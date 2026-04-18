Actualité Médicale Éjaculation après 70 ans : ce qui est désormais considéré comme normal, et ce qui doit alerter Par Fabrice Crozier | Publié le 18/04/2026 à 08:02 Entre amis, on en parle désormais sans détour, autour d'un café ou d'un verre. Et puis certains d'en-nous ressortent du cabinet de l'urologue sans avoir osé poser LA question. Notre génération est la première à être massivement traitée pour la prostate, à prendre des bêta-bloquants ou des antidépresseurs, et à voir sa sexualité changer sans qu'on ne nous ait jamais dit ce qui était normal. Si vous êtes concerné, sachez que vous n'êtes pas seul. Partager : W f X in @

Ce qui change vraiment dans le corps après 70 ans



Selon les Manuels MSD pour le grand public, la production de testostérone diminue d'1 à 2 % par an à partir de la vingtaine, et la plupart des hommes entre 70 et 79 ans ont un taux de testostérone divisé par deux par rapport aux hommes de 20-29 ans.



Cette baisse hormonale modifie tout : le délai pour obtenir une érection, la fermeté, le volume de sperme, l'intensité de l'orgasme.



Et puis il y a la période réfractaire, ce délai pendant lequel un nouveau rapport est physiologiquement impossible.



Selon ARCAGY, le groupe coopératif référent en cancérologie en France, cette période passe de quelques minutes à 20 ans à plusieurs jours après 70 ans.



Une étude britannique citée par Slate l'a mesurée concrètement : 33 % des hommes septuagénaires trouvent désormais « impossible » ou « moyennement difficile » d'atteindre l'orgasme.



Ces changements ne sont pas une défaillance, ils relèvent du fonctionnement normal d'un corps de 70 ans.

60-69 ans ✅ Ce qui est normal ⏱️ Période réfractaire Quelques heures à une nuit 📉 Volume de sperme Légère baisse progressive ✅ Érection spontanée Moins fréquente mais conservée 70-79 ans ℹ️ Ce qui est normal ⏱️ Période réfractaire Un à plusieurs jours 📉 Testostérone Divisée par deux par rapport à 25 ans ℹ️ Orgasme Moins intense, parfois plus long à atteindre 80 ans et plus ℹ️ Ce qui est normal ⏱️ Période réfractaire Plusieurs jours systématiquement 📊 Difficulté à atteindre l'orgasme 1 homme sur 3 selon études britanniques ℹ️ Éjaculation Volume très réduit voire anéjaculation Vous avez l'impression que votre corps ne répond plus comme à 50 ans, et c'est exactement ce qui se passe.Selon les Manuels MSD pour le grand public, la production de testostérone diminue d'1 à 2 % par an à partir de la vingtaine, et la plupart des hommes entre 70 et 79 ans ont un taux de testostérone divisé par deux par rapport aux hommes de 20-29 ans.Cette baisse hormonale modifie tout :, la fermeté, le volume de sperme, l'intensité de l'orgasme.Et puis il y a la, ce délai pendant lequel un nouveau rapport est physiologiquement impossible.Selon ARCAGY, le groupe coopératif référent en cancérologie en France, cette période passe de quelques minutes à 20 ans àUne étude britannique citée par Slate l'a mesurée concrètement :trouvent désormais « impossible » ou « moyennement difficile » d'atteindre l'orgasme.Ces changements ne sont pas une défaillance, ils relèvent du fonctionnement normal d'un corps de 70 ans.

L'anéjaculation : ce mot que personne ne prononce C'est probablement le mot le plus tabou de l'urologie senior.



L'anéjaculation, c'est l'absence d'émission de sperme malgré une érection normale et un orgasme conservé.



Vous l'avez peut-être déjà vécue sans savoir comment l'appeler.



L'orgasme est bien là, les contractions musculaires aussi, mais il n'y a plus rien qui sort.



Une étude française de référence publiée dans Basic and Clinical Andrology par le service d'uro-andrologie du CHR d'Orléans et portant sur 72 patients a identifié les facteurs de risque principaux : 47 % de facteurs neurologiques (notamment après chirurgie pelvienne ou en cas de diabète), 42 % de facteurs psychologiques, et 22 % de causes pharmacologiques (essentiellement les antidépresseurs ISRS).



Le total dépasse 100 % parce qu'un patient sur trois cumulait plusieurs facteurs de risque à la fois, ce qui complique souvent l'orientation du diagnostic.



