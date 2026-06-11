Seniors : ces règles du code de la route que vous n'avez jamais apprises

La réponse tient en une phrase qui surprend toujours les participants : votre permis est toujours valable, mais le code sur lequel il a été délivré n'existe plus. Si vous avez décroché le précieux papier rose avant 1990, vous avez appris un texte qui a depuis été réécrit morceau par morceau.



La liste des règles nées après votre examen donne le vertige. Les limitations généralisées de vitesse (90, 110 et 130 km/h) ne datent que de 1973-1974, et la vitesse en ville n'est passée de 60 à 50 km/h qu'en 1990.



La ceinture de sécurité elle-même n'est devenue obligatoire à l'arrière qu'en octobre 1990, l'année où les premières zones 30 faisaient leur apparition dans les centres-villes. Deux générations de règles se sont donc empilées sur un examen passé une seule fois.



Le seuil d'alcool que vous avez appris n'a pas survécu non plus. Le taux délictuel, fixé à 1,2 g/l en 1970, a été abaissé à 0,8 g/l en 1983, avant que le seuil contraventionnel ne descende à 0,5 g/l en 1995.



Quant aux giratoires, ils se sont généralisés à partir des années 1980 avec une règle qui inverse le réflexe appris : la priorité appartient désormais à l'anneau, plus à celui qui arrive par la droite. Or c'est précisément ce point que les animateurs d'ateliers citent comme la première source d'erreurs.



La suite s'est encore accélérée. Radars automatiques en 2003, zone de rencontre limitée à 20 km/h en 2008, tourne-à-droite des vélos à certains feux rouges en 2010, passage à 80 km/h sur les routes secondaires en 2018 : autant de révisions majeures, et aucune n'a fait l'objet du moindre rappel officiel aux titulaires du permis.



C'est là le cœur du problème, et nous sommes tous logés à la même enseigne. La France délivre un permis à vie sans jamais notifier les changements de règles à ceux qui l'ont en poche.