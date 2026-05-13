Automobile Fin du permis à vie : ce détail de la directive européenne qui inquiète les automobilistes après 65 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 13/05/2026 à 08:23 Le Parlement européen a voté la fin du permis à vie en octobre 2025. Mais dans le texte adopté à Strasbourg se cache une ligne qui change tout pour les conducteurs après 65 ans : la possibilité, pour chaque État membre, de raccourcir la validité du permis au-delà de cet âge. Et personne, à Paris, n'a encore tranché.

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Un arrêté qui prépare le terrain en silence portail d'aptitude à la conduite, une plateforme numérique qui dématérialise tout le processus de contrôle médical du permis.



Concrètement, l'avis du médecin agréé partira directement vers la préfecture par voie électronique, sans courrier papier ni dossier à transporter. La fiche officielle



La logistique est en place. Reste à savoir qui devra l'utiliser.



Officiellement, le portail concerne aujourd'hui les seuls conducteurs ayant un problème de santé déclaré : maladie incompatible avec la conduite, handicap, pension d'invalidité, suspension après un accident. Pas la population générale, et surtout pas les seniors uniquement à cause de leur âge.



Mais ce calendrier de déploiement ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans la transposition de la directive européenne adoptée six mois plus tôt à Strasbourg, qui prévoit, elle, un dispositif beaucoup plus large. Le 24 avril 2026, un arrêté ministériel est passé presque inaperçu. Il crée le, une plateforme numérique qui dématérialise tout le processus de contrôle médical du permis.Concrètement, l'avis du médecin agréé partira directement vers la préfecture par voie électronique, sans courrier papier ni dossier à transporter. La fiche officielle publiée sur service-public.gouv.fr précise que le dispositif est en cours d'expérimentation et sera déployé progressivement dans tous les départements.La logistique est en place. Reste à savoir qui devra l'utiliser.Officiellement, le portail concerne aujourd'hui les seuls conducteurs ayant un problème de santé déclaré : maladie incompatible avec la conduite, handicap, pension d'invalidité, suspension après un accident. Pas la population générale, et surtout pas les seniors uniquement à cause de leur âge.Mais ce calendrier de déploiement ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans la transposition de la directive européenne adoptée six mois plus tôt à Strasbourg, qui prévoit, elle, un dispositif beaucoup plus large.

Ce que la directive européenne impose vraiment



Son cœur tient en deux chiffres. La validité du permis voiture et moto passe de « à vie » à 15 ans maximum. Les États peuvent même réduire cette durée à 10 ans si le titre sert de pièce d'identité nationale, comme c'est le cas en France via France Identité.



Sur le contrôle médical, la directive est plus subtile qu'on ne le dit dans la presse. Elle ne crée pas une visite obligatoire identique partout. Elle ouvre trois options que chaque pays choisit librement.

Option 1 🩺 Visite médicale 👤 Examen chez médecin agréé Modèle italien, espagnol, néerlandais 💶 Coût estimé 36 à 60 € non remboursés Option 2 📝 Auto-évaluation 📝 Formulaire déclaratif Rempli par le conducteur ✅ Coût Gratuit Option 3 ⚖️ Mesure équivalente ℹ️ Dispositif national au choix Contrôles ciblés existants renforcés 🔒 Permis à vie possible Pour conducteurs sans pathologie

Le texte autorise enfin les États à raccourcir la validité du permis au-delà de 65 ans, par exemple un renouvellement tous les 5 ans pour cette tranche d'âge. C'est ce point précis qui inquiète aujourd'hui le lectorat senior français. La directive (UE) 2025/2205 a été votée le 21 octobre 2025 par le Parlement européen et publiée au Journal officiel de l'Union le 5 novembre. Elle est entrée en vigueur le 25 novembre 2025.Son cœur tient en deux chiffres. La validité du permis voiture et moto passe de « à vie » à. Les États peuvent même réduire cette durée à 10 ans si le titre sert de pièce d'identité nationale, comme c'est le cas en France via France Identité.Sur le contrôle médical, la directive est plus subtile qu'on ne le dit dans la presse. Elle ne crée pas une visite obligatoire identique partout. Elle ouvreque chaque pays choisit librement.Le texte autorise enfin les États à raccourcir la validité du permis, par exemple un renouvellement tous les 5 ans pour cette tranche d'âge. C'est ce point précis qui inquiète aujourd'hui le lectorat senior français.

Le calendrier exact pour la France Voici le calendrier réglementaire que la presse résume rarement avec précision. Chaque date compte pour comprendre quand vous serez concerné.



