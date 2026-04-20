Actualité Médicale Cerveau : cette étude Stanford qui change tout ce que vous croyiez sur votre pic cognitif Par Fabrice Crozier | Publié le 20/04/2026 à 10:20 Depuis quarante ans, le chiffre circule comme une évidence : après 30 ans, le cerveau entame sa longue descente. Tous les manuels le répètent, tous les magazines le recyclent, et toute une génération a fini par s'y résigner. Sauf qu'une équipe de Stanford et de Munich a publié dans la revue Science Advances une étude 2025 qui reconstitue, pour la première fois, l'évolution réelle des capacités cognitives à l'âge adulte. Et les courbes n'ont rien à voir avec ce qu'on vous a raconté. Partager : W f X in @

Pourquoi la "courbe du déclin" était une illusion statistique Le dogme tenait sur une base fragile que peu de gens connaissent. Toutes les études qui annonçaient un déclin cognitif dès 30 ans reposaient sur des données dites "transversales" : on teste à un instant T des individus d'âges différents, et on compare leurs résultats.



Le problème est mathématique autant que biologique. Un adulte de 30 ans en 2011 n'a pas suivi la même scolarité qu'un adulte de 60 ans, qui a quitté l'école en 1970.



Comparer leurs scores de lecture et de calcul, ce n'est donc pas mesurer un effet de l'âge, c'est mesurer un effet de génération. Les différences de parcours scolaire s'ajoutent à celles liées au vieillissement, et le tout produit une courbe descendante qui n'a jamais prouvé ce qu'on lui faisait dire.



L'équipe d'Eric Hanushek (Hoover Institution, université Stanford) a donc retourné la méthode. Plutôt que de comparer des individus différents, les chercheurs ont suivi les mêmes personnes au fil du temps.



Données de l'enquête PIAAC-L allemande, seule version longitudinale de l'enquête PIAAC de l'OCDE, avec un retest complet 3,5 ans après le test initial. L'astuce statistique permet d'isoler ce qui relève vraiment du vieillissement individuel, et ce qui relève de la différence entre générations.

Le pic cognitif n'est pas à 30 ans. Il est beaucoup plus tard Les résultats publiés le 5 mars 2025 dans Science Advances renversent la perspective. Chez l'adulte moyen, les compétences en lecture continuent d'augmenter pendant toute la vingtaine et la trentaine.



Elles atteignent leur point culminant à 46 ans, pas à 30. Pour le calcul et la logique numérique, le pic tombe un peu plus tôt, à 41 ans, puis décline effectivement après, et plus nettement que la lecture.



Mais le détail le plus instructif concerne le point d'arrivée. À 65 ans, qui est la limite supérieure des données allemandes, les scores moyens restent supérieurs à ceux observés en début de vingtaine.



Autrement dit, un retraité moyen de 65 ans sait mieux lire et compter qu'il ne savait le faire à 22 ans. Un résultat qui contredit quarante ans d'affichage scientifique.



Cette première courbe suffit déjà à remettre en question beaucoup de décisions prises par réflexe, comme le retrait anticipé d'activités intellectuelles, le choix de ne plus apprendre, ou le renoncement à des projets de formation tardive. Mais elle cache une autre découverte, bien plus lourde de conséquences pour le lecteur de plus de 50 ans.

Deux trajectoires bien distinctes, selon ce que vous faites au quotidien Le pic cognitif moyen survient à 46 ans, pas à 30 ans comme on le pensait. Étude Hanushek et al, Science Advances 2025. LE PIC COGNITIF Étude Hanushek, Science Advances 2025 Le pic des compétences cognitives survient à 46 ans et pas à 30 20 46 65 Usage quotidien élevé Scores stables jusqu'à 65 ans Usage quotidien faible Déclin dès 35 ans Ce qui compte : l'usage quotidien, pas l'âge ni le diplôme initial © SeniorActu.com



L'équipe Hanushek a ensuite séparé les participants en deux groupes, selon la fréquence d'usage quotidien de leurs compétences. L'indice combine plusieurs gestes très banals : lire des lettres, des mémos et des courriels, écrire des documents, calculer des prix, tenir un budget, résoudre des problèmes numériques au travail comme à la maison.



Le verdict est net et mesuré. Pour les adultes qui utilisent leurs compétences au-dessus de la médiane, les scores continuent d'augmenter jusqu'à la cinquantaine, puis se stabilisent.



Aucun déclin mesurable n'est observé dans la fourchette des âges étudiés. Pour les adultes qui se situent en dessous de la médiane, le déclin commence dès le milieu de la trentaine et se poursuit ensuite.



Les deux trajectoires ne se distinguent pas par le diplôme initial, le revenu, ou la profession. Elles se distinguent par ce que les gens font de leur cerveau entre 30 et 65 ans.



Le message tient en quatre mots, ceux que les chercheurs ont choisis pour le titre de leur article, "use it or lose it".

