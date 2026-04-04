Automobile

À 92 ans, flashée à 228 km/h en Porsche 911 GT3 : ce qu'elle risque vraiment

Par Fabrice Crozier | Publié le 04/04/2026 à 18:32 | mis à jour le 07/04/2026 à 14:57

Elle roulait à 228 km/h sur l'A11, de nuit, au volant d'une Porsche 911 GT3 bleue. Les gendarmes ont dû relire sa date de naissance à deux reprises. 17 janvier 1934. 92 ans. Et une phrase, lâchée avec aplomb : « J'adore rouler vite. » L'anecdote fait sourire. Sauf que depuis trois mois, ce type d'excès de vitesse ne fait plus rire personne au tribunal.



228 km/h, le soir du 30 mars 228 km/h sur l'autoroute A11, à hauteur de la sortie 25 près d'Angers, vers 22 heures. Les gendarmes postés ce soir-là ont d'abord vu passer un bolide sur leur écran de contrôle, puis lancé l'Alpine A110 de la brigade d'intervention rapide à ses trousses.



Quelques kilomètres plus loin, la Porsche s'est rangée sans résistance sur une aire de repos. Pas de fuite, pas de panique. Quand les militaires ont ouvert la portière, ils s'attendaient à un homme d'affaires pressé. Ils ont découvert une femme de 92 ans, « haute comme trois pommes » selon leurs mots, parfaitement lucide et même d'humeur plaisante.



La voiture, une sur l'autoroute A11, à hauteur de la sortie 25 près d'Angers, vers 22 heures. Les gendarmes postés ce soir-là ont d'abord vu passer un bolide sur leur écran de contrôle, puis lancé l'Alpine A110 de la brigade d'intervention rapide à ses trousses.Quelques kilomètres plus loin, la Porsche s'est rangée sans résistance sur une aire de repos. Pas de fuite, pas de panique. Quand les militaires ont ouvert la portière, ils s'attendaient à un homme d'affaires pressé. Ils ont découvert une femme de 92 ans, « haute comme trois pommes » selon leurs mots, parfaitement lucide et même d'humeur plaisante.La voiture, une Porsche 911 GT3 de 510 chevaux capable d'atteindre 311 km/h, appartenait bien à la conductrice. Son mari, décédé, était passionné de voitures sportives et lui avait transmis le goût de la vitesse. Résultat : permis retenu, Porsche en fourrière. Et c'est là que l'histoire prend un tout autre tournant.

Pourquoi cette affaire tombe sous le coup d'une loi de trois mois contravention de 5e classe : 1 500 euros d'amende maximum, retrait de 6 points, affaire classée. Or depuis le 29 décembre 2025, tout excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est un délit pénal.



La loi du 9 juillet 2025 portant création de l'homicide routier, complétée par le décret du 22 décembre, a changé la donne. Avec 228 km/h pour 130 autorisés (soit environ 87 km/h de dépassement après marge technique), la conductrice dépasse de très loin le seuil des 50 km/h. Jugez-en plutôt : elle est désormais passible du tribunal correctionnel, pas du tribunal de police.

Avant le 29/12/2025 Contravention 💶 Amende maximale 1 500 € ⚖️ Juridiction Tribunal de police 📝 Casier judiciaire Non Depuis le 29/12/2025 Délit pénal 💶 Amende maximale 3 750 € ⚖️ Juridiction Tribunal correctionnel 🔒 Casier judiciaire Oui (inscription B1/B2) ⚠️ Peine de prison Jusqu'à 3 mois



En 2024, 63 217 grands excès de vitesse ont été relevés en France, soit une hausse de 69 % en sept ans selon le ministère de l'Intérieur. C'est cette flambée qui a poussé le législateur à requalifier l'infraction en délit. Et cette conductrice de 92 ans en est l'un des tout premiers cas médiatiques. Si ce contrôle avait eu lieu un an plus tôt, la conductrice aurait écopé d'une: 1 500 euros d'amende maximum, retrait de 6 points, affaire classée. Or depuis le, tout excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est unLa loi du 9 juillet 2025 portant création de l', complétée par le décret du 22 décembre, a changé la donne. Avec 228 km/h pour 130 autorisés (soit environ 87 km/h de dépassement après marge technique), la conductrice dépasse de très loin le seuil des 50 km/h. Jugez-en plutôt : elle est désormais passible du, pas du tribunal de police.En 2024,ont été relevés en France, soit une hausse de 69 % en sept ans selon le ministère de l'Intérieur. C'est cette flambée qui a poussé le législateur à requalifier l'infraction en délit. Et cette conductrice de 92 ans en est l'un des tout premiers cas médiatiques.

Le paradoxe français : 92 ans au volant, aucun contrôle obligatoire permis de conduire de catégorie B est délivré à vie. Aucune visite médicale n'est imposée en raison de votre âge, que vous ayez 70, 80 ou 92 ans. La carte physique, elle, doit être renouvelée tous les 15 ans depuis 2013, mais c'est une démarche purement administrative : pas d'examen, pas de bilan de santé.



