Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer

Sommaire
- En France en 2026 : le permis reste à vie
- Visite médicale : ce qui est déjà obligatoire aujourd'hui
- La directive européenne : ce qu'elle prévoit concrètement
- Ce que font déjà les autres pays européens
- Le débat en France : arguments pour et contre
- Ce que les seniors doivent faire concrètement aujourd'hui
En France en 2026 : le permis reste à vie
Commençons par l'essentiel, car la confusion est immense : en février 2026, aucune loi française n'oblige les conducteurs seniors à passer une visite médicale pour conserver leur permis de conduire. Cette information, vérifiée sur le site officiel service-public.fr, est catégorique.
Le permis de conduire des catégories A (moto) et B (voiture) est délivré à durée illimitée en France. Il n'existe aucune limite d'âge pour conduire et aucun examen de santé obligatoire lié à l'âge. Cette règle n'a pas changé.
La carte physique du permis, elle, a bien une date d'expiration : 15 ans depuis la réforme de septembre 2013. Mais ce renouvellement est purement administratif. Il s'agit de mettre à jour la photo et les éléments de sécurité du document. Aucun examen médical n'est demandé, aucune épreuve de conduite n'est à repasser.
Autrement dit : que vous ayez 65, 75 ou 90 ans, personne ne peut vous demander de repasser un test ou une visite médicale du seul fait de votre âge. La France fait partie, avec l'Allemagne et la Pologne, des derniers pays européens à maintenir ce principe du « permis à vie » sans condition d'âge.
Le permis de conduire des catégories A (moto) et B (voiture) est délivré à durée illimitée en France. Il n'existe aucune limite d'âge pour conduire et aucun examen de santé obligatoire lié à l'âge. Cette règle n'a pas changé.
La carte physique du permis, elle, a bien une date d'expiration : 15 ans depuis la réforme de septembre 2013. Mais ce renouvellement est purement administratif. Il s'agit de mettre à jour la photo et les éléments de sécurité du document. Aucun examen médical n'est demandé, aucune épreuve de conduite n'est à repasser.
Autrement dit : que vous ayez 65, 75 ou 90 ans, personne ne peut vous demander de repasser un test ou une visite médicale du seul fait de votre âge. La France fait partie, avec l'Allemagne et la Pologne, des derniers pays européens à maintenir ce principe du « permis à vie » sans condition d'âge.
Visite médicale : ce qui est déjà obligatoire aujourd'hui
Si le permis est bien à vie, il existe cependant des situations précises où une visite médicale est déjà obligatoire, quel que soit l'âge du conducteur. Les voici :
Après une suspension ou une annulation du permis : si votre permis a été suspendu pour plus d'un mois ou annulé (notamment pour alcool ou stupéfiants), vous devez passer un contrôle médical auprès d'un médecin agréé par la préfecture avant de retrouver le droit de conduire.
En cas d'affection médicale incompatible avec la conduite : un arrêté du 28 mars 2022 fixe la liste des maladies qui peuvent empêcher de conduire ou nécessiter un aménagement. Si votre médecin traitant constate une pathologie figurant sur cette liste (troubles neurologiques graves, problèmes d'équilibre, certaines maladies cardiaques, déficiences visuelles sévères), il peut vous orienter vers un médecin agréé par la préfecture. Le préfet peut alors décider de restrictions (conduite de jour uniquement, véhicule automatique) ou, dans les cas les plus graves, d'une suspension.
Pour les permis professionnels : les détenteurs de permis C (poids lourds), D (transport de personnes), ainsi que les conducteurs de taxi, VTC ou ambulance, doivent passer un contrôle médical tous les 5 ans, et tous les 2 ans après 60 ans pour certaines catégories.
Le coût d'une visite médicale chez un médecin agréé est de 36 €. Il n'est pas pris en charge par l'Assurance maladie.
Point important : c'est au conducteur de se signaler lui-même. Aucun système automatique ne vérifie l'état de santé des conducteurs en France. Si vous ne vous soumettez pas au contrôle médical alors que votre état de santé l'exige, vous risquez de ne pas être couvert par votre assurance en cas d'accident.
