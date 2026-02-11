Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer

La question d'une visite médicale obligatoire pour les conducteurs seniors est un sujet récurrent en France. La proposition de loi n°1147, déposée le 18 mars 2025 par le député Frédéric Valletoux (Horizons, Seine-et-Marne), ancien ministre délégué de la Santé et de la Prévention, et soutenue par 85 parlementaires de 8 groupes politiques, proposait de conditionner le renouvellement du permis à une visite médicale tous les 15 ans pour tous les conducteurs, et tous les 5 ans à partir de 70 ans. Ce texte n'a pas été adopté.



Les arguments en faveur d'un contrôle médical :



Les partisans de cette mesure avancent les chiffres de la sécurité routière. Selon le bilan 2024 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 527 personnes de 75 ans ou plus sont décédées sur les routes françaises cette année-là. Rapporté à la population, le taux de mortalité des 85 ans et plus atteint 84 tués par million d'habitants, le deuxième plus élevé après les 18-24 ans (97 tués par million). Les associations de prévention soulignent aussi que 14 pays européens imposent déjà un contrôle médical régulier, sans que cela ait été perçu comme une privation de liberté.



Les arguments contre :



L'association 40 millions d'automobilistes et la Ligue des conducteurs défendent le principe du permis à vie. Leur argument principal : les seniors ne sont pas la tranche d'âge la plus dangereuse. Toujours selon l'ONISR, les 18-24 ans restent les conducteurs les plus à risque, avec un taux de mortalité deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les seniors, eux, s'auto-régulent largement : ils évitent la conduite de nuit, les longs trajets et les situations complexes.



L'autre argument de poids concerne la ruralité. Dans les zones où les transports en commun sont rares voire inexistants, perdre son permis revient à perdre son autonomie. Pour des millions de retraités vivant en milieu rural, la voiture est le seul moyen de se rendre chez le médecin, de faire ses courses ou de maintenir un lien social.



Enfin, les opposants rappellent que la principale cause de décès chez les conducteurs seniors n'est pas l'inaptitude à conduire mais le malaise au volant (27 % des accidents mortels chez les 75 ans et plus selon l'ONISR), un événement qu'aucune visite médicale ne peut prédire.



Peut-on vous retirer votre permis à cause de votre âge ? La réponse est non. En France, l'âge n'est jamais un motif de retrait du permis de conduire. Seule une décision préfectorale, fondée sur un avis médical constatant une inaptitude, peut conduire à une suspension ou une restriction. Et cette procédure s'applique à tous les conducteurs, quel que soit leur âge.