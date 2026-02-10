Actualité Médicale Seniors hospitalisés : ce trouble qui double le risque de décès et de chutes Par Fabrice Crozier | Publié le 10/02/2026 à 10:06 Des millions de seniors hospitalisés chaque année traversent un épisode de confusion aiguë sans que leurs proches en mesurent la portée. Deux études majeures observent désormais des conséquences associées bien au-delà de la sortie de l'hôpital : risque de décès, chutes, fractures, infections.

Ce qu'il faut retenir

La confusion aiguë (délirium) touche près d'un patient hospitalisé sur quatre après 65 ans Un épisode confusionnel est associé à un risque de décès multiplié par deux dans les 30 jours, et ce surrisque persiste jusqu'à dix ans Une seconde étude (UK Biobank, 2026) confirme : 12 complications sont associées au délirium, dont chutes (+96%), fracture de hanche (+66%) et pneumonie (+53%) Plus les épisodes se répètent, plus les risques s'accumulent (+6 à 17% par épisode supplémentaire) Les patients de 65-74 ans sans démence sont les plus durement touchés — un résultat contre-intuitif Les formes silencieuses (patient apathique, ralenti) passent souvent inaperçues Prévenir l'équipe soignante au moindre changement de comportement d'un proche hospitalisé est essentiel

Un épisode banal en apparence, des conséquences durables Près d'un patient hospitalisé sur quatre, après 65 ans, traverse un épisode de confusion aiguë pendant son séjour à l'hôpital. Ce trouble, que les médecins appellent « délirium » — un état confusionnel brutal et temporaire — reste largement méconnu du grand public. Beaucoup de familles le prennent pour un simple moment de désorientation passagère.



Pourtant, une étude observationnelle de grande ampleur, publiée en juillet 2025 dans la revue The Lancet Healthy Longevity, révèle que cet épisode apparemment bénin est associé à des conséquences qui peuvent se prolonger pendant des années. Et le résultat le plus inattendu de cette recherche concerne justement ceux que l'on pensait les mieux protégés.

Le paradoxe : les seniors les moins fragiles paient le prix le plus lourd 1 846 patients admis en médecine générale aiguë au John Radcliffe Hospital, entre 2010 et 2018. Parmi eux, 426 — soit 23 % — ont présenté un épisode de confusion aiguë. Cette proportion grimpe fortement avec l'âge.

50-64 ans Risque modéré 🩺 Proportion de patients touchés 9 % 65-74 ans Risque élevé 🩺 Proportion de patients touchés 20 % 75-89 ans Risque très élevé 🩺 Proportion de patients touchés 35 % 90 ans et + Risque majeur 🩺 Proportion de patients touchés 46 %

risque de décès dans les 30 jours multiplié par deux, par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Et ce surrisque ne disparaît pas à la sortie : il reste significatif jusqu'à dix ans après l'hospitalisation.



Le paradoxe mis en lumière par cette étude est saisissant. Ce ne sont pas les patients les plus âgés ni les plus fragiles qui subissent les conséquences les plus graves. La surmortalité hospitalière associée au délirium est la plus élevée chez les 65-74 ans — ceux que l'on considère souvent comme encore « robustes ». Dans cette tranche d'âge, le risque de décès pendant l'hospitalisation est multiplié par plus de quatre. Chez les 75-89 ans, ce chiffre descend à deux.



