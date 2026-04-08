Maladies cardiovasculaires : pourquoi les femmes en meurent six fois plus que du cancer du sein

Vous pensez peut-être, si vous avez comme moi grandi avec cette idée, que l'infarctus est une affaire d'hommes stressés au bureau. C'est faux depuis longtemps, et les données le confirment chaque année un peu plus.



200 femmes meurent chaque jour d'une maladie cardiovasculaire en France, soit une toutes les sept minutes, selon le ministère de la Santé. À titre de comparaison, le cancer du sein provoque 35 décès féminins par jour.



Les maladies du cœur et des vaisseaux tuent donc six fois plus de femmes que le cancer le plus médiatisé.



Sauf que les symptômes féminins ne ressemblent pas au scénario classique. Là où un homme ressent une douleur en étau dans la poitrine qui irradie dans le bras, une femme sur deux présente des signes atypiques : essoufflement à l'effort, fatigue inhabituelle, douleurs entre les omoplates, troubles digestifs.



Des signaux que votre médecin peut attribuer au stress ou à la ménopause, et que nous avons tendance à minimiser nous-mêmes.



Reste que le facteur aggravant est aussi hormonal. Après la ménopause, la chute des œstrogènes fait disparaître une protection naturelle contre l'athérosclérose, et le risque cardiovasculaire rejoint celui des hommes en quelques années.



Un infarctus sur quatre chez la femme survient désormais avant 65 ans, contre un sur six il y a vingt ans.