Permis de conduire rose : ces situations où il pose déjà problème avant 2033

Un document encore légal, mais déjà fragile
Vous l'avez peut-être obtenu dans les années 1970 ou 1980. Il est plié en trois, un peu déchiré, parfois à peine lisible. Le permis de conduire rose en carton, délivré en France pendant plus de 90 ans, reste officiellement valable jusqu'au 19 janvier 2033.
C'est ce que rappelle le site service-public.gouv.fr. Pourtant, cette validité théorique masque une réalité que beaucoup de conducteurs découvrent trop tard. Dans plusieurs situations du quotidien, ce vieux document crée déjà des difficultés bien réelles.
C'est ce que rappelle le site service-public.gouv.fr. Pourtant, cette validité théorique masque une réalité que beaucoup de conducteurs découvrent trop tard. Dans plusieurs situations du quotidien, ce vieux document crée déjà des difficultés bien réelles.
Pourquoi ce permis devient un handicap au quotidien
Le problème ne vient pas de la loi française. Il vient de l'état du document lui-même et de sa reconnaissance à l'étranger.
Premier cas : un permis abîmé ou illisible. Si le carton est déchiré, taché ou effacé par le temps, il peut être refusé lors d'un contrôle routier. Les forces de l'ordre sont en droit de considérer qu'un titre illisible ne permet pas de vérifier l'identité du conducteur.
Deuxième cas : la location de véhicule à l'étranger. Même au sein de l'Union européenne, certaines agences de location refusent le permis rose. Le format n'est pas standardisé, la photo est souvent ancienne, et le document ne comporte pas les codes harmonisés européens.
Troisième cas : le permis numérique. L'application France Identité permet d'importer son permis sur smartphone. Mais cette version numérique est plus facilement exploitable avec le nouveau format carte, qui intègre les dispositifs de sécurité modernes.
Premier cas : un permis abîmé ou illisible. Si le carton est déchiré, taché ou effacé par le temps, il peut être refusé lors d'un contrôle routier. Les forces de l'ordre sont en droit de considérer qu'un titre illisible ne permet pas de vérifier l'identité du conducteur.
Deuxième cas : la location de véhicule à l'étranger. Même au sein de l'Union européenne, certaines agences de location refusent le permis rose. Le format n'est pas standardisé, la photo est souvent ancienne, et le document ne comporte pas les codes harmonisés européens.
Troisième cas : le permis numérique. L'application France Identité permet d'importer son permis sur smartphone. Mais cette version numérique est plus facilement exploitable avec le nouveau format carte, qui intègre les dispositifs de sécurité modernes.
Êtes-vous concerné par ce changement
Si vous avez obtenu votre permis de conduire avant le 19 janvier 2013, vous possédez probablement encore le format rose trois volets. Cela concerne des millions de conducteurs en France, et la majorité d'entre eux ont aujourd'hui plus de 50 ans.
Concrètement, vous êtes directement concerné si vous êtes dans l'une de ces situations : votre permis est abîmé, plié ou partiellement illisible. Vous prévoyez de louer un véhicule à l'étranger cet été. Vous souhaitez utiliser le permis dématérialisé sur votre téléphone. Ou vous voulez simplement éviter de faire partie des retardataires qui se précipiteront à l'approche de 2033.
Concrètement, vous êtes directement concerné si vous êtes dans l'une de ces situations : votre permis est abîmé, plié ou partiellement illisible. Vous prévoyez de louer un véhicule à l'étranger cet été. Vous souhaitez utiliser le permis dématérialisé sur votre téléphone. Ou vous voulez simplement éviter de faire partie des retardataires qui se précipiteront à l'approche de 2033.
Ce que vous risquez si vous ne faites rien
Tant que votre permis rose est en bon état, aucune sanction n'est prévue avant le 19 janvier 2033. Mais après cette date, conduire avec l'ancien format exposera à des amendes.
Le barème est progressif. Une amende de 11 € pour défaut de présentation du titre valide, pouvant être majorée à 38 €. Et en cas d'absence totale de permis valide, l'amende peut atteindre 135 €, avec immobilisation possible du véhicule.
En attendant 2033, la différence entre les deux formats se mesure déjà au quotidien :
Le barème est progressif. Une amende de 11 € pour défaut de présentation du titre valide, pouvant être majorée à 38 €. Et en cas d'absence totale de permis valide, l'amende peut atteindre 135 €, avec immobilisation possible du véhicule.
