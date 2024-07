En cette période de vacances, attention aux arnaques en voiture ! Arnaque à l’irlandaise ou à la péruvienne ? Avec la multiplication des arnaques en voiture, l’association « 40 millions d’automobilistes » a décidé de faire de la prévention auprès des automobilistes (les seniors étant plus souvent « naïfs » en la matière) en rappelant les réflexes à adopter pour ne pas tomber dans le panneau !



L’arnaque à l’irlandaise



Le principe est plutôt simple : les escrocs, bien habillés et parlant parfaitement anglais, abordent leurs victimes sur les aires d'autoroute en prétendant être des touristes anglais victimes d’une panne de voiture.



Munis de papiers irlandais, ils demandent des centaines d'euros en promettant de rembourser plus tard. Pour paraître crédibles, ils donnent des coordonnées telles que l’adresse, le numéro de téléphone et parfois même le compte bancaire, mais celles-ci sont fausses et, bien évidemment, les victimes ne récupèrent jamais leur argent !



Bien souvent, des enfants les accompagnent, pour attendrir encore davantage les victimes.





L’arnaque à la péruvienne



L’arnaque à la péruvienne consiste à simuler une panne sur le bord de la route afin d’attirer les automobilistes et ensuite lui dérober tous leurs biens en accédant à leur véhicule.





Les bons réflexes



« La « nationalité » de l’arnaque n’a aucune importance, ce qui compte c’est d’avoir les bons réflexes. Premièrement, il faut toujours sécuriser son véhicule si l’on vient en aide à quelqu’un, car en effet, la bienveillance et l’entraide ne doivent pas disparaître. Il est important de veiller à ce que le véhicule soit fermé à clé lorsque vous le quittez » conseille Pierre Chasseray, délégué général de « 40 millions d’automobilistes ».



« Ensuite, il faut savoir que les parkings sont la première source de vol, il ne faut donc pas les considérer comme un lieu sécuritaire : la vidéosurveillance n’empêche pas le vol. Il est important de ne rien laisser dans le véhicule qui pourrait susciter l’envie, rangez les sacs à main, smartphones, et tout ce qui pourrait attirer l’œil » alerte de son côté Philippe Nozière, président de l’association.



Et d’ajouter : « enfin, ne laissez jamais la carte grise du véhicule à l’intérieur de celui-ci, ceci reviendrait à donner l’autorisation à n’importe qui de repartir avec votre véhicule et d’en reconnaître la propriété ! ».



Il est d’autant plus important de bien sécuriser son véhicule durant la période estivale que les arnaques et les vols se multiplient avec le nombre de vacanciers sur les routes. Pour une sécurité optimale, il existe également des dispositifs électroniques, comme le système de traqueur relié aux forces de l’ordre proposé par Coyote Secure. Publié le 25/07/2024 à 01:00 | Lu 70 fois



La rédaction vous conseille < > Volvo EX30 : 100% électrique, un modèle primordial pour la marque Acheter une voiture d'occasion en toute sérénité