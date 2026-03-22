Cancer : ce vaccin que personne n'attendait a fait disparaître des tumeurs jugées incurables

- Un vaccin ARNm « universel » a éliminé des tumeurs chez des souris, y compris celles qui résistaient à tout traitement
- Les plus de 65 ans, qui concentrent les deux tiers des cancers en France, sont les premiers concernés par cette avancée
- Le mécanisme repose sur un paradoxe que les chercheurs eux-mêmes n'avaient pas anticipé
Un vaccin ARNm universel pourrait transformer le traitement des cancers résistants à l'immunothérapie © SeniorActu
Un vaccin qui ne cible rien — et qui fonctionne
Depuis dix ans, la recherche en cancérologie suit une logique implacable : pour détruire une tumeur, il faut la cibler avec précision. Identifier ses mutations, fabriquer un traitement sur mesure, personnaliser chaque protocole. L'immunothérapie repose sur ce principe. Elle a sauvé des vies. Mais elle bute sur un mur : selon l'Inserm, seuls 20 à 40 % des patients y répondent favorablement, selon le type de cancer. Les autres — la majorité — voient leur maladie résister ou progresser malgré le traitement.
C'est dans ce contexte qu'une équipe de l'Université de Floride, dirigée par le Pr Elias Sayour, neurochirurgien et oncologue pédiatrique, a publié en juillet 2025 une étude dans la revue Nature Biomedical Engineering qui prend le contre-pied de cette approche. Leur vaccin ARNm ne cible ni un virus, ni une protéine tumorale, ni une mutation spécifique. Il se contente de stimuler massivement le système immunitaire — comme s'il combattait une infection virale. Et contre toute attente, ça fonctionne.
C'est dans ce contexte qu'une équipe de l'Université de Floride, dirigée par le Pr Elias Sayour, neurochirurgien et oncologue pédiatrique, a publié en juillet 2025 une étude dans la revue Nature Biomedical Engineering qui prend le contre-pied de cette approche. Leur vaccin ARNm ne cible ni un virus, ni une protéine tumorale, ni une mutation spécifique. Il se contente de stimuler massivement le système immunitaire — comme s'il combattait une infection virale. Et contre toute attente, ça fonctionne.
Le paradoxe de l'interféron
Le mécanisme mis en lumière par l'équipe de Floride est à la fois simple et déroutant. Le vaccin, structurellement proche de ceux développés contre le Covid-19, déclenche une production massive d'interféron de type I — une molécule d'alerte naturelle du système immunitaire. Cette réaction en chaîne provoque un effet inattendu : les tumeurs se mettent à exprimer davantage la protéine PD-L1 à leur surface.
Or, PD-L1 est précisément la molécule que les cellules cancéreuses utilisent pour se rendre invisibles aux défenses immunitaires. En augmentant son expression, le vaccin rend paradoxalement les tumeurs plus vulnérables aux inhibiteurs de checkpoint — ces médicaments d'immunothérapie qui « démasquent » les cellules cancéreuses. Le résultat est spectaculaire dans les modèles animaux : des tumeurs de la peau, des os et du cerveau, jusqu'ici résistantes à tout traitement, ont été réduites. Dans certains cas, elles ont été éliminées entièrement. Les lymphocytes T, auparavant inactifs face à la tumeur, se sont mis à proliférer et à attaquer les cellules cancéreuses — un phénomène que les chercheurs appellent « epitope spreading ».
Comprendre l'immunothérapie des cancers (Inserm)
Or, PD-L1 est précisément la molécule que les cellules cancéreuses utilisent pour se rendre invisibles aux défenses immunitaires. En augmentant son expression, le vaccin rend paradoxalement les tumeurs plus vulnérables aux inhibiteurs de checkpoint — ces médicaments d'immunothérapie qui « démasquent » les cellules cancéreuses. Le résultat est spectaculaire dans les modèles animaux : des tumeurs de la peau, des os et du cerveau, jusqu'ici résistantes à tout traitement, ont été réduites. Dans certains cas, elles ont été éliminées entièrement. Les lymphocytes T, auparavant inactifs face à la tumeur, se sont mis à proliférer et à attaquer les cellules cancéreuses — un phénomène que les chercheurs appellent « epitope spreading ».
