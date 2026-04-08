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Gazole à 2,30 € : pourquoi la chute du baril après le cessez-le-feu ne changera rien dans l'immédiat

Un cessez-le-feu de 15 jours a été décrété et le Brent a perdu 15 % en quelques heures. À 93 dollars le baril ce mercredi matin, le pétrole retrouve un niveau qu'il n'avait plus touché depuis trois semaines. Sur les chaînes d'info, la conclusion est déjà tirée : le plein va baisser. Sauf que non, pas tout de suite...



Sommaire

10 centimes : voilà ce que vous gagnerez, pas plus Moins de la moitié du prix part en taxes, et ça ne suffit pas La hausse prend l'ascenseur, la baisse prend l'escalier TotalEnergies prolonge, mais relève le plafond Des aides pour les actifs, rien pour les retraités Un cessez-le-feu qui tient à un fil Ce qu'il faut retenir

10 centimes : voilà ce que vous gagnerez, pas plus Le gazole affiché en station ce matin reste à 2,30 € le litre en moyenne nationale. Et si vous attendez que la chute du baril se traduise à la pompe, préparez-vous à une déception chiffrée.



Au maximum, vous économiserez 10 centimes par litre, soit 5 euros sur un plein de 50 litres. Le gazole passera de 2,30 à 2,20 € dans le meilleur des cas, et pas avant une à deux semaines.



En janvier dernier, ce même litre de gazole coûtait 1,66 € en moyenne nationale. Même avec la chute du baril, vous payez donc encore 54 centimes de plus qu'il y a trois mois.



Pour comprendre ce paradoxe, il faut ouvrir le capot du prix à la pompe. Et là, le diagnostic est sans appel.

Moins de la moitié du prix part en taxes, et ça ne suffit pas 60,8 centimes d'accise fixe, auxquels s'ajoute une TVA à 20 %. Total des prélèvements : environ 0,99 € par litre, soit 43 % du prix affiché.



Cette accise ne bouge pas d'un centime quand le baril passe de 108 à 93 dollars. La part du pétrole brut dans votre litre représente 27 % du prix final, soit 62 centimes.



Quand le Brent perd 15 %, cette part passe de 62 à 54 centimes. La TVA recule de quelques centimes elle aussi, car elle est calculée sur le prix total.



Au bout du compte, 10 centimes d'économie théorique par litre. Le reste du prix, raffinage, transport, marges de distribution, ne bouge pas.

Janvier 2026 ✅ Avant la crise 💶 Gazole moyen 1,66 €/L 📊 Brent 62 $/baril 💶 Plein 50 L 83 € Avril 2026 ⚠️ Après cessez-le-feu 💶 Gazole au mieux 2,20 €/L 📊 Brent 93 $/baril 💶 Plein 50 L 110 € Sur chaque litre de gazole à 2,30 €, l'État prélève, auxquels s'ajoute une TVA à 20 %. Total des prélèvements : environ, soit 43 % du prix affiché.Cette accise ne bouge pas d'un centime quand le baril passe de 108 à 93 dollars. La part du pétrole brut dans votre litre représente, soit 62 centimes.Quand le Brent perd 15 %, cette part passe de 62 à 54 centimes. La TVA recule de quelques centimes elle aussi, car elle est calculée sur le prix total.Au bout du compte,par litre. Le reste du prix, raffinage, transport, marges de distribution, ne bouge pas.

La hausse prend l'ascenseur, la baisse prend l'escalier



L'UFIP, le syndicat des pétroliers en France, l'admet sans détour : quand le baril monte, la hausse arrive à la pompe en un jour ou deux. Quand il baisse, la répercussion prend « quelques jours à une semaine » dans les grandes stations, et « plusieurs semaines » dans les plus petites, celles qui sont livrées tous les quinze jours.



Les économistes qui ont étudié ce mécanisme parlent d'asymétrie structurelle : en période de baisse du brut, les distributeurs diffèrent la répercussion pour maintenir leurs marges, car vous ne pouvez pas distinguer sur votre ticket une fluctuation du baril d'une marge commerciale.