Plus surprenant encore : les patients sans démence préalable sont plus durement touchés que ceux chez qui une maladie neurodégénérative était déjà connue. Leur risque de décès hospitalier est multiplié par trois, contre un chiffre non significatif pour les patients atteints de démence. L'étude précise qu'il s'agit d'associations observées, sans lien de cause à effet établi. Les chercheurs de l'université d'Oxford ont suiviadmis en médecine générale aiguë au John Radcliffe Hospital, entre 2010 et 2018. Parmi eux,— ont présenté un épisode de confusion aiguë. Cette proportion grimpe fortement avec l'âge.Mais la donnée la plus frappante ne concerne pas la fréquence. Elle concerne les conséquences. Les patients qui traversent un épisode confusionnel à l'hôpital présentent un, par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Et ce surrisque ne disparaît pas à la sortie : il reste significatif jusqu'àaprès l'hospitalisation.Le paradoxe mis en lumière par cette étude est saisissant. Ce ne sont pas les patients les plus âgés ni les plus fragiles qui subissent les conséquences les plus graves. La surmortalité hospitalière associée au délirium est la plus élevée chez les— ceux que l'on considère souvent comme encore « robustes ». Dans cette tranche d'âge, le risque de décès pendant l'hospitalisation est multiplié par plus de quatre. Chez les 75-89 ans, ce chiffre descend à deux.Plus surprenant encore : les patientssont plus durement touchés que ceux chez qui une maladie neurodégénérative était déjà connue. Leur risque de décès hospitalier est multiplié par trois, contre un chiffre non significatif pour les patients atteints de démence. L'étude précise qu'il s'agit d'associations observées, sans lien de cause à effet établi.

Des conséquences concrètes pour les patients et leurs proches Au-delà de la mortalité, l'épisode confusionnel laisse des traces concrètes sur le quotidien des patients. L'étude observe que les personnes ayant traversé un état de confusion aiguë ont un risque 2,5 fois plus élevé de rester hospitalisées plus de sept jours. Elles ont également 2,4 fois plus de chances de nécessiter des soins ou une aide supplémentaire à leur sortie de l'hôpital — aide à domicile, rééducation, voire placement en établissement.



Pour les aidants familiaux, ces résultats traduisent une réalité bien concrète. Un parent hospitalisé pour une infection urinaire, une pneumonie ou une chute peut sembler récupérer sur le plan physique, mais l'épisode confusionnel qu'il a traversé — parfois passé inaperçu — est associé à un risque accru de perte d'autonomie dans les mois et les années qui suivent.



En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) considère la confusion aiguë comme une urgence médicale. Selon les études, ce trouble peut toucher de 14 à plus de 30 % des personnes âgées hospitalisées, selon les contextes et les méthodes de dépistage. Pourtant, il reste sous-diagnostiqué : beaucoup d'épisodes, notamment les formes « hypoactives » — où le patient est silencieux, ralenti et apathique plutôt qu'agité — passent inaperçus.

Une seconde étude confirme : 12 complications associées au délirium The Lancet Healthy Longevity, vient renforcer ces observations. Les chercheurs ont cette fois analysé les données de la UK Biobank, en suivant 14 909 patients ayant vécu un épisode de confusion hospitalière, appariés à 14 909 patients témoins. Le suivi s'est étendu sur une période pouvant aller jusqu'à 26 ans.



Les résultats confirment que l'épisode confusionnel est associé à un risque accru de complications lors des hospitalisations ultérieures. Sur 15 complications analysées, 12 présentent une association significative avec un antécédent de délirium :

⚠️ Risques les plus élevés 🩺 Incontinence urinaire +101% ⚠️ Chutes +96% 🩺 Escarres +72% 📊 Autres complications 🩺 Insuffisance rénale aiguë +71% 🩺 Infection généralisée (sepsis) +67% 🩺 Fracture de hanche +66%



L'étude observe également des associations avec le risque d'AVC (+62%), de pneumonie (+53%) et d'insuffisance cardiaque (+31%). Ces résultats persistent indépendamment de la fragilité préexistante ou d'une démence antérieure.



Autre observation préoccupante : plus les épisodes de confusion se répètent, plus les risques s'accumulent. Chaque épisode supplémentaire dans les 12 mois suivant le premier est associé à une hausse de 6 à 17% du risque de complications, selon le type. Une autre étude de grande ampleur, publiée en 2026 dans la même revue, vient renforcer ces observations. Les chercheurs ont cette fois analysé les données de la, en suivantayant vécu un épisode de confusion hospitalière, appariés à 14 909 patients témoins. Le suivi s'est étendu sur une période pouvant allerLes résultats confirment que l'épisode confusionnel est associé à un risque accru de complications lors des hospitalisations ultérieures. Sur 15 complications analysées,avec un antécédent de délirium :L'étude observe également des associations avec le risque d', deet d'. Ces résultats persistent indépendamment de la fragilité préexistante ou d'une démence antérieure.Autre observation préoccupante :. Chaque épisode supplémentaire dans les 12 mois suivant le premier est associé à une hausse de 6 à 17% du risque de complications, selon le type.

