Après 65 ans : savez-vous combien d'années vous vivrez réellement en bonne santé ?

Les femmes vivent en moyenne 5 ans et 7 mois de plus que les hommes à la naissance. Tout le monde connaît ce chiffre. Ce que nous oublions, c'est qu'en matière d'années sans incapacité, l'écart fond presque entièrement : à la naissance, les femmes ne devancent les hommes que de 5 mois (64,1 ans contre 63,7 ans).



En fait, depuis 2008, l'espérance de vie sans incapacité à la naissance a reculé de 5 mois pour les femmes alors qu'elle a progressé de 12 mois pour les hommes. La longévité féminine supplémentaire se traduit donc majoritairement par des années vécues avec des maladies chroniques non mortelles mais invalidantes : arthrose, troubles musculo-squelettiques, limitations de mobilité.



Si vous avez comme moi des proches concernées, vous savez ce que cela signifie au quotidien. Une femme de 65 ans peut espérer vivre 23,6 ans, mais la moitié de ces années seront marquées par des limitations. Pour un homme, la proportion est légèrement meilleure (53 % sans incapacité), mais il vivra moins longtemps au total. Nous sommes face à un choix que personne n'a formulé : vivre plus longtemps ou vivre mieux ? Pour l'instant, la réponse dépend surtout de votre sexe.