Automobile Permis de conduire après 70 ans : ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas en janvier 2026 Visite médicale obligatoire pour les seniors ? Retrait automatique du permis à 70 ans ? Face à la confusion médiatique actuelle, voici ce que dit réellement la loi en France ce 25 janvier 2026, et ce qui va changer avec la directive européenne.

La règle en vigueur en janvier 2026 : pas de visite médicale liée à l'âge Contrairement à ce que laissent entendre de nombreux articles alarmistes, aucune visite médicale n'est obligatoire en France en raison de l'âge pour conserver son permis de conduire. Cette règle reste inchangée en ce début d'année 2026.



Le permis de conduire des catégories A (moto) et B (voiture) est toujours délivré sans limite de durée pour les particuliers. Il n'existe pas d'âge limite légal pour conduire en France : une personne de 75, 80 ou même 90 ans peut parfaitement prendre le volant si son permis est valide.



La proposition de loi n°1147 déposée le 18 mars 2025 par le député Frédéric Valletoux, qui prévoyait une visite médicale tous les 5 ans dès 70 ans, n'a pas été adoptée malgré son examen à l'Assemblée nationale le 1er avril 2025. Le texte reste en suspens.

Les seuls cas où une visite médicale est déjà obligatoire quel que soit l'âge du conducteur.



Voici les cas concernés :



Pathologies médicales spécifiques : troubles neurologiques, problèmes d'équilibre, épilepsie, diabète insulino-dépendant, maladies cardiovasculaires graves, troubles visuels ou auditifs importants

: troubles neurologiques, problèmes d'équilibre, épilepsie, diabète insulino-dépendant, maladies cardiovasculaires graves, troubles visuels ou auditifs importants Permis professionnels : transport de personnes (taxi, VTC, ambulance) ou de marchandises (poids lourds)

: transport de personnes (taxi, VTC, ambulance) ou de marchandises (poids lourds) Après une suspension ou annulation du permis pour infraction grave

du permis pour infraction grave Conduite d'un véhicule aménagé pour un handicap



Dans ces situations, le contrôle s'effectue auprès d'un médecin agréé par la préfecture (pas le médecin traitant). Son coût est de 36 €, non remboursé par l'Assurance maladie. Plus d'informations sur Si l'âge seul ne déclenche aucune obligation, certaines situations imposent bien un contrôle médical,Voici les cas concernés :Dans ces situations, le contrôle s'effectue auprès d'un(pas le médecin traitant). Son coût est de, non remboursé par l'Assurance maladie. Plus d'informations sur Service-public.fr

Ce que change la directive européenne adoptée en octobre 2025 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté la directive 2025/2205 qui met fin au principe du « permis à vie ». Mais attention aux raccourcis : cette réforme ne s'appliquera pas immédiatement.

Aujourd'hui Janvier 2026 ✅ Permis voiture/moto Validité illimitée 📋 Visite médicale senior Non obligatoire Après 2029 Transposition UE 📅 Permis voiture/moto Renouvellement tous les 15 ans ⚠️ Visite médicale Selon choix de la France

La France dispose de 3 ans pour transposer cette directive dans son droit national, plus une année supplémentaire pour la mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc pas avant 2029-2030. Le, le Parlement européen a adopté la directive 2025/2205 qui met fin au principe du « permis à vie ». MaisLa France dispose decette directive dans son droit national, plus une année supplémentaire pour la mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc

Visite médicale ou auto-évaluation : ce que la France pourrait choisir laisse le choix à chaque État membre. La France n'est pas obligée d'imposer une visite médicale systématique.

Option 1 Visite médicale 👨‍⚕️ Contrôle Médecin agréé préfecture 💶 Coût estimé 50 à 80 € Option 2 Auto-évaluation 📝 Contrôle Questionnaire à remplir 💶 Coût estimé Gratuit Option 3 Mesures alternatives 🎓 Contrôle Campagnes de sensibilisation 💶 Coût estimé Variable

La directive prévoit également que les États membres peuvent réduire la durée de validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans, avec des contrôles plus rapprochés. Mais rien n'est imposé à ce stade. Point crucial : la directive européenneà chaque État membre. La France n'est pas obligée d'imposer une visite médicale systématique.La directive prévoit également que les États membresdu permis pour les conducteurs de plus de 65 ans, avec des contrôles plus rapprochés. Mais rien n'est imposé à ce stade.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant



Vérifiez la date de validité de votre permis : si vous possédez encore l'ancien format rose cartonné, vous avez jusqu'au 19 janvier 2033 pour le renouveler au format carte sécurisée. Cette obligation concerne tous les conducteurs, pas uniquement les seniors.



Consultez volontairement votre médecin en cas de doute sur vos capacités (vue, audition, réflexes). Cette démarche préventive n'a aucune conséquence administrative mais permet de conduire en toute sérénité.



Envisagez un stage de remise à niveau : des formations volontaires existent dans certaines auto-écoles et associations pour actualiser ses connaissances du Code de la route et reprendre confiance au volant.



Pour suivre l'évolution de la réglementation, consultez régulièrement En attendant une éventuelle évolution législative, voici les démarches recommandées pour les conducteurs seniors :: si vous possédez encore l'ancien format rose cartonné, vous avez jusqu'aupour le renouveler au format carte sécurisée. Cette obligation concerne tous les conducteurs, pas uniquement les seniors.en cas de doute sur vos capacités (vue, audition, réflexes). Cette démarche préventive n'a aucune conséquence administrative mais permet de conduire en toute sérénité.: des formations volontaires existent dans certaines auto-écoles et associations pour actualiser ses connaissances du Code de la route et reprendre confiance au volant.Pour suivre l'évolution de la réglementation, consultez régulièrement la page officielle Service-public.fr

Sources :

- Service-public.fr, « Bientôt la fin du permis de conduire à vie », 30 octobre 2025

- Service-public.fr, « Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé », vérifié 24 février 2025

- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen, 22 octobre 2025

- Assemblée nationale, Proposition de loi n°1147, 18 mars 2025

Pour aller plus loin :



- Permis après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer (guide complet)

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/01/2026 à 13:32 | mis à jour le 11/02/2026 à 10:36



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