En attendant 2033, la différence entre les deux formats se mesure déjà au quotidien :
Ancien Permis rose carton
Format
Carton plié 3 volets, fragile
Validité
Jusqu'au 19 janvier 2033
Location à l'étranger
Parfois refusé
Dématérialisation
Possible mais moins exploitable
Coût du remplacement
Gratuit (échange simple)
Nouveau Format carte bancaire
Format
Carte plastifiée sécurisée
Validité
15 ans renouvelable
Location à l'étranger
Reconnu partout dans l'UE
Dématérialisation
Compatible France Identité
Coût en cas de perte/vol
25 €
Comment remplacer votre permis rose dès maintenant
La démarche est entièrement en ligne et ne prend que quelques minutes. Il faut se rendre sur le site de France Titres (anciennement ANTS) et se connecter via FranceConnect.
Les pièces à fournir : une photo d'identité numérique conforme, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, et une pièce d'identité en cours de validité. Si votre permis rose est simplement ancien mais en bon état, le remplacement est gratuit. En cas de perte ou de vol, un droit de timbre de 25 € est demandé.
Le délai de traitement est d'environ 2 à 4 semaines. Pendant cette période, un certificat provisoire vous est délivré. Vous n'êtes donc jamais sans permis valide.
Point important : ce remplacement est une simple formalité administrative. Vous n'avez aucun examen médical à passer, aucune épreuve de conduite à repasser. Votre droit de conduire reste identique.
Les pièces à fournir : une photo d'identité numérique conforme, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, et une pièce d'identité en cours de validité. Si votre permis rose est simplement ancien mais en bon état, le remplacement est gratuit. En cas de perte ou de vol, un droit de timbre de 25 € est demandé.
Le délai de traitement est d'environ 2 à 4 semaines. Pendant cette période, un certificat provisoire vous est délivré. Vous n'êtes donc jamais sans permis valide.
Point important : ce remplacement est une simple formalité administrative. Vous n'avez aucun examen médical à passer, aucune épreuve de conduite à repasser. Votre droit de conduire reste identique.
La directive européenne qui change la donne à partir de 2029
Au-delà du remplacement du permis rose, une réforme plus profonde se prépare. La directive européenne 2025/2205, adoptée le 22 octobre 2025, met fin au principe du permis de conduire à vie dans toute l'Union européenne.
Les États membres ont jusqu'au 26 novembre 2028 pour transposer le texte, et jusqu'au 26 novembre 2029 pour l'appliquer. Concrètement, tous les conducteurs devront renouveler leur permis tous les 15 ans, avec un contrôle d'aptitude à la conduite.
Pour les conducteurs de plus de 65 ans, les États pourront imposer des contrôles plus fréquents. Mais la France garde le choix entre visite médicale, auto-évaluation ou toute autre mesure équivalente. Rien n'est encore tranché.
D'ici là, remplacer votre permis rose est le premier geste concret. Il ne coûte rien et vous met en conformité avec le format qui deviendra la norme pour tous.
Les États membres ont jusqu'au 26 novembre 2028 pour transposer le texte, et jusqu'au 26 novembre 2029 pour l'appliquer. Concrètement, tous les conducteurs devront renouveler leur permis tous les 15 ans, avec un contrôle d'aptitude à la conduite.
Pour les conducteurs de plus de 65 ans, les États pourront imposer des contrôles plus fréquents. Mais la France garde le choix entre visite médicale, auto-évaluation ou toute autre mesure équivalente. Rien n'est encore tranché.
D'ici là, remplacer votre permis rose est le premier geste concret. Il ne coûte rien et vous met en conformité avec le format qui deviendra la norme pour tous.
Ce qu'il faut retenir
- Le permis rose reste légalement valable jusqu'au 19 janvier 2033, mais il peut déjà poser problème (location à l'étranger, contrôle, dématérialisation).
- Le remplacement par le format carte bancaire est gratuit et se fait en ligne sur France Titres via FranceConnect.
- Après 2033, conduire avec l'ancien format expose à une amende pouvant aller jusqu'à 135 € et à l'immobilisation du véhicule.
- La directive européenne 2025/2205 imposera un renouvellement tous les 15 ans à partir de 2029, avec un contrôle d'aptitude.
- Aucun examen médical ni épreuve de conduite n'est requis pour le remplacement actuel du permis rose.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Doit-on remplacer son permis de conduire rose 3 volets par un nouveau modèle ? », vérifié le 2 février 2026
- Service-public.gouv.fr, « Bientôt la fin du permis de conduire à vie », 30 octobre 2025
- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire
- Parlement européen, communiqué de presse, 21 octobre 2025
- Service-public.gouv.fr, « Doit-on remplacer son permis de conduire rose 3 volets par un nouveau modèle ? », vérifié le 2 février 2026
- Service-public.gouv.fr, « Bientôt la fin du permis de conduire à vie », 30 octobre 2025
- Directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire
- Parlement européen, communiqué de presse, 21 octobre 2025