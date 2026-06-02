Cancer de la prostate : après 800 000 hommes suivis, la science renverse sa position sur le dépistage

Vingt ans de doutes balayés en une publication
En 2013, la Cochrane publiait la synthèse de référence mondiale sur le dépistage du cancer de la prostate par dosage sanguin du PSA. Le verdict, fondé sur cinq essais cliniques, était net : aucune réduction significative de la mortalité.
Cette conclusion a verrouillé la politique de santé de dizaines de pays, France en tête. La Haute Autorité de santé s'en est servie pour maintenir sa recommandation : pas de dépistage systématique, même chez les hommes considérés comme étant à risque.
Or, la Cochrane elle-même vient de publier, en mai 2026, une mise à jour qui renverse ce verdict après six essais cliniques et près de 800 000 participants répartis dans huit pays européens et en Amérique du Nord.
Et une conclusion qualifiée de « certitude modérée » : le dépistage par prise de sang est bel et bien associé à une baisse des décès par cancer de la prostate.
Pour nous qui avons entre 55 et 70 ans, ce revirement n'est pas un détail académique : c'est la pièce qui manquait pour rouvrir un dossier que les autorités françaises considéraient comme clos.
Cette conclusion a verrouillé la politique de santé de dizaines de pays, France en tête. La Haute Autorité de santé s'en est servie pour maintenir sa recommandation : pas de dépistage systématique, même chez les hommes considérés comme étant à risque.
Or, la Cochrane elle-même vient de publier, en mai 2026, une mise à jour qui renverse ce verdict après six essais cliniques et près de 800 000 participants répartis dans huit pays européens et en Amérique du Nord.
Et une conclusion qualifiée de « certitude modérée » : le dépistage par prise de sang est bel et bien associé à une baisse des décès par cancer de la prostate.
Pour nous qui avons entre 55 et 70 ans, ce revirement n'est pas un détail académique : c'est la pièce qui manquait pour rouvrir un dossier que les autorités françaises considéraient comme clos.
Ce que 162 000 Européens suivis pendant 23 ans ont révélé
Le cœur de ce revirement tient en un chiffre et un délai. La grande étude européenne ERSPC, lancée en 1993 dans huit pays, a suivi 162 236 hommes âgés de 55 à 69 ans, répartis entre un groupe invité à un dépistage régulier par PSA et un groupe témoin sans dépistage.
Après 23 ans de suivi, les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine montrent une réduction de 13 % de la mortalité liée au cancer de la prostate dans le groupe dépisté. En chiffres absolus, cela représente environ 2 décès évités pour 1 000 hommes invités au dépistage.
Ce résultat peut sembler modeste. Mais il est statistiquement robuste, et il s'est consolidé avec le temps : lors de l'analyse à 16 ans, la réduction atteignait 20 % sur un nombre plus faible de cas confirmés, tandis qu'à 23 ans l'effet reste significatif et le rapport bénéfice-risque s'améliore.
D'ailleurs, le dépistage a aussi réduit de 35 % le risque de découvrir un cancer déjà métastasé au moment du diagnostic, ce qui signifie davantage de tumeurs détectées à un stade curable.
Après 23 ans de suivi, les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine montrent une réduction de 13 % de la mortalité liée au cancer de la prostate dans le groupe dépisté. En chiffres absolus, cela représente environ 2 décès évités pour 1 000 hommes invités au dépistage.
Ce résultat peut sembler modeste. Mais il est statistiquement robuste, et il s'est consolidé avec le temps : lors de l'analyse à 16 ans, la réduction atteignait 20 % sur un nombre plus faible de cas confirmés, tandis qu'à 23 ans l'effet reste significatif et le rapport bénéfice-risque s'améliore.
D'ailleurs, le dépistage a aussi réduit de 35 % le risque de découvrir un cancer déjà métastasé au moment du diagnostic, ce qui signifie davantage de tumeurs détectées à un stade curable.
Douze hommes opérés pour une vie sauvée
Le problème du dépistage du cancer de la prostate n'a jamais été de savoir s'il détecte des cancers. Il en détecte trop.
Dans l'étude ERSPC, le groupe dépisté a présenté 30 % de diagnostics en plus que le groupe témoin. Or une proportion importante de ces cancers n'aurait jamais mis en danger la vie du patient : tumeurs de bas grade, à croissance si lente qu'un homme de 65 ans mourra d'autre chose bien avant que sa prostate ne le rattrape.
Le ratio est parlant. Pour chaque décès évité grâce au dépistage, 12 hommes supplémentaires ont été diagnostiqués et traités, avec les conséquences que cela implique : incontinence urinaire, troubles de l'érection, anxiété permanente liée au diagnostic.
C'est mieux que lors de l'analyse précédente à 16 ans de suivi, où ce ratio était de 18 pour 1, et très loin des 27 pour 1 mesurés à 13 ans de recul. Mais c'est encore un prix lourd à porter.
