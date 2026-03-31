Carburant à 2,18 € : les aides à domicile n'ont plus les moyens de venir chez vos parents

Le 27 mars, le ministre de l'Économie Roland Lescure a présenté un plan d'urgence de 70 millions d'euros face à la flambée des prix du carburant. Trois secteurs en bénéficient : les transporteurs routiers (50 millions, soit l'équivalent de 20 centimes par litre), les agriculteurs (14 millions via l'exonération du droit d'accise sur le gazole non routier) et les pêcheurs (5 millions en remboursement de factures).



Les aides à domicile, les infirmiers libéraux, les taxis : rien. Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers, premier syndicat représentatif de la profession, a exprimé une « profonde amertume » sur Franceinfo. Un sondage Odoxa publié le 25 mars révèle que 36 % des infirmiers se disent prêts à abandonner le métier.



Pour les aides à domicile, le signal est tout aussi alarmant. Ces mesures sont limitées au mois d'avril 2026 et financées par des annulations de crédits dans les ministères concernés. Pas de baisse de taxe, pas de remise à la pompe, pas de revalorisation de l'indemnité kilométrique. Le schéma se répète : les salariées qui tiennent le maintien à domicile à bout de bras sont les premières oubliées des plans d'urgence.