Mémoire : cette étude française révèle pourquoi votre cerveau réclame du sucre après un effort

Le sucre grave les souvenirs dans le cerveau
Le sucre nourrit le cerveau, tout le monde le sait. Mais qu'il puisse décider si un souvenir survit ou disparaît, c'est une tout autre affaire. C'est pourtant ce que démontre une étude publiée le 25 mars 2026 dans la revue Nature, l'une des plus prestigieuses au monde, par l'équipe de Pierre-Yves Plaçais au laboratoire Plasticité du cerveau (CNRS/ESPCI, Paris).
Les chercheurs ont travaillé sur la drosophile, la petite mouche des fruits que vous chassez de votre corbeille en été. Ce n'est pas un choix anodin : son cerveau, malgré sa taille minuscule, partage avec le nôtre des mécanismes fondamentaux de mémorisation. Or l'équipe a identifié un capteur de fructose situé directement dans le cerveau de la mouche, et ce capteur ne se contente pas de réguler l'appétit.
Il intervient dans la consolidation de la mémoire à long terme, c'est-à-dire le processus qui transforme un souvenir fragile en trace durable. Et voilà le paradoxe : ce capteur joue le même rôle que le souvenir ait un lien avec la nourriture ou non. Même quand la mouche apprend à éviter une odeur associée à un choc électrique, donc un apprentissage qui n'a rien à voir avec l'alimentation, le capteur de sucre est indispensable pour graver le souvenir.
Les chercheurs ont travaillé sur la drosophile, la petite mouche des fruits que vous chassez de votre corbeille en été. Ce n'est pas un choix anodin : son cerveau, malgré sa taille minuscule, partage avec le nôtre des mécanismes fondamentaux de mémorisation. Or l'équipe a identifié un capteur de fructose situé directement dans le cerveau de la mouche, et ce capteur ne se contente pas de réguler l'appétit.
Il intervient dans la consolidation de la mémoire à long terme, c'est-à-dire le processus qui transforme un souvenir fragile en trace durable. Et voilà le paradoxe : ce capteur joue le même rôle que le souvenir ait un lien avec la nourriture ou non. Même quand la mouche apprend à éviter une odeur associée à un choc électrique, donc un apprentissage qui n'a rien à voir avec l'alimentation, le capteur de sucre est indispensable pour graver le souvenir.
Une fausse faim au service de la mémoire
Le mécanisme découvert est aussi élégant qu'inattendu. Pour former une mémoire durable, la mouche doit recevoir plusieurs sessions d'apprentissage espacées dans le temps, un protocole que nous connaissons bien nous aussi : c'est exactement le principe des révisions espacées, celles que les enseignants recommandent depuis des décennies.
Sauf que l'équipe parisienne a compris pourquoi cet espacement fonctionne. Durant les pauses entre les sessions, l'apprentissage "leurre" les neurones sensibles au fructose et les place dans un état de fausse famine. Ces neurones se comportent comme si la mouche n'avait pas mangé, alors qu'elle est rassasiée. Du coup, quand l'animal ingère du sucre après l'effort, ces neurones désinhibés s'activent de manière anormale et déclenchent la consolidation du souvenir.
Le signal passe par une hormone appelée thyrostimuline, une glycoprotéine que les chercheurs ont identifiée comme le messager final entre la prise de sucre et la gravure du souvenir. En d'autres termes, la fringale qui vous prend après un effort mental n'est pas un simple caprice : c'est votre cerveau qui crée une faim artificielle pour s'assurer que vous mangerez, et que ce sucre servira de déclencheur biologique à la mémorisation.
Sauf que l'équipe parisienne a compris pourquoi cet espacement fonctionne. Durant les pauses entre les sessions, l'apprentissage "leurre" les neurones sensibles au fructose et les place dans un état de fausse famine. Ces neurones se comportent comme si la mouche n'avait pas mangé, alors qu'elle est rassasiée. Du coup, quand l'animal ingère du sucre après l'effort, ces neurones désinhibés s'activent de manière anormale et déclenchent la consolidation du souvenir.
