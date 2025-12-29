Automobile Attention à vos excès de vitesse : à partir d'aujourd'hui, vous risquez la prison et le casier judiciaire ! Par Régis Mayer | Publié le 29/12/2025 à 08:40 À partir de ce lundi 29 décembre 2025, rouler à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée n'est plus une simple contravention. C'est désormais un délit pénal, avec des conséquences redoutables : prison, casier judiciaire, confiscation du véhicule. Une réforme qui concerne aussi les seniors pressés sur les routes des fêtes. Partager : W f X in @

Un changement radical qui entre en vigueur ce 29 décembre La règle était simple jusqu'à hier : un excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée constituait une contravention de 5e classe. Certes la plus grave, mais une contravention tout de même. Une amende de 1 500 euros maximum, un retrait de 6 points, et l'affaire était close. Seule la récidive transformait l'infraction en délit.



Ce temps est révolu. Le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, publié au Journal officiel le 24 décembre, bouleverse la donne. Dès ce lundi 29 décembre, tout excès de vitesse d'au moins 50 km/h devient automatiquement un délit pénal, même pour une première infraction. La ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne a été claire : « Franchir la limite de plus de 50 km/h, ce n'est pas une simple infraction : c'est un comportement qui met délibérément des vies en danger. »



Concrètement, rouler à 180 km/h sur autoroute (au lieu de 130) ou à 100 km/h en ville (au lieu de 50) vous expose désormais aux mêmes procédures judiciaires qu'un vol ou un abus de confiance.

Des sanctions qui peuvent détruire une vie



Voici ce que vous risquez désormais :

Jusqu'à 3 mois d'emprisonnement

3 750 euros d'amende (contre 1 500 euros auparavant)

(contre 1 500 euros auparavant) Inscription au casier judiciaire

Annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 3 ans

avec interdiction de le repasser pendant 3 ans Confiscation du véhicule

Interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans ou plus

pendant 5 ans ou plus Stage de sensibilisation obligatoire à vos frais L'inscription au casier judiciaire constitue peut-être la conséquence la plus sous-estimée. Elle peut compliquer certaines démarches administratives, voire professionnelles pour ceux qui exercent encore une activité. Et surtout, elle transforme un conducteur ordinaire en personne condamnée pour un délit. Le passage de contravention à délit n'est pas qu'une question de vocabulaire juridique. Les conséquences sont concrètes et particulièrement lourdes pour les conducteurs seniors.Voici ce que vous risquez désormais :L'inscription au casier judiciaire constitue peut-être la conséquence la plus sous-estimée. Elle peut compliquer certaines démarches administratives, voire professionnelles pour ceux qui exercent encore une activité. Et surtout, elle transforme un conducteur ordinaire en personne condamnée pour un délit.

Pourquoi cette réforme maintenant Le gouvernement justifie ce durcissement par des chiffres alarmants. En 2024, la Sécurité routière a relevé 63 217 très grands excès de vitesse sur les routes françaises. Ce nombre a bondi de 69 % par rapport à 2017. Une augmentation jugée incompatible avec les objectifs de sécurité routière.



Cette réforme s'inscrit dans la loi du 9 juillet 2025 portant création de l'homicide routier, une loi défendue notamment par le chef Yannick Alléno après la mort de son fils, tué par un chauffard en 2022. L'objectif affiché est de responsabiliser les conducteurs face aux comportements les plus dangereux.



La Sécurité routière rappelle que la vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge les distances de freinage et aggrave considérablement les conséquences des collisions. Pour les autorités, l'ancienne sanction purement financière n'était « plus adaptée à la gravité des faits et à leur recrudescence ».

Seniors au volant : vigilance maximale pendant les fêtes, et après !

Sur autoroute limitée à 130 km/h, le seuil fatidique est atteint à 180 km/h.

Sur une route nationale ou départementale limitée à 80 km/h, il suffit de rouler à 130 km/h.

En agglomération, 100 km/h au lieu de 50 km/h vous fait basculer dans l'illégalité la plus grave. Ces vitesses peuvent sembler extrêmes, mais un moment d'inattention, une descente prononcée, un véhicule puissant mal maîtrisé, et le compteur s'emballe.



Pour les seniors, la perte du permis représente souvent bien plus qu'une sanction : c'est l'autonomie quotidienne qui disparaît. Se rendre chez le médecin, faire ses courses, voir ses petits-enfants... Sans voiture, tout devient compliqué, surtout en zone rurale.



Le message est clair : mieux vaut arriver en retard que de ne plus jamais conduire. Cette réforme entre en vigueur en pleine période de déplacements familiaux. Les trajets des fêtes, souvent longs, sur des routes parfois méconnues, peuvent pousser à accélérer pour arriver plus vite chez les proches. Une tentation à bannir absolument.Ces vitesses peuvent sembler extrêmes, mais un moment d'inattention, une descente prononcée, un véhicule puissant mal maîtrisé, et le compteur s'emballe.Pour les seniors, la perte du permis représente souvent bien plus qu'une sanction : c'est l'autonomie quotidienne qui disparaît. Se rendre chez le médecin, faire ses courses, voir ses petits-enfants... Sans voiture, tout devient compliqué, surtout en zone rurale.Le message est clair : mieux vaut arriver en retard que de ne plus jamais conduire.

Ce qu'il faut retenir À partir du 29 décembre 2025, tout excès de vitesse de 50 km/h ou plus au-dessus de la limite autorisée constitue un délit pénal. Vous ne serez plus traité comme un simple contrevenant, mais comme un délinquant au sens juridique du terme.



Les sanctions cumulatives possibles (prison, amende de 3 750 euros, casier judiciaire, annulation du permis pendant 3 ans, confiscation du véhicule) doivent inciter à la plus grande prudence. D'autant que cette mesure s'applique dès la première infraction, sans attendre de récidive.



Sur les routes des fêtes comme au quotidien, le respect des limitations de vitesse n'est plus seulement une question d'amende. C'est une question de liberté.

Sources

- Service-public.fr, Un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est désormais un délit, 24 décembre 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18723

- Légifrance, Décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 pris pour la mise en œuvre du délit d'excès de vitesse, 24 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053157318

- Ministère de l'Intérieur, Le très grand excès de vitesse devient un délit à partir du 29 décembre 2025, 24 décembre 2025, https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/tres-grand-exces-de-vitesse-devient-delit-a-partir-du-29-decembre-2025

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