Après une suspension ou une annulation du permis : si votre permis a été suspendu pour plus d'un mois ou annulé (notamment pour alcool ou stupéfiants), vous devez passer un contrôle médical auprès d'un médecin agréé par la préfecture avant de retrouver le droit de conduire.
En cas d'affection médicale incompatible avec la conduite : un arrêté du 28 mars 2022 fixe la liste des maladies qui peuvent empêcher de conduire ou nécessiter un aménagement. Si votre médecin traitant constate une pathologie figurant sur cette liste (troubles neurologiques graves, problèmes d'équilibre, certaines maladies cardiaques, déficiences visuelles sévères), il peut vous orienter vers un médecin agréé par la préfecture. Le préfet peut alors décider de restrictions (conduite de jour uniquement, véhicule automatique) ou, dans les cas les plus graves, d'une suspension.
Pour les permis professionnels : les détenteurs de permis C (poids lourds), D (transport de personnes), ainsi que les conducteurs de taxi, VTC ou ambulance, doivent passer un contrôle médical tous les 5 ans, et tous les 2 ans après 60 ans pour certaines catégories.
Le coût d'une visite médicale chez un médecin agréé est de 36 €. Il n'est pas pris en charge par l'Assurance maladie.
Point important : c'est au conducteur de se signaler lui-même. Aucun système automatique ne vérifie l'état de santé des conducteurs en France. Si vous ne vous soumettez pas au contrôle médical alors que votre état de santé l'exige, vous risquez de ne pas être couvert par votre assurance en cas d'accident.
La directive européenne : ce qu'elle prévoit concrètement
C'est la source principale de confusion. Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté une réforme du permis de conduire qui met fin, à terme, au principe du « permis à vie » dans toute l'Union européenne. Voici ce que ce texte prévoit réellement.
Un renouvellement administratif tous les 15 ans : tous les conducteurs, quel que soit leur âge, devront renouveler leur permis de conduire tous les 15 ans pour les catégories auto et moto (5 ans pour les poids lourds et bus). Ce renouvellement s'accompagnera d'un contrôle d'aptitude à la conduite.
Des contrôles plus fréquents possibles après 65 ans : la directive autorise les États membres à réduire la durée de validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans. Concrètement, chaque pays pourra décider d'imposer un renouvellement plus fréquent (par exemple tous les 5 ans) au-delà d'un certain âge.
Le type de contrôle laissé au choix de chaque pays : c'est un point essentiel. La directive ne prévoit pas une visite médicale obligatoire identique partout. Chaque État membre pourra choisir entre trois options : une visite médicale auprès d'un médecin agréé, un formulaire d'auto-évaluation, ou toute autre mesure nationale jugée équivalente.
Le calendrier : les États membres disposent de 3 ans pour transposer la directive dans leur droit national après son entrée en vigueur, plus 1 an supplémentaire pour préparer sa mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc pas avant 2029 ou 2030 au plus tôt.
En résumé : rien ne change en 2026. La France a plusieurs années devant elle pour décider comment elle appliquera cette directive. Les modalités exactes (visite médicale, auto-évaluation, fréquence pour les seniors) restent à définir.
Un renouvellement administratif tous les 15 ans : tous les conducteurs, quel que soit leur âge, devront renouveler leur permis de conduire tous les 15 ans pour les catégories auto et moto (5 ans pour les poids lourds et bus). Ce renouvellement s'accompagnera d'un contrôle d'aptitude à la conduite.
Des contrôles plus fréquents possibles après 65 ans : la directive autorise les États membres à réduire la durée de validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans. Concrètement, chaque pays pourra décider d'imposer un renouvellement plus fréquent (par exemple tous les 5 ans) au-delà d'un certain âge.
Le type de contrôle laissé au choix de chaque pays : c'est un point essentiel. La directive ne prévoit pas une visite médicale obligatoire identique partout. Chaque État membre pourra choisir entre trois options : une visite médicale auprès d'un médecin agréé, un formulaire d'auto-évaluation, ou toute autre mesure nationale jugée équivalente.
