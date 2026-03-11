Permis de conduire rose : ces situations où il pose déjà problème avant 2033

Le problème ne vient pas de la loi française. Il vient de l'état du document lui-même et de sa reconnaissance à l'étranger.



Premier cas : un permis abîmé ou illisible. Si le carton est déchiré, taché ou effacé par le temps, il peut être refusé lors d'un contrôle routier. Les forces de l'ordre sont en droit de considérer qu'un titre illisible ne permet pas de vérifier l'identité du conducteur.



Deuxième cas : la location de véhicule à l'étranger. Même au sein de l'Union européenne, certaines agences de location refusent le permis rose. Le format n'est pas standardisé, la photo est souvent ancienne, et le document ne comporte pas les codes harmonisés européens.



Troisième cas : le permis numérique. L'application France Identité permet d'importer son permis sur smartphone. Mais cette version numérique est plus facilement exploitable avec le nouveau format carte, qui intègre les dispositifs de sécurité modernes.