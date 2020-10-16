Automobile Pneus d'hiver : les équipements obligatoire pour 2025-2026 Du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, dans certaines zones montagneuses françaises, tous les véhicules à quatre roues et plus devront être équipés de dispositifs adaptés à la conduite hivernale. Cette mesure, en vigueur depuis 2021, vise à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur routes enneigées. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/11/2025

Véhicules concernés



Tous les véhicules à 4 roues et plus sont concernés : véhicules légers, utilitaires, camping-cars, autocars, bus et poids lourds.





Zones concernées



Les préfets de 34 départements appartenant aux massifs des Alpes, du Massif central, du Jura, des Pyrénées et des Vosges doivent établir la liste des communes dans lesquelles l’obligation s’applique, après consultation des élus locaux.



Ces arrêtés préfectoraux sont consultables sur le site de la Délégation à la sécurité routière (DSR).





Signalisation des zones



Des panneaux routiers spécifiques signalent l’entrée et la sortie des zones d’obligation d’équipements hivernaux. Un panonceau rappelle la période d’application (du 1er novembre au 31 mars). La présence de cette signalisation rend la mesure opposable.





Équipements obligatoires



Entre le 1er novembre 2025 et le 31 mars 2026, les véhicules légers, utilitaires et camping-cars doivent, dans les zones concernées :

être équipés de 4 pneumatiques adaptés à la conduite hivernale (pneus hiver 3PMSF) ; ou

à la conduite hivernale (pneus hiver 3PMSF) ; détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes ou chaussettes à neige) pour au moins 2 roues motrices.



Les véhicules équipés de pneus à clous sont dispensés de cette obligation.



Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque peuvent choisir entre les pneus hiver ou les dispositifs amovibles.



Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent disposer de chaînes ou dispositifs équivalents pour au moins 2 roues motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver.





Marquage des pneus admis



Depuis l’hiver 2024-2025, seuls les pneus portant le marquage 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) sont considérés comme équivalents aux dispositifs antidérapants amovibles.



Les pneus uniquement marqués M+S ne suffisent plus, sauf s’ils sont accompagnés de chaînes ou chaussettes à neige.







Sources

- Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer – Sécurité routière

- Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020