Calendrier de transposition de la directive UE 2025/2205 sur le permis de conduire avec trois échéances clés et le décompte de mois restants pour la France DIRECTIVE UE 2025/2205 — CALENDRIER FRANCE Source : Journal officiel de l'Union européenne, 5 novembre 2025 1 Entrée en vigueur 25 nov. 2025 Directive publiée au JO de l'UE. Aucun effet direct en France. Compte à rebours déclenché. 2 Transposition obligatoire 26 nov. 2028 Loi française à publier. Choix : médecin, auto-éval ou rien. Délai de 3 ans pour le Parlement. 3 Application aux conducteurs 26 nov. 2029 Premiers renouvellements concernés. Validité plafonnée à 15 ans. Date butoir non négociable. Temps restant pour transposer en France : 30 mois au 12 mai 2026 — soit 2 ans et demi pour trancher. © SeniorActu.com



Trente mois, c'est court à l'échelle d'un débat parlementaire qui mobilise déjà associations d'automobilistes, ordre des médecins et syndicats de séniors.



Et c'est précisément maintenant que les premières lignes politiques bougent à l'Assemblée nationale.

À l'Assemblée, deux camps s'affrontent déjà



Le texte a été renvoyé en commission des affaires européennes. C'est le premier signal officiel qu'une partie des députés veut que la France choisisse l'option la plus souple offerte par la directive : l'auto-évaluation, sans passage devant un médecin.



Face à eux, une autre proposition de loi reste dans les tuyaux. Déposée le 18 mars 2025 par Frédéric Valletoux, elle prévoit, elle, une visite médicale tous les 5 ans à partir de 70 ans, avec examen cognitif, test de vision et évaluation des réflexes.



Les associations d'automobilistes ont déjà tranché. La Ligue de défense des conducteurs a recueilli plus de 400 000 signatures contre la visite médicale, qu'elle juge « inutile, discriminatoire et coûteuse ». L'association 40 millions d'automobilistes parle d'une mesure « inacceptable ».

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Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer

De l'autre côté, l'Asnav, qui défend depuis longtemps le contrôle obligatoire de la vue au volant, pousse pour la visite médicale complète. Selon un sondage récent, 70 % des Français trouvent l'idée d'un tel contrôle pour les seniors « plutôt bonne ».



Reste que les opinions des sondés ne décident pas du texte de loi. Ce sera l'arbitrage de Matignon, puis le vote du Parlement. Le 9 avril 2026, une proposition de résolution n° 2639 a été déposée à l'Assemblée nationale. Son intitulé est sans ambiguïté : « abandonner le conditionnement du renouvellement du permis de conduire à une visite médicale obligatoire ».Le texte a été renvoyé en commission des affaires européennes. C'est le premier signal officiel qu'une partie des députés veut que la France choisisse l'option la plus souple offerte par la directive : l', sans passage devant un médecin.Face à eux, une autre proposition de loi reste dans les tuyaux. Déposée le 18 mars 2025 par Frédéric Valletoux, elle prévoit, elle, une visite médicale tous les 5 ans à partir de 70 ans, avec examen cognitif, test de vision et évaluation des réflexes.Les associations d'automobilistes ont déjà tranché. La Ligue de défense des conducteurs a recueilli plus de 400 000 signatures contre la visite médicale, qu'elle juge « inutile, discriminatoire et coûteuse ». L'association 40 millions d'automobilistes parle d'une mesure « inacceptable ».De l'autre côté, l'Asnav, qui défend depuis longtemps le contrôle obligatoire de la vue au volant, pousse pour la visite médicale complète. Selon un sondage récent, 70 % des Français trouvent l'idée d'un tel contrôle pour les seniors « plutôt bonne ».Reste que les opinions des sondés ne décident pas du texte de loi. Ce sera l'arbitrage de Matignon, puis le vote du Parlement.

Trois scénarios possibles pour les plus de 65 ans

Scénario 1 ⚠️ Plus contraignant 🩺 Visite médicale obligatoire Tous les 5 ans après 65 ou 70 ans 💶 Coût pour vous 36 à 60 € par visite, non remboursés Scénario 2 📝 Intermédiaire 📝 Auto-évaluation déclarative Formulaire au renouvellement ⏱️ Démarche Quelques minutes, en ligne Scénario 3 ✅ Le plus souple ⚖️ Mesure équivalente Renforcement des contrôles sur signalement 🔒 Pour les seniors Permis à vie maintenu sans pathologie



Et comme nous l'avons constaté en suivant les débats précédents, l'arbitrage politique se jouera vraisemblablement sur le coût et l'acceptabilité sociale, plus que sur la pure logique de sécurité routière.



