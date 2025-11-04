Autres Actualités Quand la science se met au diapason de la musique Et si notre cerveau devenait le protagoniste d’un concert ? C’est le pari audacieux de « Swinging the Brain – L’Odyssée musicale du cerveau », une conférence-spectacle qui aura lieu le 28 novembre prochain, mêlant rigueur scientifique, émotions et plaisir musical. Destinée à un large public et notamment senior, cette création originale explore avec humour et poésie les effets bénéfiques de la musique sur notre cerveau. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/11/2025

Imaginée comme un voyage à l’intérieur du cerveau, la représentation met en scène une meneuse de cabaret qui guide le public à travers les différentes régions cérébrales.



Chaque “région” réalise son propre numéro, révélant comment nos émotions, notre mémoire ou encore notre attention participent à la magie de l’expérience musicale.



« La musique est au service de la science… Et la science est au service de la musique, dans un duo gagnant » souligne Emmanuel Bigand, concepteur du projet.



« Les travaux de neurosciences cognitives sur la musique montrent que la pratique et même la simple écoute de la musique stimulent les circuits de la mémoire » assurait il y a quelques temps, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie.



Et d’ajouter : « nous avons notamment montré dans notre laboratoire que la densité de neurones des hippocampes du cerveau était augmentée chez les musiciens par rapport à des non-musiciens, et que cette augmentation était corrélée avec le nombre d'années de pratique de la musique ».



Une fusion entre spectacle et vulgarisation scientifique

Présentée sous forme de conférence-concert, L’Odyssée musicale du cerveau allie démonstrations scientifiques et performances artistiques.



Le public découvre, en direct, comment le cerveau réagit à la musique : du codage du son dans l’oreille interne jusqu’à l’activation des structures émotionnelles et motrices.



Chaque étape est accompagnée par un quatuor à cordes et une chanteuse, qui interprètent différents styles musicaux reflétant les transformations du message sonore dans notre système nerveux.



L’objectif : rendre la science accessible, vivante et joyeuse, tout en célébrant le pouvoir universel de la musique.



Une initiative rendue possible grâce à la Fondation APICIL

Depuis plus de vingt ans, la Fondation APICIL œuvre pour la lutte contre la douleur et le partage des connaissances scientifiques.



Elle soutient de nombreux projets alliant musique et soin, notamment la présence de musiciens dans les hôpitaux ou la formation d’art-thérapeutes.



« Grâce à son appui, des enfants, des adultes et des personnes âgées bénéficient aujourd’hui de la présence de musiciens à l’hôpital. Avec Swinging the Brain, nous voulons partager au plus grand nombre les effets positifs de la musique sur le cerveau » précise Nathalie Aulnette, Directrice de la Fondation APICIL.



Ce mécénat illustre la volonté de la Fondation de favoriser le bien-être par la connaissance et de faire dialoguer art et science pour mieux comprendre les mécanismes de la douleur et du plaisir.



Informations pratiques

Lieu : Amphithéâtre – Accueil Bellecour, 50 Quai Charles De Gaulle, 69006 Lyon

Date et horaire : vendredi 28 novembre 2025, de 16h à 17h (accueil dès 15h30)

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire



Public : Ouvert à tous — professionnels de santé, mélomanes, familles, adolescents et curieux





