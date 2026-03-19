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Cancer de la prostate : ce traitement remboursé évite la chirurgie et préserve la vie intime

Un traitement par ultrasons, validé par la plus grande étude clinique française jamais réalisée, est remboursé par l'Assurance maladie depuis le 1er janvier 2026. Pour des milliers d'hommes, il change tout.



Un traitement sans bistouri ni irradiation détruit la tumeur en une seule séance — et il est désormais pris en charge à 100 % Jusqu'à 20 000 hommes diagnostiqués chaque année pourraient en bénéficier Mais tous les patients ne sont pas éligibles : un critère précis détermine si vous pouvez y prétendre

Un remboursement passé presque inaperçu Depuis le 1er janvier 2026, un traitement du cancer de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) est remboursé par l'Assurance maladie. La nouvelle, annoncée officiellement lors d'une conférence de presse à l'Académie de chirurgie le 3 mars 2026, est passée relativement inaperçue du grand public.



Pourtant, elle concerne directement des dizaines de milliers d'hommes. Le cancer de la prostate reste le premier cancer masculin en France, avec près de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Environ un homme sur huit après 65 ans est touché. Et pour beaucoup, la peur numéro un n'est pas le cancer lui-même. C'est ce qui vient après : l'incontinence, l'impuissance, une qualité de vie amputée.

Des ultrasons à la place du bistouri Le principe est simple à comprendre. Une sonde, introduite par voie rectale, émet des ultrasons focalisés qui chauffent la zone tumorale entre 80 et 100 °C. Les cellules cancéreuses sont détruites de façon ciblée. Le reste de la prostate est préservé.



Ni incision, ni irradiation. Le traitement dure entre 30 et 90 minutes, en une seule séance. Le patient quitte l'hôpital le lendemain. La technologie, baptisée Focal One, a été développée par l'entreprise française EDAP TMS. Elle combine imagerie 3D, fusion IRM et navigation robotisée pour cibler la tumeur avec une précision millimétrique.



Le Pr Pascal Rischmann, ancien président de l'Association française d'urologie, résumait lors de la conférence du 3 mars : la chirurgie traditionnelle cède la place à un geste guidé par l'image, sans bistouri.

Êtes-vous concerné par cette avancée cancer de la prostate localisé, à risque faible ou intermédiaire. Ce sont les cancers détectés à un stade précoce, limités à la glande prostatique, sans métastases.



Bonne nouvelle : cela représente 80 % des cancers de la prostate diagnostiqués en France. Selon les urologues, environ 30 % des patients diagnostiqués chaque année — soit jusqu'à 20 000 hommes — pourraient bénéficier de cette technique.



Le HIFU peut également être proposé en traitement de rattrapage, chez des patients ayant subi une récidive locale après radiothérapie externe. La décision se prend en réunion de concertation pluridisciplinaire, avec un urologue, un oncologue et un radiothérapeute.



Plus d'une soixantaine de centres en France proposent déjà cette technique. Pour savoir si vous êtes éligible, la première étape reste une consultation urologique avec un Tous les patients ne sont pas éligibles. Le HIFU s'adresse aux hommes atteints d'un, à risque faible ou intermédiaire. Ce sont les cancers détectés à un stade précoce, limités à la glande prostatique, sans métastases.Bonne nouvelle : cela représentediagnostiqués en France. Selon les urologues, environdiagnostiqués chaque année — soit jusqu'à— pourraient bénéficier de cette technique.Le HIFU peut également être proposé en, chez des patients ayant subi une récidive locale après radiothérapie externe. La décision se prend en réunion de concertation pluridisciplinaire, avec un urologue, un oncologue et un radiothérapeute.Plus d'une soixantaine de centres en France proposent déjà cette technique. Pour savoir si vous êtes éligible, la première étape reste une consultation urologique avec un bilan complet incluant IRM et biopsies

Les chiffres qui changent la donne HIFI, publiée en décembre 2024 dans la revue European Urology, qui a fait basculer la décision des autorités de santé. Menée pendant sept ans par l'Association française d'urologie, elle a suivi 3 328 patients dans 46 centres français, publics et privés.



