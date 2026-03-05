Cet exercice cérébral de 5 semaines réduirait le risque de démence pendant 20 ans

Un résultat que les chercheurs n'attendaient pas
Cinq semaines d'exercices sur un ordinateur. Moins de 24 heures d'entraînement au total. Et une protection mesurable contre la démence 20 ans plus tard. C'est le résultat principal d'une étude publiée le 9 février 2026 dans la revue Alzheimer's & Dementia.
L'essai clinique, mené par des chercheurs de l'université Johns Hopkins, a suivi près de 2 800 personnes âgées de 65 ans et plus pendant deux décennies. Les participants qui ont pratiqué un entraînement spécifique de la vitesse de traitement cérébral ont vu leur risque de démence diminuer de 25 % par rapport au groupe témoin.
Ce qui change, ce qui ne fonctionne pas, et ce que cela signifie concrètement pour vous : voici ce que révèle cette étude.
L'essai clinique, mené par des chercheurs de l'université Johns Hopkins, a suivi près de 2 800 personnes âgées de 65 ans et plus pendant deux décennies. Les participants qui ont pratiqué un entraînement spécifique de la vitesse de traitement cérébral ont vu leur risque de démence diminuer de 25 % par rapport au groupe témoin.
Ce qui change, ce qui ne fonctionne pas, et ce que cela signifie concrètement pour vous : voici ce que révèle cette étude.
Un seul type d'exercice a fonctionné sur 20 ans
L'étude ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) a démarré en 1998. Les chercheurs ont réparti au hasard les participants en quatre groupes. Trois groupes suivaient un entraînement cérébral différent : mémoire, raisonnement, ou vitesse de traitement. Le quatrième ne recevait aucun entraînement.
L'exercice de vitesse consistait à identifier des objets apparaissant brièvement sur un écran d'ordinateur, tout en surveillant sa vision périphérique. La difficulté augmentait automatiquement selon les performances de chaque participant. Les séances duraient 60 à 75 minutes, deux fois par semaine, pendant cinq semaines. Environ la moitié des participants ont ensuite bénéficié de séances de rappel un an et trois ans plus tard.
Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : seul l'entraînement de vitesse avec rappels a produit un effet mesurable sur la démence à 20 ans. Les exercices de mémoire et de raisonnement, eux, n'ont montré aucun effet significatif sur cette durée.
L'exercice de vitesse consistait à identifier des objets apparaissant brièvement sur un écran d'ordinateur, tout en surveillant sa vision périphérique. La difficulté augmentait automatiquement selon les performances de chaque participant. Les séances duraient 60 à 75 minutes, deux fois par semaine, pendant cinq semaines. Environ la moitié des participants ont ensuite bénéficié de séances de rappel un an et trois ans plus tard.
Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : seul l'entraînement de vitesse avec rappels a produit un effet mesurable sur la démence à 20 ans. Les exercices de mémoire et de raisonnement, eux, n'ont montré aucun effet significatif sur cette durée.
Êtes-vous concerné par ces résultats ?
L'étude portait sur des adultes de 65 ans et plus, en bonne santé cognitive au départ. Des profils que l'on retrouve chez des millions de Français. En France, environ 1,4 million de personnes vivent aujourd'hui avec une forme de démence, selon Alzheimer Europe. Et ce chiffre pourrait bondir de 64 % d'ici 2050.
Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous interrogez sur votre santé cognitive, ces résultats vous concernent directement. L'étude suggère que l'entraînement peut être bénéfique quel que soit l'âge au moment de commencer, à condition de respecter le protocole complet : séances initiales et rappels.
Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous interrogez sur votre santé cognitive, ces résultats vous concernent directement. L'étude suggère que l'entraînement peut être bénéfique quel que soit l'âge au moment de commencer, à condition de respecter le protocole complet : séances initiales et rappels.
Les chiffres qui font la différence
Après 20 ans de suivi, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux des participants via Medicare. Les résultats sont nets.
Il s'agit du seul type d'entraînement à avoir produit un résultat statistiquement significatif dans cet essai. Les groupes mémoire et raisonnement n'ont pas montré de différence mesurable avec le groupe témoin à 20 ans.
Ces résultats sont issus d'une association statistique, non d'un lien de cause à effet démontré. D'autres facteurs (état de santé général, mode de vie, prédispositions génétiques) peuvent contribuer à expliquer ces chiffres. Plusieurs experts extérieurs, comme Rachel Richardson (Cochrane Collaboration), ont par ailleurs souligné les marges d'erreur importantes de cette analyse sur un sous-groupe.