Le calendrier : les États membres disposent de 3 ans pour transposer la directive dans leur droit national après son entrée en vigueur, plus 1 an supplémentaire pour préparer sa mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc pas avant 2029 ou 2030 au plus tôt.
En résumé : rien ne change en 2026. La France a plusieurs années devant elle pour décider comment elle appliquera cette directive. Les modalités exactes (visite médicale, auto-évaluation, fréquence pour les seniors) restent à définir.
Ce que font déjà les autres pays européens
La France est l'un des derniers pays européens où le permis est véritablement « à vie ». Chez nos voisins, les règles sont souvent plus strictes, parfois depuis des décennies. Voici un panorama des principales réglementations en vigueur.
Le Portugal est le pays le plus strict d'Europe : un premier contrôle médical est exigé dès 40 ans, puis à 50, 65 et 75 ans, avant de passer à un rythme de tous les 2 ans. L'Italie impose un examen médical dès 50 ans, avec une fréquence qui se resserre progressivement : tous les 10 ans entre 50 et 70 ans, puis tous les 3 ans après 70 ans. En Espagne, le renouvellement devient obligatoire dès 65 ans, avec une visite médicale tous les 5 ans. Aux Pays-Bas, rien n'est exigé avant 75 ans, mais passé cet âge, un examen médical est obligatoire tous les 5 ans.
Le Danemark et la Finlande ont fixé le seuil à 70 ans, avec une fréquence de renouvellement adaptée à l'avis du médecin. Le Royaume-Uni (hors UE mais souvent cité en comparaison) a choisi une approche moins contraignante : à 70 ans, le conducteur doit simplement renouveler son permis tous les 3 ans en remplissant une déclaration sur l'honneur concernant son état de santé.
À l'opposé, l'Allemagne et la Pologne maintiennent, comme la France, le permis à vie sans visite médicale obligatoire liée à l'âge. Mais ces deux pays devront eux aussi transposer la directive européenne d'ici 2029-2030.
🇮🇹 Italie
Âge du premier contrôle médical
50 ans
Fréquence de renouvellement après 70 ans
Tous les 3 ans
🇪🇸 Espagne
Âge du premier contrôle médical
65 ans
Fréquence de renouvellement
Tous les 5 ans dès 65 ans
🇳🇱 Pays-Bas
Âge du premier contrôle médical
75 ans
Fréquence de renouvellement
Tous les 5 ans dès 75 ans
🇩🇰 Danemark
Âge du premier contrôle médical
70 ans
Fréquence de renouvellement
Selon avis médical
🇵🇹 Portugal
Âge du premier contrôle médical
40 ans
Fréquence après 75 ans
Tous les 2 ans
🇬🇧 Royaume-Uni
Déclaration volontaire à partir de
70 ans
Renouvellement administratif
Tous les 3 ans
Le Portugal est le pays le plus strict d'Europe : un premier contrôle médical est exigé dès 40 ans, puis à 50, 65 et 75 ans, avant de passer à un rythme de tous les 2 ans. L'Italie impose un examen médical dès 50 ans, avec une fréquence qui se resserre progressivement : tous les 10 ans entre 50 et 70 ans, puis tous les 3 ans après 70 ans. En Espagne, le renouvellement devient obligatoire dès 65 ans, avec une visite médicale tous les 5 ans. Aux Pays-Bas, rien n'est exigé avant 75 ans, mais passé cet âge, un examen médical est obligatoire tous les 5 ans.
Le Danemark et la Finlande ont fixé le seuil à 70 ans, avec une fréquence de renouvellement adaptée à l'avis du médecin. Le Royaume-Uni (hors UE mais souvent cité en comparaison) a choisi une approche moins contraignante : à 70 ans, le conducteur doit simplement renouveler son permis tous les 3 ans en remplissant une déclaration sur l'honneur concernant son état de santé.
À l'opposé, l'Allemagne et la Pologne maintiennent, comme la France, le permis à vie sans visite médicale obligatoire liée à l'âge. Mais ces deux pays devront eux aussi transposer la directive européenne d'ici 2029-2030.
