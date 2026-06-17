Quelle voiture choisir quand on est senior ?

Pourquoi les SUV sont-ils appréciés des seniors ? Les SUV offrent une position de conduite plus haute, une meilleure visibilité et facilitent l'accès au véhicule grâce à leur hauteur de caisse. Ils permettent de s'installer et de sortir plus facilement, tout en offrant un bon niveau de confort.

Une boîte automatique est-elle recommandée pour un senior ? Oui, la boîte automatique simplifie la conduite en supprimant la gestion de l'embrayage et des changements de vitesse. Elle réduit la fatigue, notamment lors des trajets urbains ou dans les embouteillages, et permet de se concentrer davantage sur la route.

Quels modèles sont souvent recommandés ? Parmi les véhicules appréciés des seniors, on retrouve la Citroën C5 Aircross pour son confort, la Renault Captur pour sa polyvalence et sa position de conduite surélevée, ainsi que la Peugeot 208 pour sa maniabilité et sa facilité de conduite.