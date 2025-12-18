Automobile Voitures électriques : les Chinoises sont là ! Par Régis Mayer | Publié le 18/12/2025 à 02:00 BYD, Firefly, Leapmotor, MG, Denza, Xiaomi, Polestar, Geely, Chery, Xpeng, elles débarquent en force, les automobiles chinoises. Qu’il s’agisse des groupes BYD, Chery ou Geely, ils sont tous là avec leurs différentes marques pour conquérir le marché européen. Désormais, bien visibles dans nos rues, les Chinoises sont aujourd’hui rejointes par une nouvelle marque appartenant au groupe Geely : la marque Omoda & Jaecco. Partager : W f X in @

Un déferlement soudain qui ne doit pas faire oublier que les premières automobiles chinoises datent de 1958.



Mai 1958, le Président Mao Zedong découvre la toute nouvelle Dongfeng produite par la First Automobile Works.



Cette voiture, dont la ressemblance avec la Simca Versailles, est frappante sera suive dès le mois d’aout 1958 par un modèle plus luxueux : la Hongqui. Modèle qui servira très vite de voiture d’apparat.



Cette volonté de construire des voitures étant liée au Grand Bond en avant décrété lors du VIIIème congrès du Parti communiste chinois en mai 1958.



Jusqu’à présent les routes chinoises étaient occupées par les Volga, les Tchaïka ou les Zil. Des véhicules venus d’URSS qui n’étaient plus les bienvenus dans la République populaire de Chine.

Cet effacement des automobiles russes génère une demande importante et provoque la réalisation de nombreux modèles plus ou moins réussis mais surtout, c’est la création en septembre 1958, de la Shanghai Repair & Assembly Works qui démarre la mise en chantier d’une berline populaire de taille moyenne baptisée alors Fenghuang.



Un développement de plusieurs années qui donna finalement naissance en 1964 à la Shanghai SH-760. Ce fut véritablement la première automobile chinoise produite à une échelle industrielle.



Depuis, la Chine est devenue adulte ! Il faut se souvenir à cet égard qu’en 1973, Alain Peyrefitte donnait pour titre à l’un de ses travaux : « Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera ». Voilà nous y sommes.



Depuis, les Chinois sont devenus des constructeurs automobiles de premier plan et l’on découvre semaines après semaines des modèles toujours plus attirants à l’instar de ces deux marques du groupe Chery : les Omoda & Jaecco.

Deux marques qui seront disponibles sur le marché français dès le printemps 2026. Rappelons que le groupe Chery (un groupe d’état) est le plus gros exportateur automobile de Chine.



Fondé en 1997, le groupe Chery est devenu en 30 ans, un acteur de premier plan de l’industrie automobile mondiale. En tout, ce sont 17 millions de véhicules qui ont été produits dont 5,5 millions ont été exportés.



Fondée en 2023, la marque Omoda & Jaecoo présente deux gammes de produits électriques qui s’adressent à une clientèle différente.



D’une part la ligne Omoda qui s’apparente à l’architecture crossover ; d’autre part, la série Jaecoo dont le style la classifie dans la catégorie SUV.



Dans un premier temps, c’est cette marque qui sera proposée en concession avec deux modèles : le Jaecoo 5 et le Jaecoo 7. Déjà disponibles en Hollande, en Espagne, en Italie, au Royaume Uni et en Pologne, les Jaecoo et Omoda le seront désormais en France dès le printemps 2026.



Pour les Jaecoo, la cible est les Peugeot 2008 et 3008. Compact, 4,38m de long, le Jaecoo 5 sera aussi un concurrent du Nissan Quashquai et du Renault Symbioz. Il s’agit d’un modèle hybride ou hybride rechargeable qui dispose de la même plateforme que le Jaecoo 7.



Le Jaecoo 5 dont la puissance annoncée est de 204 ch, devrait être proposé à un prix d’environ 30.000€ et bénéficiera d’une garantie de sept ans. Quant au Jaecoo 7 d’une longueur de 4,50m, il disposera d’une puissance cumulée de 347ch avec la technique de l’hybride rechargeable. Une transmission intégrale y est associée.



Dans le viseur, c’est le Peugeot 3008 ou le Renault Austral qui sont les objectifs. Le prix devrait se situer aux alentours des 40.000€ pour la version PHEV (hybride rechargeable).



La gamme Omoda sera quant à elle officiellement présentée en avril 2026 soit un mois après les Jaecoo.



Avec ces deux marques automobiles d’un groupe appartenant à l’état chinois, l’emprise de son industrie sur l’Europe s’accentue encore un peu plus d’autant que les prix annoncés sont particulièrement alléchants.



Certains modèles pourraient être produits en Espagne dans une usine Ebro où Nissan s’était autrefois installé. Les taxes à l’importation seraient ainsi évitées.



Joël Chassaing-Cuvillier

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