Le débat en France : arguments pour et contre
La question d'une visite médicale obligatoire pour les conducteurs seniors est un sujet récurrent en France. La proposition de loi n°1147, déposée le 18 mars 2025 par le député Frédéric Valletoux (Horizons, Seine-et-Marne), ancien ministre délégué de la Santé et de la Prévention, et soutenue par 85 parlementaires de 8 groupes politiques, proposait de conditionner le renouvellement du permis à une visite médicale tous les 15 ans pour tous les conducteurs, et tous les 5 ans à partir de 70 ans. Ce texte n'a pas été adopté.
Les arguments en faveur d'un contrôle médical :
Les partisans de cette mesure avancent les chiffres de la sécurité routière. Selon le bilan 2024 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 527 personnes de 75 ans ou plus sont décédées sur les routes françaises cette année-là. Rapporté à la population, le taux de mortalité des 85 ans et plus atteint 84 tués par million d'habitants, le deuxième plus élevé après les 18-24 ans (97 tués par million). Les associations de prévention soulignent aussi que 14 pays européens imposent déjà un contrôle médical régulier, sans que cela ait été perçu comme une privation de liberté.
Les arguments contre :
L'association 40 millions d'automobilistes et la Ligue des conducteurs défendent le principe du permis à vie. Leur argument principal : les seniors ne sont pas la tranche d'âge la plus dangereuse. Toujours selon l'ONISR, les 18-24 ans restent les conducteurs les plus à risque, avec un taux de mortalité deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les seniors, eux, s'auto-régulent largement : ils évitent la conduite de nuit, les longs trajets et les situations complexes.
L'autre argument de poids concerne la ruralité. Dans les zones où les transports en commun sont rares voire inexistants, perdre son permis revient à perdre son autonomie. Pour des millions de retraités vivant en milieu rural, la voiture est le seul moyen de se rendre chez le médecin, de faire ses courses ou de maintenir un lien social.
Enfin, les opposants rappellent que la principale cause de décès chez les conducteurs seniors n'est pas l'inaptitude à conduire mais le malaise au volant (27 % des accidents mortels chez les 75 ans et plus selon l'ONISR), un événement qu'aucune visite médicale ne peut prédire.
Peut-on vous retirer votre permis à cause de votre âge ? La réponse est non. En France, l'âge n'est jamais un motif de retrait du permis de conduire. Seule une décision préfectorale, fondée sur un avis médical constatant une inaptitude, peut conduire à une suspension ou une restriction. Et cette procédure s'applique à tous les conducteurs, quel que soit leur âge.
Les arguments en faveur d'un contrôle médical :
Les partisans de cette mesure avancent les chiffres de la sécurité routière. Selon le bilan 2024 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 527 personnes de 75 ans ou plus sont décédées sur les routes françaises cette année-là. Rapporté à la population, le taux de mortalité des 85 ans et plus atteint 84 tués par million d'habitants, le deuxième plus élevé après les 18-24 ans (97 tués par million). Les associations de prévention soulignent aussi que 14 pays européens imposent déjà un contrôle médical régulier, sans que cela ait été perçu comme une privation de liberté.
Les arguments contre :
L'association 40 millions d'automobilistes et la Ligue des conducteurs défendent le principe du permis à vie. Leur argument principal : les seniors ne sont pas la tranche d'âge la plus dangereuse. Toujours selon l'ONISR, les 18-24 ans restent les conducteurs les plus à risque, avec un taux de mortalité deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les seniors, eux, s'auto-régulent largement : ils évitent la conduite de nuit, les longs trajets et les situations complexes.
L'autre argument de poids concerne la ruralité. Dans les zones où les transports en commun sont rares voire inexistants, perdre son permis revient à perdre son autonomie. Pour des millions de retraités vivant en milieu rural, la voiture est le seul moyen de se rendre chez le médecin, de faire ses courses ou de maintenir un lien social.
