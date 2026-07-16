Automobile Polestar 5 : voiture de luxe électrique Par Régis Mayer | Publié le 16/07/2026 à 04:29 Revendiquant ses origines suédoises le label Polestar est l’une des marques du groupe chinois Geely qui est également propriétaire de Volvo, une autre marque suédoise. Avec cet opus 5 de la série Polestar, le constructeur vise le très haut de gamme automobile : Porsche Taycan, Audi e-tron GT ou la Denza Z9GT du groupe chinois BYD présentée récemment à l’opéra de Paris. Partager : W f X in @

Voici venu le temps des grandes routières électriques Ses dimensions sont impressionnantes : 5,09m de longueur, il faut la caser quand on sort en ville. Quant au poids, 2.230 kg ce n’est pas rien. Une grande berline destinée aux voyages au long cours.



Selon la version et le niveau d’équipements la Polestar 5 s’affiche à deux tarifs différents : 119 900€ ou 143 900€. La version la plus chère disposant de ceintures de sécurité jaune et d’étriers de freins dorés. Une façon d’afficher ses choix.



Bien entendu à ce prix on dispose de l’intégralité des éléments de confort d’une voiture de haut de gamme, qu’il s’agisse des réglages des sièges électriques à mémorisation ou des climatisations individuelles.



Rien de nouveau et cela existe depuis bien longtemps chez les concurrents. En revanche on regrette l’absence de boîte à gants et de rangements utiles aux places avant. L’immense écran central regroupe toutes les commandes principales notamment celles dédiées au confort et à la sécurité.



Un choix qui oblige à quitter la route des yeux lorsque l’on veut effectuer des modifications.



A une époque où il est interdit de regarder à juste titre son écran de téléphone, ce choix des constructeurs automobiles de tout faire passer par un écran central reste confondant.

Des places arrières quelque peu exigues Quant aux places arrière où l’on peut théoriquement y loger trois personnes, elles sont surtout conçues pour deux personnes.



En effet la conception des deux fauteuils individuels séparés par un large accoudoir laisse la place à un espace inconfortable et juste occasionnel.



A noter également que la hauteur du dossier du siège avant interdit aux passagers arrière d’avoir une vue sur ce qui se passe devant ainsi que sur le paysage.



Une configuration qui apporte aux passagers arrière une sensation de confinement et d’exiguïté. Si l’on ajoute l’absence de lunette arrière, une particularité de la marque, on se sent vraiment coincé aux places arrière.

​Polestart 5 : le côté technique Techniquement la Polestar 5 utilise des technologies d’avant-garde avec notamment un châssis/plateforme en aluminium thermocollé.



Quant à la batterie lithium-ion de 112 Kw, elle est intégrée à la partie structurante de la plateforme.



Voilà donc une voiture statutaire, par le prix, mais aussi par ses dimensions : 5,09 m en longueur et surtout 2,06 m en largeur sans les rétroviseurs.



Il convient alors de rajouter une bonne trentaine de centimètres, ce qui n’est pas négligeable dans des parkings aux places étroites ou dans certaines rues.



Précisons que les rétroviseurs extérieurs sont en fait des caméras qui assurent une rétrovision d’une façon numérique dans l’habitacle.

​Design agréable mais manque de personnalité Agréable à l’œil, cette Polestar 5 -à l’instar de la plupart des automobiles électrique chinoises- manque néanmoins de personnalité et il est difficile d’un coup d’œil rapide de la distinguer d’une Tesla, d’une Lotus Emeya (également du groupe Gely), d’une Denza Z9GT voire d’une Porsche Taycan.



Le dessin est flatteur mais toutes ces berlines semblent être sorties du même bureau de design comme à l’époque où Pininfarina semblait vendre ses calques à tous les constructeurs européens.



En dépit de sa longueur, les places arrière n’offrent pas un espace aux jambes confortables pour voyager tandis que la place arrière du milieu est totalement symbolique.



Avec cette voiture on a la démonstration de la volonté des constructeurs chinois de s’implanter à tous les niveaux de l’offre automobile.



Si pour les modèles d’accès cela semble facile pour eux, pour le haut de gamme, la concurrence résiste et une BMW i5 M60 ou une Porsche Taycan sont de belles alternatives



Joël Chassaing-Cuvillier

​La Polestar 5 en quelques chiffres Motorisation électrique à deux moteurs : puissance 650 kW/884 ch couple 1015Nm batterie 800V lithium-ion NMC, capacité 112kWh, durée de recharge rapide 22 minutes jusqu à 350kW.



Recharge CA jusqu’à 11kW à-100% 11heures.



Vitesse maxi 250 km/h

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