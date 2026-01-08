Équipes spécialisées Alzheimer 2026 : conditions, démarches et prise en charge à 100%

Un ergothérapeute ou un psychomotricien (qui coordonne l'intervention)

Des assistants de soins en gérontologie

Un infirmier coordinateur

Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) sont des unités de soins qui interviennent directement au domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Créées en 2008 dans le cadre du 3e Plan Alzheimer, elles sont rattachées aux Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou aux Services Autonomie à Domicile (SAD).Leur mission principale : aider la personne malade à maintenir son autonomie le plus longtemps possible et soutenir les proches aidants. Les ESA proposent des séances de réhabilitation et d'accompagnement adaptées à chaque situation.Ces équipes sont composées de professionnels spécialement formés :En 2026, l'État a décidé desur le territoire et d'élargir leur champ d'action aux autres maladies neurodégénératives, dans le cadre de la stratégie nationale 2025-2030.