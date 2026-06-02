Cancer de la prostate : après 800 000 hommes suivis, la science renverse sa position sur le dépistage

Le test PSA est une simple prise de sang. Votre médecin peut le prescrire sur demande, en dehors de tout programme de dépistage organisé.



Vous ne recevrez jamais de courrier de l'Assurance maladie vous invitant à le faire, contrairement au dépistage du cancer colorectal ou du cancer du sein. La démarche doit donc venir de vous.



Et elle mérite d'être faite en connaissance de cause : un PSA élevé ne signifie pas forcément un cancer. 7 hommes sur 10 avec un PSA supérieur à 4 ng/mL n'ont pas de cancer de la prostate.



Un cancer détecté n'implique pas non plus un traitement immédiat : la surveillance active, qui consiste à suivre la tumeur sans opérer, concerne aujourd'hui une part croissante des cancers de bas grade.



Ce que la Cochrane et l'ERSPC ont établi après des décennies de suivi, c'est que malgré ses limites, le dépistage est associé à une réduction des décès. Pour un homme de 55 à 69 ans en bonne santé, poser la question à son médecin lors d'un bilan de routine pourrait tout changer.



Pas le test seul, mais la conversation éclairée qui l'accompagne.