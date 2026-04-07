Mémoire : cette étude française révèle pourquoi votre cerveau réclame du sucre après un effort

Avant de vous resservir un deuxième carré de chocolat en lisant cet article, la suite devrait vous freiner. Car le paradoxe est total : si un apport ponctuel de sucre est associé à une meilleure consolidation des souvenirs, une consommation chronique et excessive fait exactement l'inverse.



Une étude de l'Australian National University (Australie) publiée dans Neurology a suivi 249 personnes en bonne santé pendant quatre ans. Celles dont la glycémie à jeun était la plus élevée, même dans les limites considérées comme normales, présentaient un hippocampe plus petit et des performances de mémoire plus faibles. L'hippocampe, c'est la structure cérébrale où se forment vos souvenirs. Quand il rétrécit, la mémoire s'effrite.



D'autres travaux, menés sur plus de 4 000 personnes de plus de 30 ans, ont observé que les consommateurs réguliers de boissons sucrées présentaient un volume cérébral réduit. L'équation est brutale pour nous qui avons passé 50 ans : le cerveau a besoin de sucre pour graver les souvenirs, mais trop de sucre au quotidien fait fondre la structure même qui les stocke. Tout se joue sur le timing et la dose. Un pic de glucose après un effort mental intense est associé à un bénéfice cognitif ; un bain de sucre permanent détruit les circuits de la mémoire.