Témoin Sans entraînement
Diagnostic de démence après 20 ans
49 % (239 sur 491)
Vitesse Entraînement + rappels
Diagnostic de démence (association)
40 % (105 sur 264)
Réduction du risque observée
-25 %
Il s'agit du seul type d'entraînement à avoir produit un résultat statistiquement significatif dans cet essai. Les groupes mémoire et raisonnement n'ont pas montré de différence mesurable avec le groupe témoin à 20 ans.
Ces résultats sont issus d'une association statistique, non d'un lien de cause à effet démontré. D'autres facteurs (état de santé général, mode de vie, prédispositions génétiques) peuvent contribuer à expliquer ces chiffres. Plusieurs experts extérieurs, comme Rachel Richardson (Cochrane Collaboration), ont par ailleurs souligné les marges d'erreur importantes de cette analyse sur un sous-groupe.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
L'entraînement utilisé dans l'étude est accessible en ligne via la plateforme BrainHQ, qui propose le même exercice de vitesse ("Double Decision"). Il ne nécessite qu'un ordinateur et une connexion internet.
Les chercheurs rappellent que l'entraînement cognitif ne remplace pas les autres facteurs de prévention. Activité physique régulière, suivi de la tension artérielle, gestion du diabète et maintien des liens sociaux restent essentiels.
Pour en savoir plus sur la prévention de la démence et les résultats complets de l'étude, vous pouvez consulter le communiqué officiel des National Institutes of Health (NIH).
Les chercheurs rappellent que l'entraînement cognitif ne remplace pas les autres facteurs de prévention. Activité physique régulière, suivi de la tension artérielle, gestion du diabète et maintien des liens sociaux restent essentiels.
Pour en savoir plus sur la prévention de la démence et les résultats complets de l'étude, vous pouvez consulter le communiqué officiel des National Institutes of Health (NIH).
Le piège des applications "brain training"
Attention : tous les jeux cérébraux ne se valent pas. L'étude montre précisément que seul un type d'exercice, l'entraînement adaptatif de la vitesse de traitement, a produit des résultats à long terme. Les exercices de mémoire et de raisonnement, pourtant répandus dans de nombreuses applications, n'ont eu aucun impact mesurable sur le risque de démence à 20 ans.
La différence tiendrait au type d'apprentissage mobilisé. L'entraînement de vitesse sollicite un apprentissage implicite, comparable à l'acquisition d'un réflexe. Les exercices de mémoire et de raisonnement reposent, eux, sur un apprentissage explicite, plus fragile avec l'âge.
Reste une question ouverte : ces résultats, obtenus aux États-Unis sur des participants recrutés en 1998, seront-ils confirmés dans d'autres contextes et d'autres pays ?
La différence tiendrait au type d'apprentissage mobilisé. L'entraînement de vitesse sollicite un apprentissage implicite, comparable à l'acquisition d'un réflexe. Les exercices de mémoire et de raisonnement reposent, eux, sur un apprentissage explicite, plus fragile avec l'âge.
Reste une question ouverte : ces résultats, obtenus aux États-Unis sur des participants recrutés en 1998, seront-ils confirmés dans d'autres contextes et d'autres pays ?
Ce qu'il faut retenir
- Un essai clinique de grande ampleur (2 800 participants, 20 ans de suivi) associe l'entraînement cérébral de vitesse à une réduction de 25 % du risque de démence.
- Seul l'entraînement de vitesse de traitement (avec rappels) a montré un effet significatif. Mémoire et raisonnement n'ont pas produit de résultat à 20 ans.
- L'exercice utilisé est accessible en ligne (plateforme BrainHQ). Il consiste à repérer rapidement des objets sur un écran.
- Il s'agit d'une association, pas d'une preuve de causalité. D'autres facteurs (mode de vie, génétique) peuvent jouer un rôle.
- L'entraînement cognitif ne remplace pas l'activité physique, le suivi médical et les liens sociaux.
Sources
- National Institutes of Health (NIH), communiqué du 10 février 2026
- ScienceDaily / Johns Hopkins Medicine, 11 février 2026
- Coe NB et al., "Impact of cognitive training on claims-based diagnosed dementia over 20 years: evidence from the ACTIVE study", Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, 2026; 12 (1), DOI: 10.1002/trc2.70197
- National Institutes of Health (NIH), communiqué du 10 février 2026
- ScienceDaily / Johns Hopkins Medicine, 11 février 2026
- Coe NB et al., "Impact of cognitive training on claims-based diagnosed dementia over 20 years: evidence from the ACTIVE study", Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, 2026; 12 (1), DOI: 10.1002/trc2.70197