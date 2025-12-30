Actualité Médicale Registre national des cancers : ce qui va changer pour les 260 000 seniors diagnostiqués chaque année Par Régis Mayer | Publié le 30/12/2025 à 19:10 Le 1er janvier 2026, la France se dote enfin d'un registre national des cancers. Pour les plus de 65 ans — qui représentent 60 % des nouveaux cas — cette révolution silencieuse promet un meilleur suivi, moins d'inégalités territoriales et une prise en charge enfin adaptée à leur parcours spécifique. Partager : W f X in @

Pourquoi les seniors sont les premiers concernés par ce registre Avec plus de 433 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France chaque année, le cancer reste la première cause de mortalité dans le pays. Mais ce que les chiffres globaux masquent, c'est une réalité bien particulière : environ 60 % des cancers touchent des personnes de 65 ans et plus. Cela représente plus de 260 000 seniors qui entrent chaque année dans un parcours de soins souvent complexe et fragmenté.



Jusqu'à présent, la France ne disposait que de 27 registres locaux, couvrant à peine 20 à 24 % de la population selon les types de cancers. Une situation qui plaçait notre pays en retard par rapport à ses voisins européens.



Le décret publié au Journal officiel le 28 décembre 2025 change la donne. À compter du 1er janvier 2026, l'Institut national du cancer (INCa) est chargé de centraliser l'ensemble des données concernant les patients atteints de cancer sur tout le territoire. Une révolution pour le suivi des trajectoires de soins, particulièrement cruciale pour les seniors dont les parcours médicaux sont souvent jalonnés de multiples intervenants.

Ce que le registre va concrètement améliorer pour les patients

Un suivi du parcours complet : le registre permettra de retracer l'intégralité du parcours lié au cancer, depuis le dépistage jusqu'au suivi post-traitement. Les ruptures de parcours — délais de diagnostic trop longs, difficultés d'accès aux traitements innovants, manque de coordination entre l'hôpital et la médecine de ville — pourront être identifiées et corrigées.

: le registre permettra de retracer l'intégralité du parcours lié au cancer, depuis le dépistage jusqu'au suivi post-traitement. Les ruptures de parcours — délais de diagnostic trop longs, difficultés d'accès aux traitements innovants, manque de coordination entre l'hôpital et la médecine de ville — pourront être identifiées et corrigées. La réduction des inégalités territoriales : selon l'INCa, ces données permettront de mieux mesurer les inégalités sociales et territoriales face au cancer. Pour un retraité vivant en zone rurale, l'accès aux soins ne devrait plus dépendre de son code postal.

: selon l'INCa, ces données permettront de mieux mesurer les inégalités sociales et territoriales face au cancer. Pour un retraité vivant en zone rurale, l'accès aux soins ne devrait plus dépendre de son code postal. Un meilleur accompagnement de l'après-cancer : le cancer ne s'arrête pas à la fin des traitements. Effets secondaires, risques de récidive, qualité de vie font partie intégrante de l'expérience des patients. Le registre permettra de mieux documenter ces dimensions, particulièrement importantes chez les seniors où la surveillance active est souvent privilégiée plutôt qu'un traitement agressif. Les données issues du dépistage, du diagnostic, des soins et du suivi seront désormais centralisées de manière sécurisée. Pour les patients seniors, cela se traduit par plusieurs avancées concrètes.

Des données protégées et un déploiement progressif Face aux inquiétudes légitimes sur la protection des données de santé, le décret prévoit des garanties strictes. Les informations collectées seront pseudonymisées : cela signifie que l'identité des patients est protégée tout en permettant des analyses épidémiologiques fines.



Le registre sera alimenté par de multiples sources : les registres locaux existants, les bases nationales de données de santé, les dispositifs de dépistage et les systèmes de soins. L'INCa dispose déjà d'une plateforme de données en cancérologie qui regroupe les informations de plus de 12 millions de personnes ayant ou ayant eu un cancer.



Le déploiement se fera progressivement sur tout le territoire. L'Institut organisera dès janvier 2026 une journée d'échanges avec l'ensemble des acteurs concernés : chercheurs, agences sanitaires, fédérations hospitalières, associations de patients et organismes d'assurance maladie.



Pour Nicolas Scotté, directeur général de l'INCa, ce registre « scelle un projet ambitieux, à la hauteur des attentes des concitoyens et des scientifiques, et qui devra changer la donne en matière de surveillance de la maladie et d'analyse des parcours de soins ».

Les seniors, au cœur de la stratégie décennale contre le cancer



Pour les seniors, plusieurs programmes de dépistage organisé sont concernés :

Le dépistage du cancer du sein par mammographie pour les femmes de 50 à 74 ans

par mammographie pour les femmes de 50 à 74 ans Le dépistage du cancer colorectal par analyse de selles pour les hommes et femmes de 50 à 74 ans

par analyse de selles pour les hommes et femmes de 50 à 74 ans Le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes jusqu'à 65 ans Grâce au registre national, l'impact réel de ces programmes pourra être mesuré avec précision. Les autorités sanitaires pourront adapter l'offre de soins, renforcer certains dispositifs dans les territoires sous-dotés et suivre l'évolution des taux de participation au dépistage.



Pour les 3,8 millions de personnes vivant aujourd'hui en France avec un diagnostic de cancer — dont une majorité de seniors — ce registre représente une promesse : celle d'une médecine plus personnalisée, plus équitable et davantage fondée sur les besoins réels de chaque patient. La création du registre s'inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Cette stratégie fixe un objectif ambitieux : réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables d'ici 2040, notamment grâce à une meilleure prévention.Pour les seniors, plusieurs programmes de dépistage organisé sont concernés :Grâce au registre national, l'impact réel de ces programmes pourra être mesuré avec précision. Les autorités sanitaires pourront adapter l'offre de soins, renforcer certains dispositifs dans les territoires sous-dotés et suivre l'évolution des taux de participation au dépistage.Pour les 3,8 millions de personnes vivant aujourd'hui en France avec un diagnostic de cancer — dont une majorité de seniors — ce registre représente une promesse : celle d'une médecine plus personnalisée, plus équitable et davantage fondée sur les besoins réels de chaque patient.

Sources

- Décret n° 2025-1366 du 26 décembre 2025, Journal officiel de la République française, 28 décembre 2025

- Loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers, Légifrance

- Institut national du cancer, Panorama des cancers - Édition 2024, septembre 2024

- Institut national du cancer, communiqué de presse, 28 décembre 2025

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