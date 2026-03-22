Cancer : ce vaccin que personne n'attendait a fait disparaître des tumeurs jugées incurables

Il serait irresponsable de présenter ces résultats comme une victoire acquise. L'étude préclinique de juillet 2025 porte sur des souris, pas sur des humains. L'étude rétrospective d'octobre 2025 est prometteuse, mais observationnelle : elle ne permet pas de conclure que le vaccin est la cause directe de l'amélioration de la survie. D'autres facteurs — âge, état général, traitements antérieurs — peuvent jouer un rôle.



L'équipe du Pr Sayour ne s'y trompe pas. Un essai clinique de phase 3 randomisé est en cours de conception, via le réseau hospitalier OneFlorida+, qui couvre six États américains. L'objectif : vérifier de manière contrôlée si l'ajout d'un vaccin ARNm à l'immunothérapie standard améliore réellement la survie. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant trois à cinq ans.



Ce calendrier peut sembler long. Mais il est indispensable. La recherche contre le cancer avance par preuves, pas par annonces. Ce que montrent ces travaux, c'est qu'un vaccin bon marché, produit en série, pourrait un jour rendre efficace un traitement qui échoue aujourd'hui chez la majorité des patients. L'espoir est là, solide, publié dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Il n'est pas encore dans les seringues.