Les chutes tuent désormais 6 fois plus que la route chez les seniors

En 2022, le gouvernement avait lancé le plan antichute des personnes âgées (PAPA) avec un objectif ambitieux : réduire de 20 % les chutes mortelles ou nécessitant une hospitalisation d'ici fin 2024. Les chiffres publiés cette semaine prouvent que cet objectif n'a pas été atteint.



Santé publique France nuance toutefois : les données disponibles ne permettent pas encore de conclure à l'échec définitif du plan. L'amélioration du repérage et de la remontée des données pourrait mécaniquement gonfler les statistiques récentes.



Reste une certitude : tant que la prévention ne sera pas systématiquement intégrée au parcours de soins des seniors — et que les logements resteront inadaptés — la courbe ne s'inversera pas. Selon l'Insee, les plus de 65 ans représenteront 26 % de la population française en 2040. Le problème ne fera que s'amplifier.