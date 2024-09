Alzheimer : des modifications cognitives précoces susceptibles d'alerter sur le risque de développer la maladie Selon une étude réalisée par une équipe de la prestigieuse McGill University de Montreal, une avancée significative pourrait bien bouleverser l'approche diagnostique de l'Alzheimer. Ses chercheurs ont en effet identifié des modifications cognitives précoces qui pourraient servir de signal d'alerte, quant au risque accru de développer cette terrible maladie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 23 Septembre 2024





Les scientifiques scrutent désormais ces signaux précurseurs avec une acuité renforcée, en quête d'indices subtils souvent attribués à la fatigue ou au stress, notamment à travers la présence et la localisation de certaines protéines dans le cerveau. Ces modifications comportementales et mnémoniques pourraient être en effet les sentinelles annonciatrices d'un risque accru de développer un Alzheimer.



Cette démarche proactive suggère un changement de paradigme : plutôt que d'attendre l'inéluctable déclin, il s'agit désormais de traquer la maladie à ses balbutiements. Identifier ces signes avant-coureurs permettrait non seulement un diagnostic précoce mais également l'instauration d'une prise en charge adaptée plus tôt dans le processus pathologique.



Un article de vulgarisation publié mercredi dernier par le quotidien britannique Daily Mail met en lumière cette percée, soulignant combien elle est porteuse d'espoir pour les millions de personnes concernées et leurs familles. C'est une course contre la montre qui s'amorce, où chaque modification comportementale ou cognitive détectée pourrait être la clé pour endiguer la progression d'Alzheimer.



Les chercheurs continuent de peaufiner leurs méthodes, conscients que chaque minute compte. Et si le chemin vers un traitement curatif est encore long et semé d'embûches, ces découvertes représentent un pas en avant considérable dans la compréhension et la prise en charge précoce de l'Alzheimer.