Comment repérer les signes et protéger votre proche 65 ans et plus. Ils recommandent également de concentrer les efforts de prévention et les futurs essais cliniques sur les patients de 65 à 74 ans sans démence — précisément la population chez qui les conséquences sont les plus marquées.



Concrètement, si votre proche de plus de 65 ans est hospitalisé, plusieurs signaux doivent vous alerter : une désorientation soudaine (il ne sait plus où il est ni quel jour on est), des propos incohérents ou décousus, une agitation inhabituelle ou au contraire une apathie et une somnolence marquées. Ces symptômes peuvent apparaître en quelques heures et fluctuer au cours de la journée.



Si vous repérez ces signes, prévenez immédiatement l'équipe soignante. La confusion aiguë est une urgence médicale qui nécessite une recherche rapide de la cause : infection, médicament inadapté, déshydratation, douleur non traitée. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de récupération.



La 24 à 48 heures.



Pour les familles, la vigilance ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Un suivi attentif dans les semaines et les mois suivants est essentiel, car l'épisode confusionnel peut être le signal d'une fragilité cognitive jusqu'alors invisible. La HAS recommande qu'une évaluation cognitive soit réalisée après tout épisode confusionnel, afin de détecter d'éventuels troubles neurocognitifs débutants. Les auteurs de l'étude concluent que le dépistage systématique du délirium devrait être pratiqué dès l'admission à l'hôpital pour tout patient de. Ils recommandent également de concentrer les efforts de prévention et les futurs essais cliniques sur les patients de 65 à 74 ans sans démence — précisément la population chez qui les conséquences sont les plus marquées.Concrètement, si votre proche de plus de 65 ans est hospitalisé, plusieurs signaux doivent vous alerter : une(il ne sait plus où il est ni quel jour on est), des propos incohérents ou décousus, une agitation inhabituelle ou au contraire une. Ces symptômes peuvent apparaître en quelques heures et fluctuer au cours de la journée.Si vous repérez ces signes, prévenez immédiatement l'équipe soignante. La confusion aiguë est une urgence médicale qui nécessite une recherche rapide de la cause : infection, médicament inadapté, déshydratation, douleur non traitée. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de récupération.La HAS recommande en priorité des mesures non médicamenteuses : maintenir les repères de la personne (horloge, calendrier, photos de proches), favoriser la présence de la famille, veiller à l'hydratation et à l'alimentation, limiter les changements d'environnement et éviter les contentions physiques. La prescription de sédatifs ne doit intervenir qu'en dernier recours et pour une durée maximale dePour les familles, la vigilance ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Un suivi attentif dans les semaines et les mois suivants est essentiel, car l'épisode confusionnel peut être le signal d'une fragilité cognitive jusqu'alors invisible. La HAS recommande qu'unesoit réalisée après tout épisode confusionnel, afin de détecter d'éventuels troubles neurocognitifs débutants.

Sources :

- Gan JM et al., The Lancet Healthy Longevity, juillet 2025

- The Lancet Healthy Longevity, étude UK Biobank « Delirium and adverse clinical outcomes », 2026

- Haute Autorité de Santé, Confusion aiguë chez la personne âgée : recommandations, mai 2009

- Vetrano DL et al., The Lancet Healthy Longevity (éditorial), juillet 2025

Pour aller plus loin :



- Alzheimer : des modifications cognitives précoces susceptibles d'alerter sur le risque de développer la maladie

- Journée nationale des aidants : les solutions qui peuvent aider au quotidien





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