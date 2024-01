Acheter une voiture d'occasion en toute sérénité Tout ce qu’il faut savoir pour réussir votre achat de voiture d’occasion. Nos conseils, les bons réflexes : suivez le guide !







Acheter une voiture d’occasion: tout ce qu’il faut savoir.



Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir avant d’



Suivez le guide !



Choisir une voiture d’occasion : quels avantages ?

L’avantage principal des voitures d’occasion, c’est évidemment le prix ! Dès sa sortie d’usine, une voiture perd de la valeur.



Même un véhicule de démonstration ou d’exposition est vendu moins cher qu’un véhicule neuf. Dès qu’il roule, il perd d’autant plus vite de valeur, jusqu’à 50 % en trois ans pour les véhicules largement diffusés.



Les véhicules d’occasion vous offrent aussi l’avantage de la disponibilité immédiate. Nul besoin de commander et attendre que votre voiture soit finalisée à l’usine. Votre choix se porte sur une voiture d’ores et déjà existante et prête à vous accompagner dans vos déplacements au quotidien.



Il est à noter également que le marché automobile de la seconde main est particulièrement dynamique. Ce dynamisme vous permet de bénéficier d’une grande variété de marques et modèles. Du monospace au coupé cabriolet en passant par la berline et suv, vous n’aurez aucune difficulté à trouver la voiture qui correspond à votre besoin.



Enfin, acheter d’occasion, c’est aussi l’opportunité d’acheter un véhicule qui a déjà fait ses preuves. Vous avez effectivement le recul nécessaire pour éviter les modèles connus pour avoir des problématiques récurrentes, et vous pouvez alors choisir un véhicule fiable.



Achat de véhicule d’occasion : et pourquoi pas un service mandataire ?

Professionnel de la négociation, un service mandataire fournit un service clé en main et fait le lien entre un concessionnaire ou un distributeur automobile et le client.



Expert dans son domaine, il permet au client d’obtenir des tarifs avantageux. Il peut, en effet, avoir des volumes de commandes importants et s’assurer des économies d’échelle auprès des concessions; il peut également se fournir auprès des pays européens où les véhicules sont proposés à des tarifs moins élevés.



Ces stratégies lui permettent de proposer des véhicules à des tarifs défiant largement la concurrence.



Le client sélectionne la voiture d’occasion de son choix parmi une large sélection; le mandataire s’occupe ensuite de tout jusqu’à la livraison.



Enfin, un mandataire automobile peut aussi vous proposer la reprise de votre ancien véhicule (avec ou sans obligation d’achat selon les cas) après en avoir estimé la valeur.



Il fournit ainsi un service sur-mesure et vous assure un achat en toute sérénité.



Après l’achat de votre voiture d’occasion

Un véhicule d’occasion, par définition, sera sujet à une usure plus rapide qu’un véhicule neuf. Afin de vous garantir une longue et belle aventure avec votre nouvelle voiture, le mot d’ordre est : l’entretien.



Veillez à faire entretenir votre véhicule de manière régulière auprès d’un professionnel. N’attendez pas nécessairement qu’un témoin lumineux s’active, ou qu’une panne vous tombe dessus.



Une visite de contrôle annuelle vous permettra de prolonger la bonne santé de votre fidèle destrier aussi longtemps que vous en avez besoin.



En revanche, si peu de temps après l’achat, votre voiture d’occasion tombe en panne, pensez aux garanties.



Plusieurs types de garanties peuvent couvrir votre véhicule :

- la garantie commerciale ou contractuelle: elle couvre certains défauts et certaines pièces défectueuses sur une période allant généralement de trois mois à deux ans ;



- d’autres garanties peuvent vous être proposées tels qu’une extension de garantie ou un contrat d’entretien, vous apportant une tranquillité d’esprit supplémentaire ;



- la garantie légale de conformité: elle couvre les défauts de conformité et vous permet de demander au vendeur la réparation ou le remplacement du bien ;



- la garantie légale ou garantie des vices cachés: elle s'applique à condition que le défaut soit grave et qu'il empêche l'usage normal du véhicule. Il faut prouver que le défaut était caché et qu'il existait avant l'achat. Notez que si une action judiciaire est intentée, elle doit être effectuée dans un bref délai.



Faire l’acquisition d’une voiture d’occasion présente donc de nombreux avantages. Au-delà du prix d’achat, c’est la possibilité de se tourner vers des véhicules fiables ayant fait leurs preuves qui constitue un avantage certain.



Article publié le 18/01/2024