Les résultats ont montré une efficacité comparable à la chirurgie classique en termes de contrôle du cancer. Mais la différence se joue sur les séquelles. Et elle est massive.

Classique Prostatectomie totale 🩺 Incontinence urinaire persistante Jusqu'à 10 % des patients ⚠️ Dysfonction érectile Jusqu'à 50 % des cas HIFU Ultrasons focalisés ✅ Continence urinaire préservée 97 % des patients ✅ Fonction sexuelle préservée Jusqu'à 90 % des cas



Ces chiffres, issus des études de l'AFU, expliquent pourquoi les urologues parlent d'une désescalade thérapeutique : traiter le cancer sans démolir la qualité de vie. C'est l'étude, publiée en décembre 2024 dans la revue, qui a fait basculer la décision des autorités de santé. Menée pendant sept ans par l'Association française d'urologie, elle a suividansfrançais, publics et privés.Les résultats ont montré une efficacité comparable à la chirurgie classique en termes de contrôle du cancer. Mais la différence se joue sur les séquelles. Et elle est massive.Ces chiffres, issus des études de l'AFU, expliquent pourquoi les urologues parlent d'une: traiter le cancer sans démolir la qualité de vie.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant surveillance active, parlez du HIFU à votre urologue. Le remboursement étant désormais effectif, la technique est accessible dans plus de 60 centres en France, sans reste à charge pour le patient.



La démarche commence par un bilan incluant une IRM multiparamétrique de la prostate et des biopsies ciblées. Ces examens permettent de déterminer si le cancer est éligible au traitement focal.



Le site de l' Si vous avez été diagnostiqué d'un cancer de la prostate localisé, ou si vous êtes en, parlez du HIFU à votre urologue. Le remboursement étant désormais effectif, la technique est accessible dans plus de, sans reste à charge pour le patient.La démarche commence par un bilan incluant une IRM multiparamétrique de la prostate et des biopsies ciblées. Ces examens permettent de déterminer si le cancer est éligible auLe site de l' Association française d'urologie recense les centres proposant cette technique. Votre médecin traitant peut également orienter vers un urologue spécialisé.

Point de vigilance Le HIFU ne s'adresse pas à tous les cancers de la prostate. Les tumeurs de haut grade (score de Gleason élevé) ou les cancers déjà étendus au-delà de la glande ne sont pas éligibles. Dans ces situations, la chirurgie ou la radiothérapie restent les traitements de référence.



Autre point à connaître : le recul scientifique du HIFU est encore inférieur à celui de la prostatectomie ou de la radiothérapie. L'étude HIFI porte sur un suivi médian de 30 mois. Des données à plus long terme sont en cours de collecte. Le taux de retraitement après un premier HIFU se situe entre 15 et 20 % selon les séries publiées.



Enfin, un diagnostic précis reste indispensable. Sans IRM de qualité et biopsies ciblées, le risque est de sous-estimer l'étendue du cancer et de proposer un traitement focal là où un traitement radical serait nécessaire. La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire reste une étape non négociable.

Ce qu'il faut retenir

Le traitement par ultrasons focalisés (HIFU) du cancer localisé de la prostate est remboursé par l'Assurance maladie depuis le 1er janvier 2026 Il préserve la continence urinaire dans 97 % des cas et la fonction sexuelle dans jusqu'à 90 % des cas, selon les données de l'étude HIFI Environ 20 000 patients diagnostiqués par an pourraient en bénéficier, à condition d'avoir un cancer localisé à risque faible ou intermédiaire Plus de 60 centres en France proposent cette technique — demandez à votre urologue Le recul scientifique est encore limité à 30 mois : un suivi régulier reste essentiel après le traitement

Sources :

- Association française d'urologie (AFU), conférence de presse Académie de chirurgie, 3 mars 2026

- Ploussard G. et al., étude HIFI, European Urology, décembre 2024

- Haute Autorité de Santé, avis n°2023.0040, 30 novembre 2023

- Institut national du cancer, Panorama des cancers en France, 2025

Pour aller plus loin :



- Seniors et cancer de la prostate : quels sont les traitements ?

- Cancer de la prostate : cette stratégie permet à des milliers d'hommes d'éviter un traitement lourd