En Espagne, un contrôle est obligatoire tous les 5 ans à partir de 65 ans. Au Portugal, le renouvellement du permis impose une visite médicale dès 60 ans, puis tous les 2 ans après 70 ans. Nous, rien. Si vous avez comme moi plus de 50 ans et que vous conduisez tous les jours, personne ne vous demandera jamais de prouver que vos réflexes, votre vue ou votre audition sont encore compatibles avec la route.



Le Parlement européen a bien adopté en octobre 2025 une directive mettant fin au principe du « permis à vie ». Chaque conducteur devra renouveler son permis tous les 15 ans, avec des modalités spécifiques pour les plus de 65 ans. Sauf que la France dispose d'un délai de trois ans pour transposer cette directive, et les modalités exactes (visite médicale, auto-évaluation, fréquence) restent à définir. D'ici 2028 au plus tôt, rien ne change. Sur le même sujet :

Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer Voilà ce qui interpelle au-delà du fait divers. En France, lede catégorie B est délivré. Aucune visite médicale n'est imposée en raison de votre âge, que vous ayez 70, 80 ou 92 ans. La carte physique, elle, doit être renouvelée tous les 15 ans depuis 2013, mais c'est une démarche purement administrative : pas d'examen, pas de bilan de santé.En Espagne, un contrôle est obligatoire tous les 5 ans à partir de 65 ans. Au Portugal, le renouvellement du permis impose une visite médicale dès 60 ans, puis tous les 2 ans après 70 ans. Nous, rien. Si vous avez comme moi plus de 50 ans et que vous conduisez tous les jours, personne ne vous demandera jamais de prouver que vos réflexes, votre vue ou votre audition sont encore compatibles avec la route.Le Parlement européen a bien adopté en octobre 2025 une directive mettant fin au principe du « permis à vie ». Chaque conducteur devra renouveler son permis tous les 15 ans, avec des modalités spécifiques pour les plus de 65 ans. Sauf que la France dispose d'un délai de trois ans pour transposer cette directive, et les modalités exactes (visite médicale, auto-évaluation, fréquence) restent à définir. D'ici 2028 au plus tôt, rien ne change.

Ce que cette affaire nous rappelle à tous casier judiciaire.



Cette conductrice de 92 ans est un cas extrême, bien sûr. Elle était lucide, maîtrisait son véhicule et n'a blessé personne. Mais l'affaire nous concerne tous : depuis le 29 décembre 2025, une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros (250 euros si payée sous 15 jours) est proposée pour tout excès de plus de 50 km/h. Si vous la refusez ou si le procureur décide de poursuivre, c'est le tribunal correctionnel, avec une amende pouvant atteindre 3 750 euros, une suspension ou annulation du permis, la confiscation du véhicule, et jusqu'à trois mois de prison.



Du coup, la question que personne ne pose : n'aurait-il pas été plus utile de L'équation est brutale : la loi durcit les sanctions, mais ne prévient rien. Vous pouvez conduire pendant des décennies sans le moindre contrôle d'aptitude, et le jour où vous commettez un excès de vitesse, vous vous retrouvez au tribunal correctionnel avec une inscription auCette conductrice de 92 ans est un cas extrême, bien sûr. Elle était lucide, maîtrisait son véhicule et n'a blessé personne. Mais l'affaire nous concerne tous : depuis le 29 décembre 2025, une(250 euros si payée sous 15 jours) est proposée pour tout excès de plus de 50 km/h. Si vous la refusez ou si le procureur décide de poursuivre, c'est le tribunal correctionnel, avec une amende pouvant atteindre, une suspension ou annulation du permis, la confiscation du véhicule, et jusqu'àDu coup, la question que personne ne pose : n'aurait-il pas été plus utile de vérifier les capacités de conduite avant d'en arriver là, plutôt que d'attendre le flagrant délit ?

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 29 décembre 2025, tout excès de vitesse de 50 km/h ou plus au-dessus de la limite est un délit pénal, passible du tribunal correctionnel, de 3 750 euros d'amende et de 3 mois de prison. La conductrice de 92 ans, flashée à 228 km/h sur l'A11, est l'un des premiers cas médiatiques sous ce nouveau régime. Sa Porsche a été mise en fourrière et son permis retenu. En France, aucune visite médicale n'est obligatoire pour conserver le permis B, quel que soit votre âge. La directive européenne de 2025 imposera un renouvellement périodique, mais pas avant 2028-2029. Une amende forfaitaire de 300 euros peut être proposée pour éviter le tribunal, mais en cas de refus, la procédure judiciaire complète s'enclenche avec inscription au casier.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « Le grand excès de vitesse est désormais un délit », 24 décembre 2025 (mis à jour 7 janvier 2026)

- Décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, Légifrance

- Ministère de l'Intérieur, communiqué de presse, 24 décembre 2025

- Voituremalin.com, « Flashée à 228 km/h : l'incroyable contrôle d'une conductrice de 92 ans en Porsche 911 GT3 », 2 avril 2026

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Conduire »

Pour aller plus loin :



- Attention à vos excès de vitesse : à partir d'aujourd'hui, vous risquez la prison et le casier judiciaire !