reste la question de l'accessibilité. Le Fonds Clinatec prévoit la fabrication de 150 casques en 2026, produits par deux entreprises d'Annecy et de Grenoble. La production reste artisanale et le coût élevé. L'objectif affiché est de descendre à moins de 3 000 euros par casque à terme, avec un modèle de prêt ou de location par les hôpitaux et les médecins.



Mais le chemin est encore long. Les résultats de l'essai en cours ne sont pas attendus avant quatre à cinq ans. Et même en cas de succès, il faudra constituer un dossier d'enregistrement complet. Pour les familles confrontées quotidiennement à Alzheimer ou à une maladie apparentée, cette piste ne changera pas la donne immédiatement. Mais elle ouvre, pour la première fois en France, une voie non médicamenteuse crédible, portée par la recherche publique et validée par les autorités sanitaires. Dans un domaine où les échecs thérapeutiques s'accumulent, c'est une avancée qui mérite d'être suivie de près.