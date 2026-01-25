Permis de conduire après 70 ans : ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas en janvier 2026

La règle en vigueur en janvier 2026 : pas de visite médicale liée à l'âge
Contrairement à ce que laissent entendre de nombreux articles alarmistes, aucune visite médicale n'est obligatoire en France en raison de l'âge pour conserver son permis de conduire. Cette règle reste inchangée en ce début d'année 2026.
Le permis de conduire des catégories A (moto) et B (voiture) est toujours délivré sans limite de durée pour les particuliers. Il n'existe pas d'âge limite légal pour conduire en France : une personne de 75, 80 ou même 90 ans peut parfaitement prendre le volant si son permis est valide.
La proposition de loi n°1147 déposée le 18 mars 2025 par le député Frédéric Valletoux, qui prévoyait une visite médicale tous les 5 ans dès 70 ans, n'a pas été adoptée malgré son examen à l'Assemblée nationale le 1er avril 2025. Le texte reste en suspens.
Le permis de conduire des catégories A (moto) et B (voiture) est toujours délivré sans limite de durée pour les particuliers. Il n'existe pas d'âge limite légal pour conduire en France : une personne de 75, 80 ou même 90 ans peut parfaitement prendre le volant si son permis est valide.
La proposition de loi n°1147 déposée le 18 mars 2025 par le député Frédéric Valletoux, qui prévoyait une visite médicale tous les 5 ans dès 70 ans, n'a pas été adoptée malgré son examen à l'Assemblée nationale le 1er avril 2025. Le texte reste en suspens.
Les seuls cas où une visite médicale est déjà obligatoire
Si l'âge seul ne déclenche aucune obligation, certaines situations imposent bien un contrôle médical, quel que soit l'âge du conducteur.
Voici les cas concernés :
Dans ces situations, le contrôle s'effectue auprès d'un médecin agréé par la préfecture (pas le médecin traitant). Son coût est de 36 €, non remboursé par l'Assurance maladie. Plus d'informations sur Service-public.fr.
Voici les cas concernés :
- Pathologies médicales spécifiques : troubles neurologiques, problèmes d'équilibre, épilepsie, diabète insulino-dépendant, maladies cardiovasculaires graves, troubles visuels ou auditifs importants
- Permis professionnels : transport de personnes (taxi, VTC, ambulance) ou de marchandises (poids lourds)
- Après une suspension ou annulation du permis pour infraction grave
- Conduite d'un véhicule aménagé pour un handicap
Dans ces situations, le contrôle s'effectue auprès d'un médecin agréé par la préfecture (pas le médecin traitant). Son coût est de 36 €, non remboursé par l'Assurance maladie. Plus d'informations sur Service-public.fr.
Ce que change la directive européenne adoptée en octobre 2025
Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté la directive 2025/2205 qui met fin au principe du « permis à vie ». Mais attention aux raccourcis : cette réforme ne s'appliquera pas immédiatement.
La France dispose de 3 ans pour transposer cette directive dans son droit national, plus une année supplémentaire pour la mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc pas avant 2029-2030.
Aujourd'hui Janvier 2026
Permis voiture/moto
Validité illimitée
Visite médicale senior
Non obligatoire
Après 2029 Transposition UE
Permis voiture/moto
Renouvellement tous les 15 ans
Visite médicale
Selon choix de la France
La France dispose de 3 ans pour transposer cette directive dans son droit national, plus une année supplémentaire pour la mise en œuvre. Les premiers renouvellements concernés n'interviendront donc pas avant 2029-2030.
Visite médicale ou auto-évaluation : ce que la France pourrait choisir
Point crucial : la directive européenne laisse le choix à chaque État membre. La France n'est pas obligée d'imposer une visite médicale systématique.
La directive prévoit également que les États membres peuvent réduire la durée de validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans, avec des contrôles plus rapprochés. Mais rien n'est imposé à ce stade.
Option 1 Visite médicale
Contrôle
Médecin agréé préfecture
Coût estimé
50 à 80 €
Option 2 Auto-évaluation
Contrôle
Questionnaire à remplir
Coût estimé
Gratuit
Option 3 Mesures alternatives
Contrôle
Campagnes de sensibilisation
Coût estimé
Variable
La directive prévoit également que les États membres peuvent réduire la durée de validité du permis pour les conducteurs de plus de 65 ans, avec des contrôles plus rapprochés. Mais rien n'est imposé à ce stade.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
En attendant une éventuelle évolution législative, voici les démarches recommandées pour les conducteurs seniors :
Vérifiez la date de validité de votre permis : si vous possédez encore l'ancien format rose cartonné, vous avez jusqu'au 19 janvier 2033 pour le renouveler au format carte sécurisée. Cette obligation concerne tous les conducteurs, pas uniquement les seniors.
Consultez volontairement votre médecin en cas de doute sur vos capacités (vue, audition, réflexes). Cette démarche préventive n'a aucune conséquence administrative mais permet de conduire en toute sérénité.
Envisagez un stage de remise à niveau : des formations volontaires existent dans certaines auto-écoles et associations pour actualiser ses connaissances du Code de la route et reprendre confiance au volant.
Pour suivre l'évolution de la réglementation, consultez régulièrement la page officielle Service-public.fr.
Vérifiez la date de validité de votre permis : si vous possédez encore l'ancien format rose cartonné, vous avez jusqu'au 19 janvier 2033 pour le renouveler au format carte sécurisée. Cette obligation concerne tous les conducteurs, pas uniquement les seniors.
Consultez volontairement votre médecin en cas de doute sur vos capacités (vue, audition, réflexes). Cette démarche préventive n'a aucune conséquence administrative mais permet de conduire en toute sérénité.
Envisagez un stage de remise à niveau : des formations volontaires existent dans certaines auto-écoles et associations pour actualiser ses connaissances du Code de la route et reprendre confiance au volant.
Pour suivre l'évolution de la réglementation, consultez régulièrement la page officielle Service-public.fr.
Sources :
- Service-public.fr, « Bientôt la fin du permis de conduire à vie », 30 octobre 2025
- Service-public.fr, « Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé », vérifié 24 février 2025
- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen, 22 octobre 2025
- Assemblée nationale, Proposition de loi n°1147, 18 mars 2025
- Service-public.fr, « Bientôt la fin du permis de conduire à vie », 30 octobre 2025
- Service-public.fr, « Permis de conduire et contrôle médical pour raisons de santé », vérifié 24 février 2025
- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen, 22 octobre 2025
- Assemblée nationale, Proposition de loi n°1147, 18 mars 2025
Pour aller plus loin :
- Permis après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer (guide complet)
- Permis après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer (guide complet)