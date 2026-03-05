Cet exercice cérébral de 5 semaines réduirait le risque de démence pendant 20 ans

L'étude ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) a démarré en 1998. Les chercheurs ont réparti au hasard les participants en quatre groupes. Trois groupes suivaient un entraînement cérébral différent : mémoire, raisonnement, ou vitesse de traitement. Le quatrième ne recevait aucun entraînement.



L'exercice de vitesse consistait à identifier des objets apparaissant brièvement sur un écran d'ordinateur, tout en surveillant sa vision périphérique. La difficulté augmentait automatiquement selon les performances de chaque participant. Les séances duraient 60 à 75 minutes, deux fois par semaine, pendant cinq semaines. Environ la moitié des participants ont ensuite bénéficié de séances de rappel un an et trois ans plus tard.



Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : seul l'entraînement de vitesse avec rappels a produit un effet mesurable sur la démence à 20 ans. Les exercices de mémoire et de raisonnement, eux, n'ont montré aucun effet significatif sur cette durée.