Actualité Médicale Alzheimer : et si une simple stimulation sonore pouvait nettoyer le cerveau ? Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 09:25 Une équipe de chercheurs chinois vient de démontrer pour la première fois sur des primates que la stimulation sonore à 40 Hz permet d'éliminer les plaques toxiques responsables d'Alzheimer. Publiée le 5 janvier 2026 dans la prestigieuse revue PNAS, cette étude marque une étape décisive vers un traitement non invasif de la maladie qui touche 1,4 million de Français.

Ce qu'il faut retenir

Une étude chinoise publiée le 5 janvier 2026 démontre pour la première fois sur des primates l'efficacité de la stimulation sonore à 40 Hz contre Alzheimer Après 7 jours de traitement, les protéines bêta-amyloïdes ont été évacuées du cerveau vers le liquide céphalo-rachidien (+200%), signe que le "nettoyage" cérébral fonctionne L'effet persiste pendant plus de 5 semaines après l'arrêt du traitement, une durée jamais observée chez la souris Cette méthode est non invasive et peu coûteuse, contrairement aux anticorps monoclonaux qui présentent des risques d'œdème cérébral Un essai clinique de phase III est en cours aux États-Unis pour tester cette approche chez l'homme En France, 1,4 million de personnes sont touchées par Alzheimer ou maladies apparentées

Une première mondiale sur des primates C'est une avancée majeure dans la recherche contre Alzheimer. Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences viennent de publier, le 5 janvier 2026 dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), les résultats d'une étude inédite sur des macaques rhésus âgés.



Pour la première fois au monde, une équipe scientifique a démontré sur des primates non humains que la stimulation auditive à 40 Hz permet d'éliminer les protéines toxiques responsables de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à présent, cette technique n'avait été validée que sur des souris.



L'équipe du Dr Hu Xintian, du Kunming Institute of Zoology, a travaillé avec neuf macaques rhésus âgés de 26 à 31 ans. Ces singes avaient naturellement développé des plaques amyloïdes dans leur cerveau, reproduisant ainsi la pathologie caractéristique d'Alzheimer chez l'humain. Un modèle animal bien plus proche de nous que la souris.

Une efficacité spectaculaire et durable

Avant Baseline 🧠 Protéines Aβ42 dans le LCR Niveau de référence 🧠 Protéines Aβ40 dans le LCR Niveau de référence Après 7 jours de traitement 📈 Protéines Aβ42 dans le LCR +205,61% 📈 Protéines Aβ40 dans le LCR +201,00%

Cette augmentation massive des protéines bêta-amyloïdes dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) est une excellente nouvelle : elle signifie que ces substances toxiques sont évacuées du tissu cérébral vers le LCR, d'où elles seront éliminées par l'organisme. C'est exactement le mécanisme espéré par les chercheurs.



Mais le résultat le plus remarquable concerne la durée de l'effet. "Quand nous avons mesuré cinq semaines après la fin du traitement sonore, le changement bénéfique n'avait pas diminué", explique le Dr Hu Xintian. Un effet persistant pendant plus de 35 jours après l'arrêt de la stimulation, du jamais vu dans les études sur les souris. Le protocole était simple : une heure de stimulation sonore à 40 Hz (un son grave de 1 kHz pulsé 40 fois par seconde) chaque jour, pendant sept jours consécutifs. Les résultats ont dépassé les attentes des chercheurs.Cette augmentation massive des protéines bêta-amyloïdes dans le(LCR) est une excellente nouvelle : elle signifie que ces substances toxiques sont évacuées du tissu cérébral vers le LCR, d'où elles seront éliminées par l'organisme. C'est exactement le mécanisme espéré par les chercheurs.Mais le résultat le plus remarquable concerne la durée de l'effet., explique le Dr Hu Xintian. Un effet persistantaprès l'arrêt de la stimulation, du jamais vu dans les études sur les souris.

Bientôt des essais chez l'homme ?



La bonne nouvelle : des essais cliniques sont déjà en cours chez l'homme. La start-up américaine Cognito Therapeutics, issue du MIT, mène actuellement un essai de phase III (essai HOPE) à l'échelle nationale aux États-Unis. Son dispositif, baptisé



Les premiers résultats cliniques sont encourageants. Selon les données présentées en 2025, les patients traités ont montré un ralentissement significatif de l'atrophie cérébrale et une meilleure préservation de leurs capacités cognitives. Certains auraient gagné jusqu'à 9,9 mois de "temps préservé" par rapport au déclin habituellement observé.



L'avantage majeur de cette approche ? Elle est non invasive et peu coûteuse, contrairement aux nouveaux anticorps monoclonaux (lecanemab, donanemab) qui nécessitent des perfusions hospitalières et présentent des risques d'œdème cérébral et d'hémorragies. Cette découverte chinoise s'inscrit dans un mouvement de recherche mondial. Depuis 2016, les travaux pionniers du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont démontré que la stimulation à 40 Hz active le système de "nettoyage" naturel du cerveau, appelé système glymphatique.La bonne nouvelle : des essais cliniques sont déjà en cours chez l'homme. La start-up américaine, issue du MIT, mène actuellement un essai de(essai HOPE) à l'échelle nationale aux États-Unis. Son dispositif, baptisé Spectris , est un casque délivrant simultanément lumière et son à 40 Hz, une heure par jour à domicile.Les premiers résultats cliniques sont encourageants. Selon les données présentées en 2025, les patients traités ont montré un ralentissement significatif de l'atrophie cérébrale et une meilleure préservation de leurs capacités cognitives. Certains auraient gagné jusqu'àde "temps préservé" par rapport au déclin habituellement observé.L'avantage majeur de cette approche ? Elle est, contrairement aux nouveaux anticorps monoclonaux (lecanemab, donanemab) qui nécessitent des perfusions hospitalières et présentent des risques d'œdème cérébral et d'hémorragies.

Ce qu'il faut retenir pour les patients français Pour les 1,4 million de Français touchés par Alzheimer et leurs proches aidants, ces résultats représentent un espoir concret. Mais la prudence reste de mise : le dispositif Spectris n'est pas encore disponible en France et ne le sera pas avant plusieurs années.



Les chercheurs eux-mêmes appellent à la patience. L'étude chinoise, bien que prometteuse, a été réalisée sur seulement neuf singes. Des essais cliniques de grande ampleur sur l'homme sont indispensables avant toute commercialisation en Europe.



En attendant, les spécialistes déconseillent formellement de tenter des "thérapies sonores" à domicile avec des applications ou des vidéos trouvées sur internet. La fréquence, l'intensité et la durée de stimulation doivent être précisément calibrées pour être efficaces sans danger.



"L'effet durable que nous observons chez les primates soutient le développement de cette approche douce comme future thérapie pour Alzheimer", conclut le Dr Hu Xintian. Une lueur d'espoir pour les millions de familles concernées dans le monde, qui attendent désormais avec impatience les résultats des essais cliniques américains.

Sources :

- PNAS, "Long-term effects of forty-hertz auditory stimulation as a treatment of Alzheimer's disease: Insights from an aged monkey model study", 5 janvier 2026

- Académie chinoise des sciences, communiqué de presse, 6 janvier 2026

- MIT News, "Evidence that 40Hz gamma stimulation promotes brain health is expanding", mars 2025

- France Alzheimer, données de prévalence, 2025





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