Article publié le 04/09/2020 à 01:00 | Lu 90 fois Exercer le métier d'ergothérapeute en tant qu'auto-entrepreneur, une bonne solution pour les seniors





Vous venez d’obtenir le statut d’auto-entrepreneur et vous souhaitez désormais exercer l’activité d’ergothérapeute. Comment faire ? Comment s'y prendre ? Pas de panique, voici quelques conseils qui vont vous facilitez les choses…

Après son inscription en tant qu’auto-entrepreneur, comment exercer l’ergothérapie ?

A l’approche de la retraite, on ne souhaite pas forcément cesser toute activité professionnelle... A cet effet, vous vous êtes inscrit afin d’obtenir le statut d’auto-entrepreneur et ainsi pouvoir travailler à votre propre compte. Les démarches -qui sont assez rapides- vous permettent désormais de vous lancer et de continuer à exercer le métier d’ergothérapeute.



Comment s’inscrire ?

L’inscription pour devenir auto-entrepreneur est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site



C’est 100% officiel et grâce à ce site, vous avez la possibilité d’effectuer une gestion complète de vos devis ainsi que de vos factures, vous pouvez réaliser vos déclarations en ligne, vous bénéficiez d’un tableau de bord et de statistiques… Le tout dans votre espace client qui vous est dédié. Par ailleurs, le site vous assure une assistance administrative 7J/7.



Se lancer dans son activité

Une fois votre demande d’inscription effectuée, vous pouvez commencer votre activité sous 24h. Vous pouvez même cumuler ce travail avec une profession principale si vous n’êtes pas encore à la retraite mais que vous vous y préparez.



L’équipe d’espace-autoentrepreneur.com se charge également de l’ensemble des formalités quotidiennes mais aussi de la finalisation de votre dossier auprès des organismes officiels. Grâce à un suivi personnalisé, un conseiller est en mesure de vous guider du mieux possible puisque ce dernier vous connaît et sera à même de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre demande. Une fois toutes les conditions réunies, vous pouvez vous lancer dans votre activité d’ergothérapeute… Sous réserve toutefois !



Les conditions pour exercer ce métier

En effet, attention, on ne s’improvise pas ergothérapeute. En tant que senior, vous avez sans doute de l’expérience professionnelle. Mais dans un premier temps, avant d’exercer le métier d’ergothérapeute, il vous faudra obtenir le diplôme d’Etat d’ergothérapeute qui correspond aux articles L4331-2 et L4331-3 du code de la sante publique en France.



Ensuite, plusieurs étapes sont nécessaires afin de pouvoir ouvrir votre cabinet et vous lancer sereinement dans votre activité. Pour les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou pour les ressortissants européens, il est impératif de faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation des Listes) afin d’avoir l’autorisation d’exercer sa profession dans l’Hexagone.



A noter que ce dossier d’enregistrement doit comprendre le formulaire cerfa n°10906, la carte d’identité, le passeport ou encore le titre de séjour autorisant l’ergothérapeute à travailler en France. Les diplômes provenant de l’Union européenne ou de l’espace économique européen peuvent également être demandé tout comme l’original du diplôme ainsi que l’autorisation d’exercer en France. Toutefois, cette liste de document peut varier en fonction de la région où la demande d’enregistrement est effectuée.



Les avantages d’être ergothérapeute, senior et auto-entrepreneur

Lorsque l’on est soignant et que l’on décide de se lancer dans l’entreprenariat, cela permet d’adopter un statut souple et de ne pas avoir à subir les contraintes liées à celles que peuvent avoir les entreprises classiques. En effet, il n’est ni nécessaire d’avoir un capital, ni d’en rédiger les statuts.



De plus, les démarches administratives sont allégées : il est très simple de créer son auto-entreprise mais également d’effectuer une cessation d’activité ! L’ensemble de ces démarches s’effectuent de manière rapide et en ligne. Par ailleurs, en tant qu’auto-entrepreneur, on n’est pas tenu de facturer de la TVA, ce qui permet de pratiquer des prix plus intéressants que ceux des concurrents.



Le professionnel de santé qui exerce de façon libéral peut également voir ses coûts de fonctionnement réduit puisque la gestion de son activité s’avère être très simple. Idéal si l’on souhaite arrondir ses fins de mois une fois à la retraite. Ce dernier n’a même pas besoin de faire appel à des professionnels de la comptabilité.



A la fin de l’année, l’ergothérapeute exerçant en tant qu’auto-entrepreneur peut réaliser de belles économies. Sachez par exemple, que les cotisations sociales sont calculées par rapport au chiffre d’affaires et à partir d’un taux fixe. Si votre chiffre d’affaire est nul, vous ne paierez aucune cotisation. Idéal pour un senior qui souhaite continuer à exercer une activité !