Depuis le 1er janvier, un mécanisme invisible a encore alourdi la note. La nouvelle période des certificats d'économie d'énergie a ajouté 5 à 6 centimes par litre supplémentaires.



Personne ne l'a vu passer, car la flambée liée à la guerre en Iran a masqué cette ponction réglementaire. Elle, en revanche, ne redescendra jamais.



Nous payons donc aujourd'hui un litre de gazole plus cher qu'au pic de mars 2022, quand les chars russes entraient en Ukraine. Le précédent record, à 2,14 € le litre, est désormais pulvérisé.

Sur le même sujet :

Carburants à 2 € /litre : pourquoi la hausse du carburant touche plus durement les retraités que les actifs Le calcul précédent suppose que les distributeurs répercutent la baisse immédiatement. Or c'est justement là que le piège se referme sur nous.L'UFIP, le syndicat des pétroliers en France, l'admet sans détour : quand le baril monte, la hausse arrive à la pompe en un jour ou deux. Quand il baisse, la répercussion prend « quelques jours à une semaine » dans les grandes stations, et « plusieurs semaines » dans les plus petites, celles qui sont livrées tous les quinze jours.Les économistes qui ont étudié ce mécanisme parlent d': en période de baisse du brut, les distributeurs diffèrent la répercussion pour maintenir leurs marges, car vous ne pouvez pas distinguer sur votre ticket une fluctuation du baril d'une marge commerciale.Depuis le 1er janvier, un mécanisme invisible a encore alourdi la note. La nouvelle période desa ajouté 5 à 6 centimes par litre supplémentaires.Personne ne l'a vu passer, car la flambée liée à la guerre en Iran a masqué cette ponction réglementaire. Elle, en revanche, ne redescendra jamais.Nous payons donc aujourd'hui un litre de gazole plus cher qu'au pic de mars 2022, quand les chars russes entraient en Ukraine. Le précédent record, à, est désormais pulvérisé.

TotalEnergies prolonge, mais relève le plafond plafonnement des prix jusqu'à fin avril. Bonne nouvelle en apparence.



Sauf que le plafond du gazole est passé discrètement de 2,09 à 2,25 € le litre. L'essence reste à 1,99 €, mais c'est le gazole qui plombe le budget des retraités, car la majorité des véhicules de plus de dix ans roulent au diesel.



Dans les stations hors TotalEnergies, le gazole dépasse allègrement 2,50 €, voire 2,80 € dans certaines zones. Résultat mécanique : 83 % des stations en difficulté appartiennent au réseau TotalEnergies, prises d'assaut par des automobilistes qui fuient les prix libres.



Hors réseau Total, le taux de rupture ne dépasse pas 4 %. Et malgré la flambée, la consommation de carburant en mars a progressé de 1 % par rapport à mars 2025 selon l'UFIP. La demande ne faiblit pas, car pour beaucoup de retraités en zone périurbaine, la voiture n'est pas un choix.

Essence TotalEnergies ✅ Plafond maintenu 💶 Prix plafonné 1,99 €/L jusqu'à fin avril 📅 Depuis 12 mars 2026 Gazole TotalEnergies ⚠️ Plafond relevé 💶 Ancien plafond 2,09 €/L 💶 Nouveau plafond 2,25 €/L depuis le 7 avril 📈 Surcoût par plein 50 L +8 € vs ancien plafond Hors TotalEnergies ⚠️ Prix libres 💶 Gazole moyen 2,50 € et jusqu'à 2,80 €/L 📊 Taux de rupture 4 % (vs 18 % chez Total) TotalEnergies a annoncé hier une prolongation de sonjusqu'à fin avril. Bonne nouvelle en apparence.Sauf que le plafond du gazole est passé discrètement de 2,09 à. L'essence reste à 1,99 €, mais c'est le gazole qui plombe le budget des retraités, car la majorité des véhicules de plus de dix ans roulent au diesel.Dans les stations hors TotalEnergies, le gazole dépasse allègrement 2,50 €, voire 2,80 € dans certaines zones. Résultat mécanique :appartiennent au réseau TotalEnergies, prises d'assaut par des automobilistes qui fuient les prix libres.Hors réseau Total, le taux de rupture ne dépasse pas 4 %. Et malgré la flambée, la consommation de carburant en mars a progressé deselon l'UFIP. La demande ne faiblit pas, car pour beaucoup de retraités en zone périurbaine, la voiture n'est pas un choix.