Le signal passe par une hormone appelée thyrostimuline, une glycoprotéine que les chercheurs ont identifiée comme le messager final entre la prise de sucre et la gravure du souvenir. En d'autres termes, la fringale qui vous prend après un effort mental n'est pas un simple caprice : c'est votre cerveau qui crée une faim artificielle pour s'assurer que vous mangerez, et que ce sucre servira de déclencheur biologique à la mémorisation.
Chez les plus de 60 ans, l'effet est encore plus net
L'étude française a été menée sur la drosophile, pas sur l'humain. Prudence, donc, sur les extrapolations. Reste que d'autres travaux, menés directement chez des volontaires humains, confortent l'idée d'un lien entre sucre et mémoire, et ce lien est associé à un effet plus marqué chez les personnes âgées.
En 2018, des chercheurs de l'Université de Warwick (Royaume-Uni) ont distribué à deux groupes de participants, des jeunes de 18 à 27 ans et des seniors de 65 à 82 ans, une boisson contenant du glucose ou un placebo avec édulcorant. Résultat : chez les jeunes, le glucose n'a amélioré ni la mémoire, ni l'humeur. Chez les seniors, en revanche, la mémoire était significativement meilleure, l'humeur plus positive, et les mesures objectives montraient un effort accru, sans que les participants aient le sentiment d'avoir travaillé plus dur.
Autrement dit, le cerveau vieillissant semble davantage dépendre de cet apport ponctuel de glucose pour fonctionner à plein régime. Nous savons d'ailleurs que le cerveau des plus de 65 ans consomme en moyenne 7 % de glucose de moins que celui d'un adulte jeune, selon des mesures de tomographie par émission de positons réalisées à l'Université de Sherbrooke. Le carburant arrive moins bien, et chaque coup de pouce compte davantage.
En 2018, des chercheurs de l'Université de Warwick (Royaume-Uni) ont distribué à deux groupes de participants, des jeunes de 18 à 27 ans et des seniors de 65 à 82 ans, une boisson contenant du glucose ou un placebo avec édulcorant. Résultat : chez les jeunes, le glucose n'a amélioré ni la mémoire, ni l'humeur. Chez les seniors, en revanche, la mémoire était significativement meilleure, l'humeur plus positive, et les mesures objectives montraient un effort accru, sans que les participants aient le sentiment d'avoir travaillé plus dur.
Seniors (65-82 ans) ✅ Effet glucose positif
Mémoire
Significativement améliorée vs placebo
Humeur
Plus positive pendant la tâche
Effort perçu
Effort objectif accru, mais non ressenti
Jeunes (18-27 ans) ℹ️ Aucun effet
Mémoire
Aucune amélioration significative
Humeur
Aucune différence vs placebo
Autrement dit, le cerveau vieillissant semble davantage dépendre de cet apport ponctuel de glucose pour fonctionner à plein régime. Nous savons d'ailleurs que le cerveau des plus de 65 ans consomme en moyenne 7 % de glucose de moins que celui d'un adulte jeune, selon des mesures de tomographie par émission de positons réalisées à l'Université de Sherbrooke. Le carburant arrive moins bien, et chaque coup de pouce compte davantage.
Trop de sucre détruit ce qu'un peu de sucre construit
Avant de vous resservir un deuxième carré de chocolat en lisant cet article, la suite devrait vous freiner. Car le paradoxe est total : si un apport ponctuel de sucre est associé à une meilleure consolidation des souvenirs, une consommation chronique et excessive fait exactement l'inverse.
Une étude de l'Australian National University (Australie) publiée dans Neurology a suivi 249 personnes en bonne santé pendant quatre ans. Celles dont la glycémie à jeun était la plus élevée, même dans les limites considérées comme normales, présentaient un hippocampe plus petit et des performances de mémoire plus faibles. L'hippocampe, c'est la structure cérébrale où se forment vos souvenirs. Quand il rétrécit, la mémoire s'effrite.
