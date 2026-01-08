Équipes spécialisées Alzheimer 2026 : conditions, démarches et prise en charge à 100%

Une professionnelle de santé accompagne une personne atteinte d'Alzheimer à son domicile © SeniorActu
Qu'est-ce qu'une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) ?
Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) sont des unités de soins qui interviennent directement au domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Créées en 2008 dans le cadre du 3e Plan Alzheimer, elles sont rattachées aux Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou aux Services Autonomie à Domicile (SAD).
Leur mission principale : aider la personne malade à maintenir son autonomie le plus longtemps possible et soutenir les proches aidants. Les ESA proposent des séances de réhabilitation et d'accompagnement adaptées à chaque situation.
Ces équipes sont composées de professionnels spécialement formés :
En 2026, l'État a décidé de doubler le nombre d'ESA sur le territoire et d'élargir leur champ d'action aux autres maladies neurodégénératives, dans le cadre de la stratégie nationale 2025-2030.
Leur mission principale : aider la personne malade à maintenir son autonomie le plus longtemps possible et soutenir les proches aidants. Les ESA proposent des séances de réhabilitation et d'accompagnement adaptées à chaque situation.
Ces équipes sont composées de professionnels spécialement formés :
- Un ergothérapeute ou un psychomotricien (qui coordonne l'intervention)
- Des assistants de soins en gérontologie
- Un infirmier coordinateur
Qui peut bénéficier d'une ESA ?
Pour bénéficier de l'intervention d'une ESA, vous devez remplir 4 conditions :
Le dispositif s'adresse également aux proches aidants. L'ESA peut les accompagner pour mieux comprendre la maladie, adapter leur communication et prévenir l'épuisement.
Bon à savoir : il n'y a pas de condition d'âge pour bénéficier d'une ESA. Les personnes atteintes d'Alzheimer avant 60 ans peuvent également en faire la demande.
- Avoir reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée (démence à corps de Lewy, démence fronto-temporale, etc.)
- Être à un stade léger ou modéré de la maladie (les capacités doivent être encore partiellement préservées)
- Vivre à domicile (y compris en résidence autonomie ou foyer-logement)
- Disposer d'une prescription médicale délivrée par un médecin traitant, un neurologue, un gériatre ou un médecin d'un centre mémoire
Bon à savoir : il n'y a pas de condition d'âge pour bénéficier d'une ESA. Les personnes atteintes d'Alzheimer avant 60 ans peuvent également en faire la demande.
Quel est le contenu de l'accompagnement ?
L'accompagnement d'une ESA se déroule en trois phases :
1. Le bilan initial
Un ergothérapeute ou un psychomotricien se déplace à votre domicile pour évaluer la situation. Il observe les habitudes de vie, identifie les difficultés rencontrées et repère les capacités préservées. Ce bilan permet d'établir un programme personnalisé.
2. Les séances de réhabilitation
Les assistants de soins en gérontologie interviennent ensuite régulièrement à domicile pour mettre en œuvre le programme. Les séances visent à :
3. Le bilan final
À la fin de l'accompagnement, un compte-rendu est transmis au médecin prescripteur avec des recommandations pour la suite.
Durée : 12 à 15 séances réparties sur une période de 3 mois. L'accompagnement peut être renouvelé chaque année.
1. Le bilan initial
Un ergothérapeute ou un psychomotricien se déplace à votre domicile pour évaluer la situation. Il observe les habitudes de vie, identifie les difficultés rencontrées et repère les capacités préservées. Ce bilan permet d'établir un programme personnalisé.
2. Les séances de réhabilitation
Les assistants de soins en gérontologie interviennent ensuite régulièrement à domicile pour mettre en œuvre le programme. Les séances visent à :
- Stimuler les capacités cognitives (mémoire, attention, orientation)
- Maintenir les capacités motrices et sensorielles
- Favoriser la participation aux activités du quotidien (cuisine, habillage, loisirs)
- Réduire les troubles du comportement liés à l'environnement
À la fin de l'accompagnement, un compte-rendu est transmis au médecin prescripteur avec des recommandations pour la suite.
Durée : 12 à 15 séances réparties sur une période de 3 mois. L'accompagnement peut être renouvelé chaque année.
Comment faire la demande ?
La démarche est simple et se fait en 3 étapes :
Étape 1 : Obtenir une prescription médicale
Demandez à votre médecin traitant, neurologue ou gériatre de vous prescrire l'intervention d'une ESA. Si le dispositif n'a pas été proposé lors du diagnostic, vous êtes en droit de le solliciter.
Étape 2 : Trouver l'ESA proche de chez vous
Consultez l'annuaire des services autonomie à domicile sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr et utilisez le filtre « Équipe spécialisée Alzheimer ». Vous pouvez aussi contacter le CLIC de votre département ou l'association France Alzheimer.
Étape 3 : Contacter l'ESA
Appelez le service identifié pour prendre rendez-vous. L'ESA vérifiera qu'elle peut intervenir dans votre secteur géographique et vous proposera une date pour le premier bilan à domicile.
Délai : comptez généralement 2 à 4 semaines entre la demande et le début de l'accompagnement, selon la disponibilité de l'équipe.
Étape 1 : Obtenir une prescription médicale
Demandez à votre médecin traitant, neurologue ou gériatre de vous prescrire l'intervention d'une ESA. Si le dispositif n'a pas été proposé lors du diagnostic, vous êtes en droit de le solliciter.
Étape 2 : Trouver l'ESA proche de chez vous
Consultez l'annuaire des services autonomie à domicile sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr et utilisez le filtre « Équipe spécialisée Alzheimer ». Vous pouvez aussi contacter le CLIC de votre département ou l'association France Alzheimer.
Étape 3 : Contacter l'ESA
Appelez le service identifié pour prendre rendez-vous. L'ESA vérifiera qu'elle peut intervenir dans votre secteur géographique et vous proposera une date pour le premier bilan à domicile.
Délai : comptez généralement 2 à 4 semaines entre la demande et le début de l'accompagnement, selon la disponibilité de l'équipe.
Ce qu'il faut savoir sur la prise en charge
- Gratuité totale : l'intervention de l'ESA est intégralement prise en charge par l'Assurance maladie. Vous n'avez aucun frais à avancer et pas besoin de solliciter votre complémentaire santé.
- Capacité limitée : les ESA sont autorisées à accompagner un nombre limité de personnes sur un territoire défini. Si l'équipe proche de chez vous est saturée, demandez à être mis sur liste d'attente ou contactez une autre ESA du département.
- Renouvellement : l'accompagnement peut être renouvelé chaque année sur nouvelle prescription médicale. Cela permet de maintenir les acquis et d'adapter le programme à l'évolution de la maladie.
- Cumul avec d'autres aides : l'ESA peut intervenir en complément d'autres dispositifs comme l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), une aide à domicile ou un accueil de jour. Elle peut également s'articuler avec une prise en charge orthophonique.
- Ce que l'ESA ne fait pas : les équipes n'assurent pas les soins infirmiers classiques (toilette, pansements) ni l'aide ménagère. Ces prestations relèvent d'autres services (SSIAD pour les soins, SAAD pour l'aide à domicile).
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- France Alzheimer, janvier 2026
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025
- Code de l'action sociale et des familles, articles D312-1 à D312-5
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- France Alzheimer, janvier 2026
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025
- Code de l'action sociale et des familles, articles D312-1 à D312-5