Pourquoi la moitié des malades d'Alzheimer ignorent qu'ils le sont

Le parcours existe. Mais il a un point faible : le temps d'attente.



Selon la Fondation Vaincre Alzheimer, les délais pour obtenir un rendez-vous en consultation mémoire peuvent atteindre plusieurs mois dans certaines structures — jusqu'à neuf mois d'après les retours de terrain rapportés par la Dre Marion Lévy, responsable études et recherche de la fondation. Pendant ce temps, le patient n'est pas pris en charge et le déclin cognitif continue.



C'est pourquoi les nouvelles recommandations de la Fédération des Centres Mémoire, publiées en mars 2025, insistent sur le rôle du médecin généraliste comme premier maillon du repérage. Elles recommandent aussi le recours aux biomarqueurs sanguins — une simple prise de sang capable de détecter des anomalies biologiques des années avant les symptômes. Plusieurs tests sont en cours de validation clinique en France.



La recherche avance également. En mars 2026, une équipe de l'Inserm de Lille a identifié un nouveau mécanisme cellulaire — les tanycytes — impliqué dans l'accumulation de la protéine Tau dans le cerveau. Cette découverte ouvre la voie à un diagnostic encore plus précoce, potentiellement avant l'apparition de tout symptôme.