Mais retenez ceci : plus d'un cas sur cinq est purement médicamenteux, donc potentiellement réversible en changeant de molécule, sans qu'on vous ait jamais expliqué ce lien.



Antidépresseurs ISRS, alpha-bloquants pour la prostate, certains traitements de l'hypertension : la liste des suspects est longue.



Ce qui veut dire qu'environ un cas sur deux est lié à un médicament que vous prenez peut-être tous les jours, sans qu'on vous ait jamais expliqué ce lien.



Antidépresseurs ISRS, alpha-bloquants pour la prostate, certains traitements de l'hypertension : la liste des suspects est longue.

Tamsulosine, silodosine : ces médicaments qu'on vous a prescrits sans vous prévenir



Selon la fiche Vidal mise à jour le 22 janvier 2026, la tamsulosine et la silodosine provoquent fréquemment une anéjaculation ou une éjaculation rétrograde (le sperme remonte vers la vessie au lieu de sortir).



Ce n'est ni rare ni anecdotique.



Une étude française publiée en 2021 dans Progrès en Urologie et portée sur 142 patients d'âge moyen 66 ans a chiffré le phénomène avec la silodosine : plus d'un patient sur deux a interrompu son traitement à cause de l'éjaculation rétrograde.



Or l'urologue qui prescrit l'ordonnance évoque rarement spontanément le sujet, et le pharmacien qui délivre la boîte encore moins.



Vous repartez avec un traitement efficace sur la miction, mais avec une vie sexuelle qui change sans que vous compreniez pourquoi.



Sachez que la situation est généralement réversible à l'arrêt du traitement, et que d'autres alpha-bloquants comme l'alfuzosine ou la doxazosine ont un impact bien moindre sur l'éjaculation.



Une conversation franche avec votre urologue suffit souvent à changer de molécule.

Silodosine (Urorec, Silodyx) ⚠️ Impact sexuel fort 📊 Effet sur l'éjaculation Éjaculation rétrograde très fréquente ⚠️ Interruption de traitement Plus de 50 % des patients (étude 142 cas) 🔒 Réversibilité À l'arrêt du traitement Tamsulosine (Josir, Omix, Omexel) ⚠️ Impact sexuel modéré 📊 Effet sur l'éjaculation Anéjaculation ou éjaculation rétrograde fréquente ℹ️ Information patient Effet secondaire officiellement mentionné par Vidal 🔒 Réversibilité À l'arrêt du traitement Alfuzosine, doxazosine ✅ Impact sexuel faible 📊 Effet sur l'éjaculation Impact bien moindre sur la fonction éjaculatoire ✅ Efficacité HBP Comparable sur les symptômes urinaires ⭐ Option de substitution Dialoguer avec votre urologue Si vous prenez du Josir, de l'Omix ou de l'Urorec pour votre prostate, vous êtes concerné en premier lieu.Selon la fiche Vidal mise à jour le 22 janvier 2026,(le sperme remonte vers la vessie au lieu de sortir).Ce n'est ni rare ni anecdotique.Une étude française publiée en 2021 danset portée sur 142 patients d'âge moyen 66 ans a chiffré le phénomène avec la silodosine :à cause de l'éjaculation rétrograde.Or l'urologue qui prescrit l'ordonnance évoque rarement spontanément le sujet, et le pharmacien qui délivre la boîte encore moins.Vous repartez avec un traitement efficace sur la miction, mais avec une vie sexuelle qui change sans que vous compreniez pourquoi.Sachez que la situation est généralement, et que d'autres alpha-bloquants comme l'alfuzosine ou la doxazosine ont un impact bien moindre sur l'éjaculation.Une conversation franche avec votre urologue suffit souvent à changer de molécule.

Après une opération de la prostate : ce silence qui pèse 59 885 nouveaux cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année en France selon le Panorama des cancers 2024 de l'Institut national du cancer, et la prostatectomie radicale en reste l'un des traitements de référence.



Mais ce que les chirurgiens disent rarement avant l'opération, c'est ce qu'une étude de l'Association française d'urologie présentée au 103e Congrès français d'urologie a mesuré : sur 63 patients suivis 26 mois après leur prostatectomie, 74,6 % étaient traités pour dysfonction érectile, 54,1 % vivaient mal leur anéjaculation, et 25,4 % rapportaient des fuites d'urine pendant l'orgasme (un phénomène appelé climacturie).



Plus marquant encore : 68,3 % des patients avaient des répercussions psychologiques, et 76 % des hommes les plus motivés rapportaient une perte de masculinité.



