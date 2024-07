Déjà une seconde génération pour le Mitsubishi ASX A peine deux ans d’existence et déjà, le Mitsubishi ASX bénéficie d’un rafraîchissement esthétique. Véritable alias du Renault Captur, il en reprend totalement les nouveaux effets de style. On retrouve ainsi la même signature lumineuse que sur le Renault Captur. Le losange laisse simplement la place aux trois diamants ainsi qu’à une calandre légèrement différente. A l’arrière, la marque s’étale sur toute la largeur du coffre tandis que la caméra de recul conserve toute sa présence.



L’habitacle est également un copié/collé strict de la version Renault hormis le triple diamant qui s’affiche dans le moyeu du volant. On ressent néanmoins une sensation de qualité perçue supérieure à celle du Renault.



Quant à l’instrumentation, là encore elle est identique à celle du Renault Captur. Bien planté au centre de la planche de bord, on trouve un large écran tactile en format portrait de 10,4 pouces. Il est couplé à un écran plus petit installé dans l’axe du volant en lieu et place des instruments analogiques et d’un mini écran.



Cette nouvelle instrumentation s’accompagne de l’adoption du système Google. On dispose ainsi de l’accès à Google Map et à toutes les applications que l’on a envie de télécharger. On apprécie ainsi la rapidité d’action de ce système. L’écran tactile sert aussi à gérer certaines fonctions du véhicule comme la ventilation.

A cet égard, on remarque que des commandes mécaniques disposées sous l’écran central sont encore utilisées pour la climatisation.



Restons dans l’habitacle pour en apprécier l’ergonomie, avec notamment une assise de sièges avant suffisamment longue pour offrir un maintien parfait sous la cuisse. On aurait néanmoins aimé une poignée de maintien supérieure pour le passager avant.



Quant à l’arrière, la place dévolue aux jambes reste dans une bonne moyenne, pour ces petits SUV. Dans les différenciations avec le Renault Captur, on retiendra également une meilleure dotation en équipements de série et cela, dès le modèle de base.

Radar de stationnement, caméra de recul sont un exemple de ce que Mitsubishi propose dès la première finition.



Au volant, on retrouve le même comportement routier qui offre un rapport confort/tenue de route bien géré. En revanche, le choix des jantes de 18 pouces est totalement inapproprié. En effet, dès que la route se dégrade on ressent le moindre défaut de la chaussée avec une transmission immédiate dans l’habitacle.



Quant à la motorisation du ASX-HEV de 145 ch, elle est parfaitement adaptée au modèle et apporte un agrément de conduite réel lié à une consommation idéale.

Mieux équipé, le Mitsubishi ASX est néanmoins un peu plus cher que son cousin germain.



Mais là où la marque japonaise abat son meilleur atout, c’est en offrant une garantie de 8 ans et 160.000 km sur ce modèle. Une garantie qui couvre également les batteries.



Les prix estimés du Mitsubishi ne sont pas encore fixés et ils seront communiqués dès le début du mois de septembre. En revanche la garantie de 8 ans et 160.000 kilomètres reste toujours d’actualité.



Joël Chassaing-Cuvillier Publié le 31/07/2024 à 04:15 | Lu 100 fois