Nous savons aujourd'hui que le test est associé à une baisse de la mortalité. Ce que nous mesurons encore mal, c'est ce qu'il coûte en qualité de vie à ceux qui n'en avaient pas besoin.
Dans l'étude ERSPC, le groupe dépisté a présenté 30 % de diagnostics en plus que le groupe témoin. Or une proportion importante de ces cancers n'aurait jamais mis en danger la vie du patient : tumeurs de bas grade, à croissance si lente qu'un homme de 65 ans mourra d'autre chose bien avant que sa prostate ne le rattrape.
Le ratio est parlant. Pour chaque décès évité grâce au dépistage, 12 hommes supplémentaires ont été diagnostiqués et traités, avec les conséquences que cela implique : incontinence urinaire, troubles de l'érection, anxiété permanente liée au diagnostic.
C'est mieux que lors de l'analyse précédente à 16 ans de suivi, où ce ratio était de 18 pour 1, et très loin des 27 pour 1 mesurés à 13 ans de recul. Mais c'est encore un prix lourd à porter.
Nous savons aujourd'hui que le test est associé à une baisse de la mortalité. Ce que nous mesurons encore mal, c'est ce qu'il coûte en qualité de vie à ceux qui n'en avaient pas besoin.
En France, une position figée depuis 2012
En ouvrant la page d'Ameli consacrée au dépistage du cancer de la prostate. J'y ai lu, noir sur blanc : « le bénéfice du dépistage n'est pas clairement démontré ».
Cette phrase repose sur une position de la Haute Autorité de santé, inchangée depuis 2012, soit près de 15 ans ! La HAS s'appuyait alors sur la revue Cochrane de 2013 et sur les résultats intermédiaires de l'étude ERSPC, qui ne montraient pas encore de bénéfice clair à l'échelle de la méta-analyse.
Sauf que la Cochrane a depuis changé d'avis, et que l'ERSPC a livré ses données définitives à 23 ans de recul.
L'Association française d'urologie recommande de son côté une détection précoce chez les hommes de 50 à 70 ans ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans, après information et décision partagée avec le médecin. Mais sans programme national organisé, cette recommandation repose entièrement sur l'initiative du médecin traitant et du patient.
Un homme asymptomatique de 60 ans n'a donc aucune certitude que son médecin traitant lui proposera un dosage de PSA. Et si ce médecin consulte le site de l'Assurance maladie, il lira que le bénéfice n'est « pas clairement démontré », une affirmation qui ne reflète plus l'état de la science.
Cette phrase repose sur une position de la Haute Autorité de santé, inchangée depuis 2012, soit près de 15 ans ! La HAS s'appuyait alors sur la revue Cochrane de 2013 et sur les résultats intermédiaires de l'étude ERSPC, qui ne montraient pas encore de bénéfice clair à l'échelle de la méta-analyse.
Sauf que la Cochrane a depuis changé d'avis, et que l'ERSPC a livré ses données définitives à 23 ans de recul.
L'Association française d'urologie recommande de son côté une détection précoce chez les hommes de 50 à 70 ans ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans, après information et décision partagée avec le médecin. Mais sans programme national organisé, cette recommandation repose entièrement sur l'initiative du médecin traitant et du patient.
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Une prise de sang à demander, pas à attendre
Le test PSA est une simple prise de sang. Votre médecin peut le prescrire sur demande, en dehors de tout programme de dépistage organisé.
Vous ne recevrez jamais de courrier de l'Assurance maladie vous invitant à le faire, contrairement au dépistage du cancer colorectal ou du cancer du sein. La démarche doit donc venir de vous.
Et elle mérite d'être faite en connaissance de cause : un PSA élevé ne signifie pas forcément un cancer. 7 hommes sur 10 avec un PSA supérieur à 4 ng/mL n'ont pas de cancer de la prostate.
Un cancer détecté n'implique pas non plus un traitement immédiat : la surveillance active, qui consiste à suivre la tumeur sans opérer, concerne aujourd'hui une part croissante des cancers de bas grade.
Ce que la Cochrane et l'ERSPC ont établi après des décennies de suivi, c'est que malgré ses limites, le dépistage est associé à une réduction des décès. Pour un homme de 55 à 69 ans en bonne santé, poser la question à son médecin lors d'un bilan de routine pourrait tout changer.
Pas le test seul, mais la conversation éclairée qui l'accompagne.
Vous ne recevrez jamais de courrier de l'Assurance maladie vous invitant à le faire, contrairement au dépistage du cancer colorectal ou du cancer du sein. La démarche doit donc venir de vous.
Et elle mérite d'être faite en connaissance de cause : un PSA élevé ne signifie pas forcément un cancer. 7 hommes sur 10 avec un PSA supérieur à 4 ng/mL n'ont pas de cancer de la prostate.
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