Or, le coût est précisément l'argument que les associations de seniors mettent en avant. Plus de 15 millions de Français ont aujourd'hui 65 ans ou plus, selon le dernier bilan démographique de l'Insee. Multiplier ce chiffre par 50 euros tous les 5 ans donne une idée du marché que représenterait la visite médicale généralisée. À ce stade, personne ne peut dire quel scénario la France retiendra. Trois sont sur la table, et ils ont des conséquences très différentes pour le portefeuille comme pour le quotidien.Et comme nous l'avons constaté en suivant les débats précédents, l'arbitrage politique se jouera vraisemblablement sur le coût et l'acceptabilité sociale, plus que sur la pure logique de sécurité routière.Or, le coût est précisément l'argument que les associations de seniors mettent en avant.ont aujourd'hui 65 ans ou plus, selon le dernier bilan démographique de l'Insee. Multiplier ce chiffre par 50 euros tous les 5 ans donne une idée du marché que représenterait la visite médicale généralisée.

Ce qui change pour vous dès aujourd'hui



Trois précautions méritent pourtant d'être prises dès maintenant.

Précaution 1 📅 Vérifier la date 📝 Où regarder Au verso de votre titre de conduite ⏱️ Si expiration avant 2029 Renouvellement sous régime actuel Précaution 2 🔒 Activer un compte 📝 Plateforme officielle France Titres (ex-ANTS) ✅ Pourquoi maintenant Toutes démarches passeront par là Précaution 3 🩺 Suivi santé 👁️ À surveiller Vue, audition, réflexes ℹ️ Votre médecin traitant Peut signaler une pathologie à la préfecture



Vérifiez d'abord la date de validité inscrite au verso de votre titre. Les permis émis depuis septembre 2013 ont une validité administrative de 15 ans, un renouvellement purement administratif qui ne fait intervenir aucun médecin aujourd'hui. Si votre permis expire avant 2029, vous renouvellerez sous le régime actuel.



Activez ensuite votre compte sur la plateforme France Titres (l'ex-ANTS) si ce n'est pas déjà fait. Toutes les démarches de renouvellement passeront par là, et c'est aussi par là que sera intégré, demain, le portail d'aptitude à la conduite.

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Pensez enfin à suivre votre santé : vue, audition, réflexes. Que la visite médicale devienne obligatoire ou non, votre médecin traitant peut, dès aujourd'hui, signaler une pathologie incompatible à la préfecture, ce qui peut conduire à une restriction du permis, peu importe votre âge.



Reste un dernier point qui mérite votre attention. La directive européenne ne sera pas le dernier mot. Si la transposition française est jugée trop souple par Bruxelles, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union, exactement comme elle l'a déjà fait sur d'autres dossiers. À l'horizon 2030, la photo réglementaire sera donc clairement différente, mais le calendrier précis de votre prochain renouvellement, lui, reste entre les mains du législateur français. En attendant la transposition, rien ne change immédiatement. Votre permis de conduire reste valable, même au-delà de 65 ou 70 ans, sans aucun contrôle médical lié à l'âge.Trois précautions méritent pourtant d'être prises dès maintenant.Vérifiez d'abord lainscrite au verso de votre titre. Les permis émis depuis septembre 2013 ont une validité administrative de 15 ans, un renouvellement purement administratif qui ne fait intervenir aucun médecin aujourd'hui. Si votre permis expire avant 2029, vous renouvellerez sous le régime actuel.Activez ensuite votre compte sur la plateforme(l'ex-ANTS) si ce n'est pas déjà fait. Toutes les démarches de renouvellement passeront par là, et c'est aussi par là que sera intégré, demain, le portail d'aptitude à la conduite.Pensez enfin à suivre votre santé : vue, audition, réflexes. Que la visite médicale devienne obligatoire ou non, votre médecin traitant peut, dès aujourd'hui, signaler une pathologie incompatible à la préfecture, ce qui peut conduire à une restriction du permis, peu importe votre âge.Reste un dernier point qui mérite votre attention. La directive européenne ne sera pas le dernier mot. Si la transposition française est jugée trop souple par Bruxelles, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union, exactement comme elle l'a déjà fait sur d'autres dossiers. À l'horizon 2030, la photo réglementaire sera donc clairement différente, mais le calendrier précis de votre prochain renouvellement, lui, reste entre les mains du législateur français.

Sources :

- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, JOUE 5 novembre 2025 — texte intégral sur EUR-Lex

- Arrêté du 24 avril 2026 créant le portail d'aptitude à la conduite (cité par Service-Public.gouv.fr, fiche F2686 « Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé »)

- Proposition de résolution n° 2639, Assemblée nationale, 17e législature, déposée le 9 avril 2026

- Proposition de loi n° 1147 de Frédéric Valletoux, Assemblée nationale, déposée le 18 mars 2025

- Parlement européen, communiqué de presse « Moderniser les règles de conduite de l'UE pour améliorer la sécurité routière », 21 octobre 2025

- INSEE, Bilan démographique 2025, Insee Première n° 2087, publié le 13 janvier 2026

- Service-Public.gouv.fr, actualité « Réforme européenne — Bientôt la fin du permis de conduire à vie », publié le 30 octobre 2025





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