Enfin, les opposants rappellent que la principale cause de décès chez les conducteurs seniors n'est pas l'inaptitude à conduire mais le malaise au volant (27 % des accidents mortels chez les 75 ans et plus selon l'ONISR), un événement qu'aucune visite médicale ne peut prédire.
Peut-on vous retirer votre permis à cause de votre âge ? La réponse est non. En France, l'âge n'est jamais un motif de retrait du permis de conduire. Seule une décision préfectorale, fondée sur un avis médical constatant une inaptitude, peut conduire à une suspension ou une restriction. Et cette procédure s'applique à tous les conducteurs, quel que soit leur âge.
Ce que les seniors doivent faire concrètement aujourd'hui
En attendant la transposition de la directive européenne, voici les recommandations concrètes pour les conducteurs seniors en 2026 :
- Rien n'est obligatoire. Vous n'avez aucune démarche à effectuer, aucune visite médicale à passer, aucun formulaire à remplir du seul fait de votre âge. Ne donnez suite à aucun courrier, SMS ou appel vous demandant de payer pour « renouveler votre permis senior » : il s'agit d'arnaques.
- Un bilan de santé volontaire est recommandé. Sans attendre une obligation légale, il est judicieux de faire contrôler régulièrement votre vue, votre audition et vos réflexes auprès de votre médecin traitant. Un ophtalmologue peut détecter une baisse de la vision nocturne ou du champ visuel qui peut affecter la conduite.
- Des stages de remise à niveau existent. Proposés par les auto-écoles, les préfectures, les mutuelles et certaines associations, ces stages d'une journée permettent de se mettre à jour sur les évolutions du Code de la route et de faire évaluer sa conduite par un professionnel. Le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense les dispositifs disponibles.
- Le signalement médical existe déjà. Si votre médecin traitant constate une pathologie incompatible avec la conduite, il peut vous orienter vers un médecin agréé par la préfecture. Ce dispositif existe indépendamment de votre âge. La liste des médecins agréés est accessible sur le site de votre préfecture de résidence.
- Adaptez votre conduite. La Sécurité routière recommande aux conducteurs expérimentés d'éviter la conduite de nuit ou par mauvais temps s'ils ressentent une gêne, de privilégier les trajets connus et courts, et de faire des pauses régulières. Les véhicules récents équipés d'aides à la conduite (freinage automatique, alerte d'angle mort, maintien de voie) peuvent aussi faciliter la conduite quotidienne.
- Surveillez les évolutions législatives. La transposition de la directive européenne interviendra entre 2028 et 2030. SeniorActu suivra chaque étape de ce processus et vous informera dès qu'une mesure concrète sera adoptée en France.
Sources :
- Service-public.fr, Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé, vérifié le 24 février 2025
- Parlement européen, Sécurité routière : accord modernisant les règles du permis de conduire, 25 mars 2025 et vote du 21 octobre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Conduire, mis à jour le 9 décembre 2025
- Assemblée nationale, Proposition de loi n°1147 (Valletoux), déposée le 18 mars 2025
- ONISR, Bilan de l'accidentalité routière 2024, publié en janvier 2025
- Touteleurope.eu, L'Union européenne s'interroge sur le maintien du permis de conduire à vie, février 2024
- Service-public.fr, Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé, vérifié le 24 février 2025
- Parlement européen, Sécurité routière : accord modernisant les règles du permis de conduire, 25 mars 2025 et vote du 21 octobre 2025
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Conduire, mis à jour le 9 décembre 2025
- Assemblée nationale, Proposition de loi n°1147 (Valletoux), déposée le 18 mars 2025
- ONISR, Bilan de l'accidentalité routière 2024, publié en janvier 2025
- Touteleurope.eu, L'Union européenne s'interroge sur le maintien du permis de conduire à vie, février 2024
Pour aller plus loin :
- Permis de conduire après 70 ans : ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas en janvier 2026
- Permis de conduire à vie : l'Union européenne dit STOP — ce que ça change pour nous
- Nouvelle réforme du permis de conduire pour les seniors : ce que le projet de loi prévoit réellement
- Bientôt la fin du permis de conduire à vie ?
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