Comprendre l'immunothérapie des cancers (Inserm)
Pourquoi les seniors sont en première ligne
En France, 433 136 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Selon l'Institut national du cancer, près des deux tiers concernent des personnes de 65 ans et plus. C'est une réalité arithmétique : plus on vieillit, plus le risque augmente. Mais c'est aussi une réalité thérapeutique : avec l'âge, le système immunitaire perd en efficacité. Les tumeurs des patients âgés sont souvent moins infiltrées par les cellules immunitaires — ce que les oncologues appellent des tumeurs « froides ».
Ces tumeurs froides répondent mal aux traitements d'immunothérapie actuels. C'est précisément là que le vaccin de l'équipe de Sayour change la donne. En provoquant une réaction immunitaire massive et non spécifique, il est associé à la transformation de tumeurs résistantes en tumeurs réceptives au traitement. L'étude de suivi, publiée en octobre 2025 dans Nature, a d'ailleurs confirmé ce potentiel chez des patients humains : des malades atteints de cancer du poumon avancé ayant reçu un vaccin ARNm dans les 100 jours précédant leur immunothérapie ont présenté une survie médiane de 37,3 mois, contre 20,6 mois pour ceux qui n'en avaient pas bénéficié.
Ces tumeurs froides répondent mal aux traitements d'immunothérapie actuels. C'est précisément là que le vaccin de l'équipe de Sayour change la donne. En provoquant une réaction immunitaire massive et non spécifique, il est associé à la transformation de tumeurs résistantes en tumeurs réceptives au traitement. L'étude de suivi, publiée en octobre 2025 dans Nature, a d'ailleurs confirmé ce potentiel chez des patients humains : des malades atteints de cancer du poumon avancé ayant reçu un vaccin ARNm dans les 100 jours précédant leur immunothérapie ont présenté une survie médiane de 37,3 mois, contre 20,6 mois pour ceux qui n'en avaient pas bénéficié.
L'impact observé sur la survie
Les chiffres issus de l'étude rétrospective menée au MD Anderson Cancer Center, l'un des plus grands centres anticancéreux américains, méritent qu'on s'y arrête. L'analyse portait sur plus de 1 000 patients atteints de cancers avancés du poumon ou de mélanome métastatique, tous traités par immunothérapie. Le bénéfice observé était le plus marqué chez les patients dont les tumeurs ne répondaient pas aux critères habituels de succès de l'immunothérapie — précisément ceux qui avaient le moins de chances.
Ces résultats, présentés au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) en octobre 2025, restent issus d'une analyse rétrospective — pas d'un essai contrôlé. Les chercheurs insistent : la corrélation est forte, la causalité reste à démontrer.
Immunothérapie seule Sans vaccin ARNm
Cancer du poumon (CPNPC avancé)
Survie médiane : 20,6 mois
Taux de survie à 3 ans
30,6 %
Immunothérapie + vaccin ARNm Dans les 100 jours
Cancer du poumon (CPNPC avancé)
Survie médiane : 37,3 mois
Taux de survie à 3 ans
55,8 %
Mélanome métastatique Sans vaccin ARNm
Survie médiane
26,7 mois
Taux de survie à 3 ans
44,1 %
Mélanome métastatique Avec vaccin ARNm
Survie médiane
Non atteinte (patients encore en vie)
Taux de survie à 3 ans
67,5 %
Ces résultats, présentés au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) en octobre 2025, restent issus d'une analyse rétrospective — pas d'un essai contrôlé. Les chercheurs insistent : la corrélation est forte, la causalité reste à démontrer.
