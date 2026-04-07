Après 65 ans : savez-vous combien d'années vous vivrez réellement en bonne santé ?

Combien d'années en bonne santé après 65 ans ?
Combien d'années vous reste-t-il à vivre sans être limité par un problème de santé dans vos gestes quotidiens ? La réponse figure dans l'étude annuelle de la DREES publiée en janvier 2026, et elle mérite qu'on s'y arrête.
En 2024, un homme de 65 ans peut espérer vivre 10,5 ans sans incapacité. Une femme du même âge, 11,8 ans. Rapportés à l'espérance de vie totale à 65 ans (19,9 ans pour les hommes, 23,6 ans pour les femmes), ces chiffres signifient qu'un homme passera en moyenne 53 % de ses années restantes en bonne santé, et une femme seulement 50 %.
Autrement dit, la moitié de votre vie après 65 ans se déroulera avec des limitations. Or c'est justement ce ratio que tout le monde devrait surveiller, car il cache une tendance que les gros titres optimistes passent sous silence.
En 2024, un homme de 65 ans peut espérer vivre 10,5 ans sans incapacité. Une femme du même âge, 11,8 ans. Rapportés à l'espérance de vie totale à 65 ans (19,9 ans pour les hommes, 23,6 ans pour les femmes), ces chiffres signifient qu'un homme passera en moyenne 53 % de ses années restantes en bonne santé, et une femme seulement 50 %.
Hommes à 65 ans 📊 Données 2024
Espérance de vie totale
19,9 ans
Dont sans incapacité
10,5 ans (53 %)
Dont avec incapacité
9,4 ans (47 %)
Femmes à 65 ans 📊 Données 2024
Espérance de vie totale
23,6 ans
Dont sans incapacité
11,8 ans (50 %)
Dont avec incapacité
11,8 ans (50 %)
Autrement dit, la moitié de votre vie après 65 ans se déroulera avec des limitations. Or c'est justement ce ratio que tout le monde devrait surveiller, car il cache une tendance que les gros titres optimistes passent sous silence.
Pourquoi la courbe s'est aplatie depuis 2019
Sur le papier, le bilan depuis 2008 est flatteur : 1 an et 9 mois gagnés en bonne santé après 65 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Sauf que l'essentiel de cette avancée date d'avant la pandémie.
Depuis 2019, l'indicateur n'a progressé que de 4 mois pour les femmes et de 1 mois pour les hommes. Un seul mois en cinq ans. Pour les hommes, cela revient à dire que la progression est quasiment à l'arrêt, car la marge d'erreur statistique de l'enquête SRCV de l'Insee suffit à elle seule à expliquer une variation aussi faible.
La DREES elle-même invite à la prudence : l'indicateur repose sur les déclarations des personnes interrogées à propos de leurs limitations dans les activités quotidiennes, ce qui le rend sensible aux fluctuations d'échantillonnage. La crise du Covid a encore brouillé la lecture, avec une stagnation en 2020, un rebond marqué en 2021 et un recul en 2022. Reste que la tendance sur cinq ans est claire : là où l'on gagnait plus de 1,5 mois par an avant 2019, on en gagne désormais moins d'un par an pour les femmes, et quasiment zéro pour les hommes.
Depuis 2019, l'indicateur n'a progressé que de 4 mois pour les femmes et de 1 mois pour les hommes. Un seul mois en cinq ans. Pour les hommes, cela revient à dire que la progression est quasiment à l'arrêt, car la marge d'erreur statistique de l'enquête SRCV de l'Insee suffit à elle seule à expliquer une variation aussi faible.
La DREES elle-même invite à la prudence : l'indicateur repose sur les déclarations des personnes interrogées à propos de leurs limitations dans les activités quotidiennes, ce qui le rend sensible aux fluctuations d'échantillonnage. La crise du Covid a encore brouillé la lecture, avec une stagnation en 2020, un rebond marqué en 2021 et un recul en 2022. Reste que la tendance sur cinq ans est claire : là où l'on gagnait plus de 1,5 mois par an avant 2019, on en gagne désormais moins d'un par an pour les femmes, et quasiment zéro pour les hommes.
Le paradoxe femmes-hommes que personne ne souligne
Les femmes vivent en moyenne 5 ans et 7 mois de plus que les hommes à la naissance. Tout le monde connaît ce chiffre. Ce que nous oublions, c'est qu'en matière d'années sans incapacité, l'écart fond presque entièrement : à la naissance, les femmes ne devancent les hommes que de 5 mois (64,1 ans contre 63,7 ans).
En fait, depuis 2008, l'espérance de vie sans incapacité à la naissance a reculé de 5 mois pour les femmes alors qu'elle a progressé de 12 mois pour les hommes. La longévité féminine supplémentaire se traduit donc majoritairement par des années vécues avec des maladies chroniques non mortelles mais invalidantes : arthrose, troubles musculo-squelettiques, limitations de mobilité.
