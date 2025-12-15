Actualité Médicale Cancer de la prostate : cette stratégie permet à des milliers d'hommes d'éviter un traitement lourd Par Régis Mayer | Publié le 15/12/2025 à 06:00 Face à certains cancers de la prostate, les urologues disposent d'une alternative au traitement immédiat. Cette approche, désormais recommandée en première intention, change la vie de nombreux patients. Partager : W f X in @

Le cancer de la prostate demeure le cancer masculin le plus fréquent en France, avec près de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Cette pathologie représente la troisième cause de décès par cancer chez les hommes, après les cancers du poumon et du côlon-rectum. Pourtant, tous les cancers de la prostate ne présentent pas le même degré d'agressivité, et certains évoluent si lentement qu'ils ne nécessitent pas de traitement immédiat.

Une évolution parfois très lente de la maladie Les progrès de l'imagerie médicale et du dépistage permettent aujourd'hui de détecter des tumeurs prostatiques à un stade très précoce. Parmi ces cancers, une proportion importante correspond à des formes dites indolentes, caractérisées par un faible volume tumoral, une localisation strictement prostatique et une faible agressivité histologique. Ces tumeurs de faible risque évolutif ne menacent pas immédiatement la vie du patient et peuvent rester stables pendant de nombreuses années, voire ne jamais progresser.



Cette réalité a conduit les sociétés savantes à remettre en question la nécessité de traiter systématiquement tous les cancers de la prostate dès leur découverte. Les traitements curatifs, qu'il s'agisse de la chirurgie ou de la radiothérapie, comportent en effet des risques d'effets secondaires significatifs, notamment sur les fonctions urinaire et sexuelle. L'incontinence et les troubles de l'érection constituent les complications les plus redoutées par les patients, altérant durablement leur qualité de vie.

La surveillance active comme traitement de référence L'Association Française d'Urologie et l'Institut National du Cancer recommandent désormais la surveillance active comme prise en charge de première intention pour les cancers de la prostate à faible risque évolutif. Cette stratégie consiste à suivre régulièrement l'évolution de la maladie sans intervenir tant que le cancer ne montre pas de signes de progression. Elle s'adresse aux patients présentant une tumeur localisée, de petit volume et de faible agressivité, correspondant à un score de Gleason inférieur ou égal à 6.



Le protocole de surveillance repose sur un ensemble d'examens réalisés à intervalles réguliers. Le dosage du PSA, marqueur biologique sécrété par la prostate, est effectué au minimum tous les six mois. Un examen clinique avec toucher rectal est pratiqué au moins une fois par an. L'IRM prostatique et de nouvelles biopsies sont programmées tous les deux à trois ans pour vérifier l'absence d'évolution défavorable de la maladie.

Des résultats rassurants à long terme Une étude américaine publiée dans la revue JAMA en 2024 a analysé le devenir de plus de 2 300 patients suivis dans le cadre du programme Canary PASS. Les résultats confirment la sécurité de cette approche pour les cancers à faible risque. Dix ans après le diagnostic, près de la moitié des hommes sous surveillance active n'avaient nécessité aucun traitement et ne présentaient aucun signe de progression tumorale.



Le risque de développer des métastases restait très faible, inférieur à deux pour cent. La mortalité spécifique liée au cancer de la prostate concernait moins d'un pour cent des patients surveillés. Ces données confirment que la surveillance active constitue une stratégie sûre, permettant d'éviter ou de retarder les effets indésirables des traitements radicaux sans compromettre les chances de guérison.

Un traitement possible à tout moment La surveillance active ne signifie pas l'abandon du patient à son sort. Si les examens de suivi révèlent une progression de la maladie, un traitement curatif peut être proposé à tout moment. Les études montrent que les patients traités après plusieurs années de surveillance présentent les mêmes taux de guérison que ceux opérés ou irradiés immédiatement après le diagnostic. Cette donnée rassurante confirme que différer le traitement ne fait pas perdre de chances au patient.



La décision d'interrompre la surveillance pour débuter un traitement est prise en concertation avec le patient, sur la base d'éléments objectifs. Une élévation significative du PSA, une modification des résultats des biopsies de contrôle ou l'apparition d'anomalies sur l'IRM constituent les principaux critères justifiant le passage à un traitement actif. L'âge du patient, son état de santé général et ses préférences personnelles sont également pris en compte dans cette décision partagée.

Une approche qui nécessite un suivi rigoureux La réussite de la surveillance active repose sur l'adhésion du patient au protocole de suivi. Les consultations régulières, les prises de sang et les examens d'imagerie ne doivent pas être négligés. Cette contrainte peut générer une certaine anxiété chez certains hommes, confrontés à l'idée de vivre avec un cancer non traité. Le rôle du médecin est essentiel pour expliquer les enjeux de cette stratégie et accompagner psychologiquement le patient tout au long de son parcours.



Les urologues insistent sur l'importance d'une information claire et complète avant toute décision. Les patients bien informés des bénéfices et des limites de chaque option thérapeutique acceptent généralement mieux la surveillance active. Cette approche personnalisée, tenant compte des caractéristiques tumorales mais aussi des attentes de chaque homme, illustre l'évolution vers une médecine moins interventionniste et plus respectueuse de la qualité de vie des patients.

Sources :

« Recommandations du comité de cancérologie de l'Association Française d'Urologie – actualisation 2022-2024 : cancer de la prostate – diagnostic et prise en charge de la maladie localisée », Association Française d'Urologie, 2024

« Panorama des cancers en France – Édition 2024 », Institut National du Cancer, juillet 2024

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