Un espoir sous conditions
Il serait irresponsable de présenter ces résultats comme une victoire acquise. L'étude préclinique de juillet 2025 porte sur des souris, pas sur des humains. L'étude rétrospective d'octobre 2025 est prometteuse, mais observationnelle : elle ne permet pas de conclure que le vaccin est la cause directe de l'amélioration de la survie. D'autres facteurs — âge, état général, traitements antérieurs — peuvent jouer un rôle.
L'équipe du Pr Sayour ne s'y trompe pas. Un essai clinique de phase 3 randomisé est en cours de conception, via le réseau hospitalier OneFlorida+, qui couvre six États américains. L'objectif : vérifier de manière contrôlée si l'ajout d'un vaccin ARNm à l'immunothérapie standard améliore réellement la survie. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant trois à cinq ans.
Ce calendrier peut sembler long. Mais il est indispensable. La recherche contre le cancer avance par preuves, pas par annonces. Ce que montrent ces travaux, c'est qu'un vaccin bon marché, produit en série, pourrait un jour rendre efficace un traitement qui échoue aujourd'hui chez la majorité des patients. L'espoir est là, solide, publié dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Il n'est pas encore dans les seringues.
L'équipe du Pr Sayour ne s'y trompe pas. Un essai clinique de phase 3 randomisé est en cours de conception, via le réseau hospitalier OneFlorida+, qui couvre six États américains. L'objectif : vérifier de manière contrôlée si l'ajout d'un vaccin ARNm à l'immunothérapie standard améliore réellement la survie. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant trois à cinq ans.
Ce calendrier peut sembler long. Mais il est indispensable. La recherche contre le cancer avance par preuves, pas par annonces. Ce que montrent ces travaux, c'est qu'un vaccin bon marché, produit en série, pourrait un jour rendre efficace un traitement qui échoue aujourd'hui chez la majorité des patients. L'espoir est là, solide, publié dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Il n'est pas encore dans les seringues.
Ce qu'il faut retenir
- Un vaccin ARNm « universel », non ciblé sur une tumeur précise, a éliminé des cancers résistants chez des souris (étude parue dans Nature Biomedical Engineering, juillet 2025)
- Le mécanisme repose sur l'activation de l'interféron de type I, qui rend les tumeurs « froides » sensibles à l'immunothérapie
- Une étude rétrospective sur plus de 1 000 patients (Nature, octobre 2025) est associée à un quasi-doublement de la survie dans le cancer du poumon avancé
- L'immunothérapie ne fonctionne actuellement que chez 20 à 40 % des patients — ce vaccin pourrait étendre son efficacité
- Un essai clinique de phase 3 est en préparation — résultats attendus dans 3 à 5 ans. Ces résultats restent à confirmer chez l'humain
Sources :
- Qdaisat et al., « Sensitization of tumours to immunotherapy by boosting early type-I interferon responses enables epitope spreading », Nature Biomedical Engineering, vol. 9, p. 1437-1452, juillet 2025
- Grippin et al., « SARS-CoV-2 mRNA vaccines sensitize tumours to immune checkpoint blockade », Nature, vol. 647, p. 488-497, octobre 2025
- Inserm, dossier « Immunothérapie des cancers », mis à jour 2025
- Institut national du cancer (INCa), « Épidémiologie des cancers chez les patients de 65 ans et plus »
- Fondation ARC, « Le cancer en chiffres », 2025
- Qdaisat et al., « Sensitization of tumours to immunotherapy by boosting early type-I interferon responses enables epitope spreading », Nature Biomedical Engineering, vol. 9, p. 1437-1452, juillet 2025
- Grippin et al., « SARS-CoV-2 mRNA vaccines sensitize tumours to immune checkpoint blockade », Nature, vol. 647, p. 488-497, octobre 2025
- Inserm, dossier « Immunothérapie des cancers », mis à jour 2025
- Institut national du cancer (INCa), « Épidémiologie des cancers chez les patients de 65 ans et plus »
- Fondation ARC, « Le cancer en chiffres », 2025