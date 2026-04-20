Actualité Médicale Covid : cette faille qui laisse 9 Français de 80 ans sur 10 sans protection avant l'été Ce lundi 20 avril, les pharmacies françaises reçoivent les premières doses du rappel vaccinal de printemps contre le Covid-19. Le vaccin est prêt, la prise en charge est totale, le geste se fait en deux minutes. Pourtant, si rien ne change, plus de neuf personnes de 80 ans et plus sur dix laisseront passer cette campagne sans y aller. Le paradoxe est devenu la norme française.

Un paradoxe qui tient à un chiffre Vous faites partie de la cible prioritaire de cette campagne, ou un parent, un proche, un voisin en fait partie. Les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'Ehpad, les patients immunodéprimés : ceux dont l'immunité décline le plus vite et pour qui une forme grave de Covid reste un risque vital.



Or au printemps dernier, selon Santé publique France, seulement 8,6 % des personnes de 80 ans et plus avaient reçu leur dose de rappel printanière. Le chiffre n'est pas marginal : il concerne la quasi-totalité de la population ciblée, qui n'y est pas allée.



La Haute Autorité de santé, dans son avis du 27 février 2025 qui fonde cette campagne de printemps, rappelle un fait brut que la communication grand public oublie souvent : 87 % des décès liés au Covid-19 survenus depuis octobre 2024 ont concerné les 75 ans et plus. Autrement dit, un virus que l'on n'entend plus beaucoup dans les médias continue de tuer, et il tue presque exclusivement parmi les vôtres.

Ce que disent les courbes du non-recours L'écart entre la cible théorique et la cible atteinte a de quoi donner le tournis. Quand on part de l'ensemble des personnes de 80 ans et plus éligibles au rappel printanier, on voit une proportion infime en bénéficier effectivement.



Et ce malgré un dispositif pensé pour lever tous les obstacles.



Au printemps 2024, seulement 8,6 % des personnes de 80 ans et plus ont reçu leur rappel Covid-19. Parmi la cible théorique, plus de neuf personnes sur dix ne sont pas allées se faire vacciner. RAPPEL COVID CHEZ LES 80 ANS ET PLUS Printemps 2024 — Santé publique France Couverture réelle de la cible prioritaire 8,6 % des 80 ans et plus vaccinés au printemps Population cible 80+ 100 % éligibles – 91,4 % n'y vont pas Personnes ayant reçu leur rappel 8,6 % Décès Covid depuis octobre 2024 87 % chez les 75 ans + La cible et la mortalité se superposent Ceux qui devraient le plus se faire vacciner sont aussi ceux qui le font le moins. © SeniorActu.com



Le rappel printanier est gratuit, pris en charge à 100 %, sans ordonnance ni avance de frais. Il se fait en pharmacie, chez le médecin traitant, l'infirmier, la sage-femme ou à l'hôpital.



Aucun document n'est requis pour en bénéficier. Et pourtant, l'adhésion reste plancher.



Pourquoi un tel écart ? Une partie de la réponse tient à l'invisibilisation médiatique du virus.



Lors de la campagne automnale 2025-2026, le bon de vaccination envoyé par l'Assurance maladie consacrait quatre pages à la grippe et seulement trois lignes au Covid, en bas de la lettre du médecin-conseil national. Le message implicite est clair : le Covid a quitté le radar, alors qu'il n'a jamais quitté les cimetières.

Qui exactement est concerné ce printemps ?

80 ans et plus ⚠️ Priorité 1 👥 Qui Toute personne née en 1946 ou avant, vivant à domicile ⏱️ Délai minimum 3 mois depuis la dernière dose ou infection Immunodéprimés ⚠️ Tout âge 🩺 Qui Greffés, dialysés, sous chimiothérapie, traitements immunosuppresseurs ⏱️ Délai minimum 3 mois depuis la dernière dose ou infection Résidents Ehpad et USLD ✅ Quel que soit l'âge 🏥 Qui Résidents d'établissement quel que soit leur âge ⏱️ Modalité Vaccination sur place, organisée par l'établissement



Pour les personnes identifiées comme étant à très haut risque selon une situation médicale individuelle, la vaccination est également recommandée, sur décision partagée avec l'équipe soignante.



Le délai reste de 6 mois pour le reste de la population, contre 3 mois pour les plus fragiles. La HAS maintient pour le printemps 2026 la même cible prioritaire qu'en 2025. Trois profils doivent être identifiés en priorité, pour vous-même ou pour un proche que vous accompagnez.Pour les personnes identifiées comme étant à très haut risque selon une situation médicale individuelle, la vaccination est également recommandée, sur décision partagée avec l'équipe soignante.Le délai reste de 6 mois pour le reste de la population, contre 3 mois pour les plus fragiles.