Des aides pour les actifs, rien pour les retraités Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 70 millions d'euros d'aides ciblées, dont 50 millions pour les transporteurs routiers, soit 20 centimes par litre.



Pour les pêcheurs : 20 centimes par litre de gazole marin. Pour les agriculteurs : suppression de l'accise sur le gazole non routier en avril, soit 14 millions d'euros.



La ministre Maud Bregeon a confirmé hier que de nouvelles aides iraient aux aides-soignantes, aux aides à domicile et à certains agriculteurs. Mais elle a aussi répété le mot clé : « pas d'aide universelle ».



Pendant ce temps, l'État a encaissé 270 millions d'euros de surplus fiscal sur les carburants en mars. Le ministre David Amiel a reconnu ce chiffre, tout en précisant que ces recettes étaient « très inférieures au coût de la crise ».



Toutes ces aides ciblent des actifs. Si vous avez comme moi un véhicule pour les trajets que les transports en commun ne couvrent pas, vous n'avez droit à rien.



Pas d'aide carburant pour les retraités. Pas de frais réels déductibles puisque vous n'avez plus de revenus salariaux. Pas de chèque énergie fléché carburant.



Le retraité automobiliste est le grand oublié de cette crise, et rien dans les annonces du cessez-le-feu ne changera cette réalité.

Un cessez-le-feu qui tient à un fil Ne vous emballez pas trop vite. L'accord signé cette nuit est un sursis de deux semaines, pas une paix.



L'Iran a accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz « sous contrôle militaire iranien ». Israël a précisé que la trêve « n'inclut pas le Liban ». Des pourparlers sont prévus vendredi à Islamabad, mais la proposition iranienne en dix points inclut des exigences lourdes : acceptation de l'enrichissement d'uranium et levée de toutes les sanctions.



Si les négociations échouent dans quinze jours, le détroit se referme, le baril repart au-dessus de 110 dollars, et votre plein avec.



L'équation est donc brutale pour qui a comme seul revenu une pension : le baril chute de 15 %, votre plein baisse de 4,5 %. Les taxes et le raffinage absorbent le reste. Les distributeurs prennent leur temps. Le gouvernement aide les actifs. Et le cessez-le-feu tient à un fil de quinze jours.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le baril a chuté de 15 % après le cessez-le-feu Iran/USA, mais le prix à la pompe ne baissera que de 10 centimes par litre au maximum (soit 5 € sur un plein)

Les taxes (accise + TVA) représentent 43 % du prix du gazole — l'accise est fixe et ne baisse jamais avec le pétrole

TotalEnergies prolonge son plafonnement jusqu'à fin avril mais relève le gazole de 2,09 à 2,25 €/L

Les aides gouvernementales (70 millions d'euros) ciblent uniquement les actifs — aucun dispositif pour les retraités

Le cessez-le-feu n'est qu'une trêve de deux semaines — si les négociations échouent, les prix repartent à la hausse

Sources :

- TotalEnergies, communiqué officiel, 7 avril 2026

- Maud Bregeon, ministre déléguée à l'Énergie, RMC/BFMTV, 7 avril 2026

- Données gouvernementales prix-carburants.gouv.fr, 5-6 avril 2026

- UFIP (Olivier Gantois), déclarations sur la répercussion des prix, avril 2026

- Institut national de la consommation, décomposition du prix à la pompe

Pour aller plus loin :



- Carburant à 2,18 € : les aides à domicile n'ont plus les moyens de venir chez vos parents