A l’approche de la retraite, on ne souhaite pas forcément cesser toute activité professionnelle... A cet effet, vous vous êtes inscrit afin d’obtenir le statut d’auto-entrepreneur et ainsi pouvoir travailler à votre propre compte. Les démarches -qui sont assez rapides- vous permettent désormais de vous lancer et de continuer à exercer le métier d’ergothérapeute.L’inscription pour devenir auto-entrepreneur est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site espace-autoentrepreneur.com ; votre demande pour accéder à ce nouveau statut s’effectue en seulement quelques clics.C’est 100% officiel et grâce à ce site, vous avez la possibilité d’effectuer une gestion complète de vos devis ainsi que de vos factures, vous pouvez réaliser vos déclarations en ligne, vous bénéficiez d’un tableau de bord et de statistiques… Le tout dans votre espace client qui vous est dédié. Par ailleurs, le site vous assure une assistance administrative 7J/7.Une fois votre demande d’inscription effectuée, vous pouvez commencer votre activité sous 24h. Vous pouvez même cumuler ce travail avec une profession principale si vous n’êtes pas encore à la retraite mais que vous vous y préparez.L’équipe d’espace-autoentrepreneur.com se charge également de l’ensemble des formalités quotidiennes mais aussi de la finalisation de votre dossier auprès des organismes officiels. Grâce à un suivi personnalisé, un conseiller est en mesure de vous guider du mieux possible puisque ce dernier vous connaît et sera à même de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre demande. Une fois toutes les conditions réunies, vous pouvez vous lancer dans votre activité d’ergothérapeute… Sous réserve toutefois !En effet, attention, on ne s’improvise pas ergothérapeute. En tant que senior, vous avez sans doute de l’expérience professionnelle. Mais dans un premier temps, avant d’exercer le métier d’ergothérapeute, il vous faudra obtenir le diplôme d’Etat d’ergothérapeute qui correspond aux articles L4331-2 et L4331-3 du code de la sante publique en France.Ensuite, plusieurs étapes sont nécessaires afin de pouvoir ouvrir votre cabinet et vous lancer sereinement dans votre activité. Pour les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou pour les ressortissants européens, il est impératif de faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation des Listes) afin d’avoir l’autorisation d’exercer sa profession dans l’Hexagone.A noter que ce dossier d’enregistrement doit comprendre le formulaire cerfa n°10906, la carte d’identité, le passeport ou encore le titre de séjour autorisant l’ergothérapeute à travailler en France. Les diplômes provenant de l’Union européenne ou de l’espace économique européen peuvent également être demandé tout comme l’original du diplôme ainsi que l’autorisation d’exercer en France. Toutefois, cette liste de document peut varier en fonction de la région où la demande d’enregistrement est effectuée.Lorsque l’on est soignant et que l’on décide de se lancer dans l’entreprenariat, cela permet d’adopter un statut souple et de ne pas avoir à subir les contraintes liées à celles que peuvent avoir les entreprises classiques. En effet, il n’est ni nécessaire d’avoir un capital, ni d’en rédiger les statuts.De plus, les démarches administratives sont allégées : il est très simple de créer son auto-entreprise mais également d’effectuer une cessation d’activité ! L’ensemble de ces démarches s’effectuent de manière rapide et en ligne. Par ailleurs, en tant qu’auto-entrepreneur, on n’est pas tenu de facturer de la TVA, ce qui permet de pratiquer des prix plus intéressants que ceux des concurrents.Le professionnel de santé qui exerce de façon libéral peut également voir ses coûts de fonctionnement réduit puisque la gestion de son activité s’avère être très simple. Idéal si l’on souhaite arrondir ses fins de mois une fois à la retraite. Ce dernier n’a même pas besoin de faire appel à des professionnels de la comptabilité.A la fin de l’année, l’ergothérapeute exerçant en tant qu’auto-entrepreneur peut réaliser de belles économies. Sachez par exemple, que les cotisations sociales sont calculées par rapport au chiffre d’affaires et à partir d’un taux fixe. Si votre chiffre d’affaire est nul, vous ne paierez aucune cotisation. Idéal pour un senior qui souhaite continuer à exercer une activité !









Dans la même rubrique < > Travail pénible ou déplaisant : les jeunes rechignent quand les seniors font le boulot Retraite portage salarial : un statut toujours avantageux France : 3,4% des retraités cumulent emploi et retraite selon la Drees