Pourquoi ce rappel de printemps et pas à l'automne



Ce choix répond à une mécanique biologique documentée : la protection vaccinale décline en six mois en moyenne, mais plus vite chez les personnes âgées et immunodéprimées.



Autre élément moins connu : le Covid n'est pas un virus saisonnier comme la grippe. La HAS rappelle qu'il génère plusieurs vagues dans l'année, y compris en été.







Le vaccin utilisé cette année est le Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech, adapté aux variants LP.8.1 et XFG qui circulent depuis l'automne 2025.



Il peut être administré en même temps qu'un autre vaccin (pneumocoque, zona, VRS) sur deux bras différents, sans délai entre les deux. Le calendrier vaccinal a changé. Depuis 2024, sur recommandation de la HAS, la vaccination Covid se fait en deux temps chez les plus fragiles : une dose à l'automne (couplée à la grippe), puis un rappel au printemps pour tenir l'été.Ce choix répond à une mécanique biologique documentée :, mais plus vite chez les personnes âgées et immunodéprimées.Autre élément moins connu : le Covid n'est pas un virus saisonnier comme la grippe. La HAS rappelle qu'il génère plusieurs vagues dans l'année, y compris en été. La campagne automnale couvre l'hiver , mais l'immunité tombe juste avant la saison où les vagues estivales frappent. D'où le rappel.Le vaccin utilisé cette année est le, adapté aux variants LP.8.1 et XFG qui circulent depuis l'automne 2025.Il peut être administré en même temps qu'un autre vaccin (pneumocoque, zona, VRS) sur deux bras différents, sans délai entre les deux.

Trois choses à faire cette semaine si vous êtes concerné Si vous avez 80 ans ou plus, ou si vous accompagnez un parent qui en a 80, la semaine qui vient est celle de la décision.



Le premier geste consiste à vérifier la date de votre dernière injection ou infection Covid : le rappel n'a de sens qu'au-delà de trois mois. En cas de doute, votre médecin traitant ou votre pharmacien accèdent à votre carnet de vaccination numérique via Mon espace santé.



Le deuxième geste est d'appeler votre pharmacien pour vérifier qu'il a commandé des doses.



La livraison aux officines se fait par le portail de Santé publique France, en doses multiples de cinq, ce qui signifie qu'il faut parfois coordonner plusieurs rendez-vous pour optimiser l'utilisation d'un flacon ouvert. Un appel avant de vous déplacer évite le déplacement inutile.



Le troisième geste concerne l'entourage proche. Les soignants en Ehpad n'étaient que 4,3 % à être vaccinés contre le Covid la saison dernière, contre 63,6 % des résidents.



Si vous visitez régulièrement un proche en établissement, votre propre vaccination protège aussi celui que vous allez voir. La campagne printanière vous est ouverte si vous êtes accompagnant régulier, sur décision médicale partagée.



Le rappel se termine le 30 juin 2026. Deux mois, pas davantage.

Ce qu'il faut retenir

La campagne de rappel Covid-19 s'ouvre le 20 avril et se ferme le 30 juin 2026, prise en charge à 100 % sans ordonnance.

Au printemps dernier, seulement 8,6 % des 80 ans et plus avaient fait leur rappel, alors que 87 % des décès Covid concernent les 75 ans et plus.

Trois profils sont prioritaires : les 80 ans et plus, les immunodéprimés, et les résidents d'Ehpad quel que soit leur âge.

Le délai après la dernière dose ou infection est de 3 mois pour les plus fragiles, 6 mois pour les autres.

Le vaccin Comirnaty LP.8.1 peut être administré le même jour qu'un autre vaccin, sur deux bras différents.

Sources :

- Haute Autorité de santé, Avis n° 2025.0010/AC/SESPEV, 27 février 2025

- Santé publique France, Bulletin Vaccination Édition nationale, 28 avril 2025

- Ordre national des pharmaciens, Campagne de renouvellement vaccinal Covid-19, 7 avril 2026

- Ameli.fr, Campagne de vaccination 2025/2026 contre le Covid-19

- Service-public.gouv.fr, Renouvellement vaccinal de printemps, mise à jour du 14 avril 2026

Pour aller plus loin :



- Vaccination 2025 : grippe et Covid-19, un double bouclier disponible dès le 14 octobre

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 20/04/2026 à 15:52



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