D'autres travaux, menés sur plus de 4 000 personnes de plus de 30 ans, ont observé que les consommateurs réguliers de boissons sucrées présentaient un volume cérébral réduit. L'équation est brutale pour nous qui avons passé 50 ans : le cerveau a besoin de sucre pour graver les souvenirs, mais trop de sucre au quotidien fait fondre la structure même qui les stocke. Tout se joue sur le timing et la dose. Un pic de glucose après un effort mental intense est associé à un bénéfice cognitif ; un bain de sucre permanent détruit les circuits de la mémoire.
Une étude de l'Australian National University (Australie) publiée dans Neurology a suivi 249 personnes en bonne santé pendant quatre ans. Celles dont la glycémie à jeun était la plus élevée, même dans les limites considérées comme normales, présentaient un hippocampe plus petit et des performances de mémoire plus faibles. L'hippocampe, c'est la structure cérébrale où se forment vos souvenirs. Quand il rétrécit, la mémoire s'effrite.
D'autres travaux, menés sur plus de 4 000 personnes de plus de 30 ans, ont observé que les consommateurs réguliers de boissons sucrées présentaient un volume cérébral réduit. L'équation est brutale pour nous qui avons passé 50 ans : le cerveau a besoin de sucre pour graver les souvenirs, mais trop de sucre au quotidien fait fondre la structure même qui les stocke. Tout se joue sur le timing et la dose. Un pic de glucose après un effort mental intense est associé à un bénéfice cognitif ; un bain de sucre permanent détruit les circuits de la mémoire.
Ce qu'il faut retenir
Sources :
- Francés R. et al., "Aversive learning hijacks a brain sugar sensor to consolidate memory", Nature, 25 mars 2026
- Mantantzis K. et al., "Gain without pain: Glucose promotes cognitive engagement and protects positive affect in older adults", Psychology and Aging, juillet 2018
- Cherbuin N. et al., "Higher normal fasting plasma glucose is associated with hippocampal atrophy", Neurology, 2012, Australian National University
- Nugent S. et al., données TEP glucose cérébral, Université de Sherbrooke, Biogerontology, 2015
- Francés R. et al., "Aversive learning hijacks a brain sugar sensor to consolidate memory", Nature, 25 mars 2026
- Mantantzis K. et al., "Gain without pain: Glucose promotes cognitive engagement and protects positive affect in older adults", Psychology and Aging, juillet 2018
- Cherbuin N. et al., "Higher normal fasting plasma glucose is associated with hippocampal atrophy", Neurology, 2012, Australian National University
- Nugent S. et al., données TEP glucose cérébral, Université de Sherbrooke, Biogerontology, 2015
Sources :
- Francés R. et al., "Aversive learning hijacks a brain sugar sensor to consolidate memory", Nature, 25 mars 2026
- Mantantzis K. et al., "Gain without pain: Glucose promotes cognitive engagement and protects positive affect in older adults", Psychology and Aging, juillet 2018
- Cherbuin N. et al., "Higher normal fasting plasma glucose is associated with hippocampal atrophy", Neurology, 2012
- Nugent S. et al., données TEP glucose cérébral, Université de Sherbrooke, Biogerontology, 2015
- Francés R. et al., "Aversive learning hijacks a brain sugar sensor to consolidate memory", Nature, 25 mars 2026
- Mantantzis K. et al., "Gain without pain: Glucose promotes cognitive engagement and protects positive affect in older adults", Psychology and Aging, juillet 2018
- Cherbuin N. et al., "Higher normal fasting plasma glucose is associated with hippocampal atrophy", Neurology, 2012
- Nugent S. et al., données TEP glucose cérébral, Université de Sherbrooke, Biogerontology, 2015
Pour aller plus loin :
- La nutrition a-t-elle un impact sur la mémoire ? 3 questions à Hélène Amieva et Guillaume Ferreira
- La nutrition a-t-elle un impact sur la mémoire ? 3 questions à Hélène Amieva et Guillaume Ferreira