Usage élevé ✅ Au-dessus de la médiane 📈 Trajectoire cognitive observée Montée continue jusqu'à la cinquantaine, plateau ensuite ✅ Déclin avant 65 ans Aucun déclin mesurable dans l'étude 📝 Profil concret Lit, écrit, calcule, résout des problèmes quotidiennement Usage faible ⚠️ En dessous de la médiane 📉 Trajectoire cognitive observée Déclin dès le milieu de la trentaine ⚠️ Déclin observé Continu entre 35 et 65 ans 📝 Profil concret Peu ou pas de lecture suivie, peu de calcul, peu d'écriture L'équipe Hanushek a ensuite séparé les participants en deux groupes, selon lade leurs compétences. L'indice combine plusieurs gestes très banals : lire des lettres, des mémos et des courriels, écrire des documents, calculer des prix, tenir un budget, résoudre des problèmes numériques au travail comme à la maison.Le verdict est net et mesuré. Pour les adultes qui utilisent leurs compétences, les scores continuent d'augmenter jusqu'à la cinquantaine, puis se stabilisent.n'est observé dans la fourchette des âges étudiés. Pour les adultes qui se situent, le déclin commence dèset se poursuit ensuite.Les deux trajectoires ne se distinguent pas par le diplôme initial, le revenu, ou la profession. Elles se distinguent par ce que les gens font de leur cerveau entre 30 et 65 ans.Le message tient en quatre mots, ceux que les chercheurs ont choisis pour le titre de leur article,

Ce que cela signifie concrètement à 50, 60 ou 70 ans



Et la bonne nouvelle de Stanford, c'est que la courbe se rejoue en permanence. La chercheuse Ursula Staudinger, citée dans l'étude, parle de "plasticité positive du développement adulte".



Le cerveau reste malléable. Le vieillissement biologique existe, personne ne le conteste, mais ses effets sur la lecture et le calcul sont compensables, voire effaçables, par l'usage.



Ce que les chercheurs écrivent textuellement est que les choix comportementaux peuvent l'emporter sur les changements biologiques naturels. Formulation rare dans une étude économique.



Les activités qui font la différence sont loin d'être spectaculaires. Lire un livre plutôt qu'une émission, écrire une lettre ou un mail plutôt que d'envoyer un mot vocal, tenir un budget à la main plutôt que laisser l'application trancher, résoudre un problème pratique soi-même plutôt que déléguer par confort.



Les données Hanushek ne notent pas les Sudoku ou les jeux de mémoire en ligne. Elles notent la lecture, l'écriture et le calcul intégrés dans la vie réelle, au travail, à la maison, pour gérer ses affaires.



Ce résultat rejoint des travaux récents sur d'autres facteurs modifiables du vieillissement cérébral, comme le sommeil profond.

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Alzheimer : la découverte sur le sommeil que la plupart des 50-65 ans ignorent L'implication la plus immédiate est qu'un lecteur de 60 ans qui se croit "rouillé" ne regarde pas la bonne variable. Ce n'est pas l'âge qui trace sa courbe, c'est l'intensité d'usage qu'il entretient au quotidien.Et la bonne nouvelle de Stanford, c'est que la courbe se rejoue en permanence. La chercheuse, citée dans l'étude, parle deLe cerveau reste malléable. Le vieillissement biologique existe, personne ne le conteste, mais ses effets sur la lecture et le calcul sont compensables, voire effaçables, par l'usage.Ce que les chercheurs écrivent textuellement est que. Formulation rare dans une étude économique.Les activités qui font la différence sont loin d'être spectaculaires. Lire un livre plutôt qu'une émission, écrire une lettre ou un mail plutôt que d'envoyer un mot vocal, tenir un budget à la main plutôt que laisser l'application trancher, résoudre un problème pratique soi-même plutôt que déléguer par confort.Les données Hanushek ne notent pas les Sudoku ou les jeux de mémoire en ligne. Elles notent la lecture, l'écriture et le calcul, au travail, à la maison, pour gérer ses affaires.Ce résultat rejoint des travaux récents sur d'autres facteurs modifiables du vieillissement cérébral, comme le sommeil profond.

Une étude allemande, mais un message universel Une question légitime se pose. L'étude Hanushek porte sur des Allemands, ses conclusions valent-elles pour des Français, des Espagnols ou des Italiens ?



La réponse des chercheurs est oui, sous une réserve. Le niveau moyen varie entre pays, mais la forme de la courbe, montée jusqu'à 40-46 ans, plateau, puis décroissance différenciée selon l'usage, dépend de processus neurobiologiques et comportementaux qui ne connaissent pas de frontières.



La division de la société en "usage élevé" et "usage faible" existe partout en Europe, et la pyramide française n'échappe pas à la règle. Voilà pourquoi ce résultat concerne directement le lecteur senior français.



La qualité de vie cognitive après 50 ans ne dépend pas du patrimoine, du diplôme ou de la profession exercée avant la retraite. Elle dépend de ce qu'on fait cette semaine, et de ce qu'on fera le mois prochain, ni plus ni moins.

Ce qu'il faut retenir

Le pic cognitif moyen survient à 46 ans pour la lecture et 41 ans pour le calcul, pas à 30 ans comme le suggéraient les anciennes études.

À 65 ans, les scores moyens restent supérieurs à ceux du début de la vingtaine : le déclin est beaucoup plus tardif et plus modeste qu'annoncé.

Chez les adultes qui lisent, écrivent et calculent régulièrement, aucun déclin n'est mesurable entre 30 et 65 ans, la trajectoire reste positive puis plateau.

Chez ceux dont l'usage est faible, le déclin commence dès le milieu de la trentaine et se poursuit, la différence tient aux gestes quotidiens, pas au diplôme.

Lire des courriels, écrire des lettres, tenir un budget ou résoudre un problème pratique comptent autant que n'importe quel "entraînement cérébral".

Sources :

- Hanushek, Kinne, Witthöft, Woessmann, "Age and Cognitive Skills: Use It or Lose It", Science Advances 11(10):eads1560, 5 mars 2025

- CEPR VoxEU, "Use it or lose it: How cognitive skills change with age", 12 avril 2025

- PIAAC-L, composante longitudinale allemande du Programme de l'OCDE pour l'évaluation des compétences des adultes, 2011-2012 + retest 2015

- OECD Skills Outlook 2013

- Staudinger U. M., "The Positive Plasticity of Adult Development", American Psychologist 75(4), 2020

Pour aller plus loin :



- Alzheimer : la découverte sur le sommeil que la plupart des 50-65 ans ignorent

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