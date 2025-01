Le point sur l'espérance de vie sans incapacité pour hommes et femmes en 2023 (DREES) Selon la DREES, en 2023, à 65 ans, les hommes peuvent espérer vivre 10,5 ans en bonne santé (sans incapacité) et les femmes 12 ans. Dans ce contexte, cette espérance de vie sans incapacité à 65 ans progresse régulièrement depuis 2008 : pour les femmes plus 1 an et 11 mois et pour les hommes, plus 1 an et 10 mois. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/01/2025

On le sait, en France, l’espérance de vie s’allonge régulièrement. Pour autant, ces années supplémentaires de vie ne sont pas toutes nécessairement vécues « en bonne santé ».



Aussi, la DREES (ministère de la Santé) publie chaque année un autre indicateur, peut-être plus intéressant pour le quotidien des seniors : l’espérance de vie sans incapacité qui correspond donc au nombre d’années qu’une personne peut espérer vivre sans être limitée par un problème de santé dans les activités de la vie quotidienne. De l’importance du concept même du « bien vieillir ».



Sur cette période (2008-2023) selon la DREES, un point important à souligner : en effet, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a crû plus vite que l’espérance de vie.



Aussi, parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité croît depuis 2008 : elle est ainsi passée entre 2008 et 2023 de 44,7% à 50,8% pour les femmes et de 47,7% à 52,9% pour les hommes.



À la naissance, en 2023, les femmes peuvent espérer vivre 64,2 ans sans incapacité et les hommes, 63,6 ans. A noter toutefois que les espérances de vie sans incapacité à la naissance diminuent de 4 mois depuis 2008 pour les femmes ; en revanche, pour les hommes, elles augmentent de 10 mois.



Durant la pandémie liée au Covid-19, les espérances de vie sans incapacité à 65 ans connurent des évolutions heurtées et importantes : elles sont restées stables en 2020 mais elles ont crû fortement en 2021 avant de baisser tout aussi fortement en 2022, pour retrouver un niveau proche de celui de 2020.



Toujours selon la DREES, cette baisse « pouvait signaler un changement de dynamique et amorcer une période de diminution des espérances de vie sans incapacité à 65 ans ; elle pouvait aussi correspondre à un retour à la normale après la période de pandémie, et être suivie par la reprise d’une hausse régulière ».



C’est plutôt vers cette seconde hypothèse que pointent les évolutions observées en 2023.



En 2022*, la France était le 5ème pays de l’Union européenne (UE-27) pour l’espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans, supérieure de 2 ans et 6 mois à la moyenne européenne. Pour les hommes, la France se situe au 7eme rang de l’UE-27, au-dessus de la moyenne européenne mais avec un écart moindre (+1 an et 4 mois).



La France se situe également au-dessus de la moyenne européenne pour les espérances de vie sans incapacité à la naissance des femmes (+2 ans et 5 mois) et des hommes (+1 an et 4 mois). Elle se situe respectivement au 9e et 10e rang dans l’UE-27.



*année la plus récente pour laquelle les données d’espérance de vie sans incapacité sont disponibles pour tous les pays européens.







