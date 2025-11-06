Habitat

La Maison de Blandine : vivre chez soi, mais pas seul !

Un jour ou l’autre, chacun de nous est confronté à la question du logement des aînés -pour un parent, un proche ou pour soi-même. C’est dans cet esprit que La Maison de Blandine développe un modèle innovant d’habitat partagé pour seniors, avec le soutien des communes et de ses partenaires locaux.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/11/2025

© La Maison de Blandine
Plus qu’un simple lieu d’hébergement, chaque Maison est un lieu de vie où liberté, sécurité et lien social se conjuguent autour d’un véritable projet humain : permettre de bien vieillir, mais pas tout seul. En tout, neuf habitats partagés pour redonner sens, autonomie et convivialité aux seniors.

Un enjeu sociétal majeur : loger dignement les seniors

D’ici 2030, près de 3 millions de seniors auront besoin d’un habitat adapté, alors qu’on ne compte aujourd’hui qu’environ 900.000 places disponibles en France…
 
Cette tension, qui ne va faire que s’amplifier jusqu’en 2025, illustre un défi social et démographique majeur.
 
Face à cette réalité, le concept La Maison de Blandine propose une solution concrète qui se veut « inclusive et humaine ». De quoi s’agit-il ? De logements à taille humaine, adaptés à la perte d’autonomie, mais centrés sur la vie collective.
 
Un concept qui n’est pas unique sur le marché, puisqu’il existe des solutions similaires sous d’autres bannières.
 
Construire de tels habitats, c’est bien plus qu’une réponse au vieillissement de la population :
 
  • Lutter contre l’isolement, fléau du grand âge, en favorisant les échanges et les liens intergénérationnels.
  • Prévenir la perte d’autonomie, grâce à un environnement stimulant et bienveillant.
  • Promouvoir l’inclusion et la dignité, en valorisant chaque habitant et en respectant ses besoins.

 
« Nous avons à cœur de redonner aux seniors un sentiment d’utilité et de les accompagner dans leur quotidien. Avec de nouvelles résidences gérées, nous élargirons notre impact et offrirons un cadre de vie digne et chaleureux à un plus grand nombre pour leur permettre de bien vieillir — mais pas tout seul » souligne Blandine de Traverse, associée fondatrice de La Maison de Blandine.

Des maisons à taille humaine, pensées pour le quotidien

À Ampuis, par exemple, la Maison de Blandine abrite 27 logements privatifs dotés chacun d’un espace extérieur individuel.

Les résidents -dont l’âge moyen est de 83 ans, assez élevé donc- y vivent en toute indépendance, tout en partageant des espaces communs (salon, bibliothèque, cuisine, jardin).
 
Cette petite taille est une force : en effet, cela permet aux équipes de connaitre chaque habitant personnellement, de prendre le temps d’échanger, d’informer et de les accompagner.
 
Les résidents sont chez eux, libres et sécurisés, mais encouragés à participer à la vie collective. Cette proximité crée une relation de confiance et un sentiment d’appartenance fort.

Le lien social, moteur du bien vieillir

 À La Maison de Blandine, le lien social est au cœur du projet. Chaque résidence organise près de 150 activités par mois : ateliers cuisine, repas partagés, gymnastique douce, méditation, jeux de société, chants, promenades, cafés au village, gymnastique cérébrale, etc.
 
On le sait depuis des années déjà, ces activités régulières stimulent la convivialité et préservent la santé mentale des habitants. C’est primordial.
 
Les résultats sont éloquents : 95% des résidents déclarent un bien-être accru, 97% des habitants et professionnels sont satisfaits de la vie collective et 100% des familles se disent rassurées et satisfaites de l’accompagnement.
 
Surtout, près d’un tiers des habitants (32 %) auraient dû vivre en EHPAD sans cette alternative. Une preuve concrète que le lien social structuré devient un levier de santé et d’autonomie.

Bien vieillir ensemble

Avec ses neuf habitats partagés ouverts à travers la France, La Maison de Blandine propose une nouvelle manière de vieillir : sereinement, entouré, utile et libre.

Un modèle qui replace l’humain au cœur du quotidien et redonne aux ainés ce droit essentiel : vivre chez soi, mais jamais seul.



