Pneus d'hiver, c'est maintenant ! Il avait un peu d’avance, mais le premier « épisode » de neige n’a pas manqué de perturber profondément les départements français concernés par ces chutes de neige prématurées. Comme c’est désormais une habitude, les départements de Normandie, de Bretagne et du Nord ont eu largement leur part d’intempéries et de neige sur les routes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/11/2024

Et, bien qu’il s’agisse d’un phénomène maintenant régulier, les automobilistes n’ont toujours pas intégré que des pneus normaux conçus pour sol sec et la pluie ne conviennent en aucune façon dès que la neige tient au sol ou qu’il y a du verglas.



La réaction immédiate est de se plaindre du fait que les routes ne sont pas nettoyées à temps. Eh bien non, en cas de neige, il convient d’être équipé d’un matériel adapté comme le sont les automobilistes des régions de montagne.



Outre le déficit d’équipement des automobilistes, il convient également de souligner le scandale des chauffeurs routiers qui se contrefichent des interdictions de rouler les concernant et qui sont les premiers à générer les blocages de routes et d’autoroutes en se mettant en travers de la chaussée, cela sans que la police ou la gendarmerie n’appliquent les sanctions prévues.



Ils auraient tort de respecter les interdictions. Il ne faut pas oublier que la France dispose d’une loi « Montagne » qui stipule que du 1er novembre au 31 mars et dans 34 départements français, chaque automobiliste doit être équipé d’un matériel adéquat comme des chaussettes, des chaînes et bien sûr des pneus neige ou des pneumatiques « contact ».



A cet égard, les pneumatiques neige doivent être marqués du logo 3PMSF, le M+S n’est plus reconnu dans les zones signalées par un panneau de début et de fin de zone. Précisons que certains pays comme l’Allemagne ou la Suisse sont très sévères en la matière.



Pour ceux qui vivent dans les régions concernées par ces obligations nous ne pouvons que conseiller de s’équiper de pneus hiver comme le Good Year UltraGrip Performance 3. Il s’agit d’un pneumatique qui dispose d’un grip parfait au roulage qu’il s’agisse de neige fraîche, de neige tassée par la circulation ou de « soupe » détrempée.



Cela, grâce à un nombre de lamelles élevées. Si l’adhérence et la motricité sont importantes, le freinage l’est encore plus et c’est le profil Wet Braking qui facilite l’évacuation de l’eau et améliore la tenue de route sur la neige.



A signaler également que ce Good Year UltraGrip3 est également adapté aux véhicules électriques grâce à la technologie EV Ready. La puissance de couple élevée des véhicules électriques demandant des qualités de résistance plus importantes.



Quant à ceux qui habitent dans des régions où la neige est plus rare, équiper son véhicule de pneumatiques quatre saisons semble être la meilleure solution. Il s’agit en l’occurrence d’un pneu qui concilie les exigences d’un pneu classique adapté au sol sec et à la pluie et qui offre une adaptabilité sur sol faiblement enneigé ou verglacé.



Là encore, c’est dans le profil du pneu et dans la composition de sa gomme que réside les capacités d’adaptation sur les différents sols sachant qu’il s’agit d’une moyenne et que l’on atteint pas les performances d’un pneu spécialisé.



Le Dunlop All Season 2 devient alors idéal dans ce choix d’utilisation et vous permettra de rouler en toute sécurité sur un sol sec l’été, sur un sol détrempé par des averses ou encore par des chutes de neige impromptues et des coups de froid sur la route.



Outre le montage de pneus appropriés, la conduite hivernale impose certaines règles évidentes comme le nettoyage ou le changement des essuie-glaces, de l’adoption d’un liquide lave-glace anti-gel, du nettoyage régulier des projecteurs avant et des feux arrière.



Une paire de gants, une raclette et une lampe torche font partie des accessoires indispensables dans une voiture.



Joël Chassaing-Cuvillier