Vous n'êtes ni faible ni anormal de ressentir cela.



Ce sont des chiffres officiels validés par la communauté urologique française, qui prouvent que cette souffrance est massive et silencieuse.



Une récupération érectile peut intervenir jusqu'à deux ans après l'opération, et des solutions existent : injections intracaverneuses, inhibiteurs de PDE5, prothèses péniennes, exercices de Kegel pour la climacturie.

Sur le même sujet :

Cancer de la prostate : ce que doivent savoir les hommes après 60 ans Près desont diagnostiqués chaque année en France selon le Panorama des cancers 2024 de l'Institut national du cancer, et la prostatectomie radicale en reste l'un des traitements de référence.Mais ce que les chirurgiens disent rarement avant l'opération, c'est ce qu'une étude de l'Association française d'urologie présentée au 103e Congrès français d'urologie a mesuré : sur 63 patients suivis 26 mois après leur prostatectomie,, et(un phénomène appelé).Plus marquant encore : 68,3 % des patients avaient des répercussions psychologiques, et 76 % des hommes les plus motivés rapportaient une perte de masculinité.Vous n'êtes ni faible ni anormal de ressentir cela.Ce sont des chiffres officiels validés par la communauté urologique française, qui prouvent queUne récupération érectile peut intervenir jusqu'à deux ans après l'opération, et des solutions existent : injections intracaverneuses, inhibiteurs de PDE5, prothèses péniennes, exercices de Kegel pour la climacturie.

Ce qui doit vraiment vous alerter et faire consulter Tout n'est pas normal après 70 ans, et c'est exactement là que l'absence de dialogue avec l'urologue devient dangereuse.



Une douleur lors de l'éjaculation, du sang dans le sperme, une apparition brutale de troubles érectiles sans cause identifiée, des symptômes urinaires soudains : ces signes-là méritent une consultation rapide.



Selon le Référentiel du Collège d'urologie publié sur Urofrance, la dysfonction érectile est un symptôme sentinelle des maladies cardiovasculaires, en particulier coronariennes.



Le risque cardiovasculaire est deux fois supérieur chez un diabétique ou un hypertendu présentant des troubles de l'érection.



Autrement dit : un trouble sexuel apparu brutalement n'est jamais que sexuel.



Le bilan à demander tient en trois examens accessibles via votre médecin traitant : dosage de testostérone et bilan hormonal, glycémie et bilan lipidique, et un questionnaire IIEF-5 (cinq questions standardisées validées internationalement).



Et si votre urologue n'aborde pas le sujet, posez vous-même la question : vous avez le droit d'être informé.

Ce qu'il faut retenir

La période réfractaire passe de quelques minutes à 20 ans à plusieurs jours après 70 ans : c'est physiologique, pas une défaillance.

Plus d'un cas sur cinq d'anéjaculation est lié à un médicament que vous prenez peut-être (alpha-bloquants pour la prostate, antidépresseurs ISRS) : un changement de molécule est souvent possible.

Après une prostatectomie radicale, 54 % des hommes vivent mal leur anéjaculation et 25 % rapportent des fuites d'urine pendant l'orgasme : ces chiffres officiels prouvent que la souffrance est massive et que vous n'êtes pas seul.

Un trouble érectile apparu brutalement est un signal cardiovasculaire à ne pas ignorer : le risque est doublé chez les hypertendus et diabétiques.

Vous avez le droit de poser vous-même la question en consultation : un bilan hormonal, glycémique et un questionnaire IIEF-5 sont les trois examens de base.

Sources :

- Association française d'urologie (Urofrance), Référentiel du Collège d'urologie 5e édition - chapitre 09

- AFU, 103e Congrès français d'urologie : Dysfonction sexuelle et impact psychologique après prostatectomie radicale

- Vidal, fiche traitements de l'adénome de la prostate, mise à jour 22 janvier 2026

- Institut national du cancer, Panorama des cancers en France, édition 2024

- ARCAGY-GINECO / InfoCancer, Cancer de la prostate : effets secondaires des traitements

- Manuels MSD pour le grand public, Effets du vieillissement sur le système reproducteur masculin, février 2025

- Delavierre D., Hapi M.-H., Nsabimbona B., Diagnostic d'une anéjaculation : à propos de 72 patients, Andrologie (Springer Nature), 2004

- Progrès en Urologie, Incidence des troubles sexuels liés à la silodosine, novembre 2021

Pour aller plus loin :



- Hypertrophie bénigne de la prostate : ce que doivent savoir les hommes après 60 ans

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