Si vous avez comme moi des proches concernées, vous savez ce que cela signifie au quotidien. Une femme de 65 ans peut espérer vivre 23,6 ans, mais la moitié de ces années seront marquées par des limitations. Pour un homme, la proportion est légèrement meilleure (53 % sans incapacité), mais il vivra moins longtemps au total. Nous sommes face à un choix que personne n'a formulé : vivre plus longtemps ou vivre mieux ? Pour l'instant, la réponse dépend surtout de votre sexe.
En fait, depuis 2008, l'espérance de vie sans incapacité à la naissance a reculé de 5 mois pour les femmes alors qu'elle a progressé de 12 mois pour les hommes. La longévité féminine supplémentaire se traduit donc majoritairement par des années vécues avec des maladies chroniques non mortelles mais invalidantes : arthrose, troubles musculo-squelettiques, limitations de mobilité.
Si vous avez comme moi des proches concernées, vous savez ce que cela signifie au quotidien. Une femme de 65 ans peut espérer vivre 23,6 ans, mais la moitié de ces années seront marquées par des limitations. Pour un homme, la proportion est légèrement meilleure (53 % sans incapacité), mais il vivra moins longtemps au total. Nous sommes face à un choix que personne n'a formulé : vivre plus longtemps ou vivre mieux ? Pour l'instant, la réponse dépend surtout de votre sexe.
La France reste dans le haut du classement européen
En dépit de ce plateau, la France conserve une position enviable en Europe. En 2023, dernière année comparable, les Françaises de 65 ans occupaient le 3e rang de l'Union européenne pour l'espérance de vie sans incapacité, avec 2 ans et 5 mois d'avance sur la moyenne européenne (9,6 ans). Les Français se situaient au 7e rang, avec un avantage plus modeste de 1 an et 4 mois sur la moyenne (9,2 ans).
Ce bon classement ne doit pas servir d'oreiller. La DREES rappelle que la part d'années sans incapacité croît depuis 2008, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les hommes, elle est passée de 48 % à 53 %. Pour les femmes, de 45 % à 50 %. En d'autres termes, la qualité des années de vie s'améliore lentement, même si la quantité de progrès a ralenti.
L'enjeu, pour nous qui approchons ou dépassons la soixantaine, est très concret. Chaque mois d'espérance de vie en bonne santé gagné ou perdu se traduit en autonomie, en capacité à rester chez soi, en qualité de vie quotidienne. Et dans un contexte où l'âge de départ à la retraite recule, la question n'est plus seulement de savoir si vous vivrez longtemps, mais si ces années supplémentaires seront vécues debout.
Ce bon classement ne doit pas servir d'oreiller. La DREES rappelle que la part d'années sans incapacité croît depuis 2008, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les hommes, elle est passée de 48 % à 53 %. Pour les femmes, de 45 % à 50 %. En d'autres termes, la qualité des années de vie s'améliore lentement, même si la quantité de progrès a ralenti.
L'enjeu, pour nous qui approchons ou dépassons la soixantaine, est très concret. Chaque mois d'espérance de vie en bonne santé gagné ou perdu se traduit en autonomie, en capacité à rester chez soi, en qualité de vie quotidienne. Et dans un contexte où l'âge de départ à la retraite recule, la question n'est plus seulement de savoir si vous vivrez longtemps, mais si ces années supplémentaires seront vécues debout.
Ce qu'il faut retenir
- En 2024, un homme de 65 ans peut espérer vivre 10,5 ans sans incapacité, une femme 11,8 ans (DREES, janvier 2026)
- Depuis 2019, la progression est quasi nulle : +1 mois pour les hommes, +4 mois pour les femmes en cinq ans
- Les femmes vivent 5 ans et demi de plus que les hommes, mais seulement 5 mois de plus en bonne santé à la naissance
- La France se classe 3e (femmes) et 7e (hommes) dans l'Union européenne
- Environ la moitié des années après 65 ans seront vécues avec des limitations dans les activités quotidiennes
Sources :
- DREES, Études et Résultats, « L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,5 ans pour les hommes en 2024 », 22 janvier 2026
- Vie-publique.fr, « Espérance de vie en bonne santé à 65 ans : les derniers chiffres », février 2026
- Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026
- DREES, Études et Résultats, « L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,8 ans pour les femmes et de 10,5 ans pour les hommes en 2024 », 22 janvier 2026
- Vie-publique.fr, « Espérance de vie en bonne santé à 65 ans : les derniers chiffres », février 2026
- Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026
Pour aller plus loin :
- Espérance de vie : pourquoi les anciens ouvriers vivent 5 ans de moins que les cadres
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