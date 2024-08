Voitures électriques : les enseignements de l'étude de satisfaction clients Uscale 2024 La société de conseil et d'étude allemande Uscale vient de publier son dernier rapport sur la satisfaction des utilisateurs de véhicules électrique en 2024. En voici les principaux enseignements.





Autonomie et vitesse de recharge s'améliorent – la satisfaction des conducteurs de véhicules électriques en hausse la satisfaction à l'égard des véhicules électriques est en progression . Les utilisateurs reconnaissent une amélioration notable de l'autonomie et de la puissance de recharge de leurs véhicules électriques, ces caractéristiques étant cruciales pour l'appréciation d'un VE. Des défis persistent néanmoins, notamment en ce qui concerne la connectivité, les concepts d'utilisation et les infrastructures de recharge.





La satisfaction des conducteurs de VE s'accroît.



Après une vague de mécontentement l'année précédente, le tableau s'éclaircit sensiblement : le Net Promoter Score (NPS), indicateur de la propension à recommander le produit, a augmenté, passant de 18 à 24 points selon les dernières analyses d'USCALE (voir graphique dans le dossier de presse).





Des attentes en hausse



Les constructeurs ont optimisé leurs modèles existants ou lancé de nouveaux produits qui séduisent la clientèle. Cette évolution est d'autant plus remarquable que les attentes des consommateurs ont également augmenté durant la même période. Par conséquent, les véhicules se sont améliorés davantage que ne l'ont fait les exigences des clients, résultant en une satisfaction globalement renforcée.





Des améliorations reconnues en matière d'autonomie et de vitesse de recharge



Les améliorations les plus significatives concernent l'autonomie et la vitesse de recharge. Les nouvelles études révèlent que 38% des propriétaires attestent que leur VE dispose d'une autonomie réelle dépassant les 400 kilomètres en été, contre 27% en 2023 (voir graphique dans le dossier de presse). La recharge est également plus rapide : 58% des VE bénéficient d'une puissance de recharge en courant continu (DC) de 150 kW ou plus, contre 41% l'année précédente.





Des problématiques persistantes



Malgré ces avancées, des ombres demeurent : 75% des utilisateurs rapportent des problèmes de recharge. Il arrive que le processus ne se déclenche pas, se termine prématurément ou s'interrompt de manière inattendue. La situation est similaire en ce qui concerne la manipulation du véhicule et l'utilisation de l'application dédiée. 54% des conducteurs de VE signalent des soucis avec l'application de connexion (voir graphique dans le dossier de presse), les problèmes rencontrés étant multiples : disponibilité limitée, lenteurs et absence de fonctionnalités essentielles limitent l'utilisation effective.





De grandes disparités subsistent entre les marques



Il existe des écarts notables entre les marques concernant la propension à recommander leur véhicule. Tesla domine le classement avec 71% de ses utilisateurs prêts à recommander leur modèle, contre seulement 5% qui ne le feraient pas (le reste étant indifférent). Tesla conserve ainsi sa place de leader incontesté. À l'opposé, les modèles de Stellantis, notamment Peugeot, ne sont recommandés que par 3% de leurs utilisateurs, tandis que 62% déconseillent leur modèle.





Selon la marque, les utilisateurs identifient des points forts et des faiblesses distincts :

Tesla brille par ses fonctionnalités spécifiques aux VE mais pâtit de problèmes de qualité persistants.

Les véhicules du groupe Hyundai/Kia/Genesis se distinguent par des puissances de recharge élevées mais présentent des lacunes en matière de planification d'itinéraire.

BMW et Mercedes se démarquent par la qualité de leur logiciel, leur connectivité et leur facilité d'utilisation, mais accusent des faiblesses en termes d'autonomie et de puissance de recharge.

Polestar et Volvo se positionnent en tête pour la planification d'itinéraire et la navigation grâce à Google Maps, mais sont critiqués pour leur consommation jugée excessive.

Les marques du groupe Volkswagen (Audi, VW, Skoda, Cupra, Porsche) sont confrontées à des problèmes de logiciel persistants et, à l'exception de Porsche, à une puissance de recharge insuffisante, selon leurs propriétaires.

Ford est apprécié pour son autonomie mais critiqué pour sa consommation élevée et sa puissance de recharge insuffisante.

Mini se distingue par un logiciel convaincant mais souffre d'une autonomie limitée.

Les nouveaux modèles de Smart séduisent par leur autonomie élevée, mais les utilisateurs soulignent la nécessité d'améliorer la consommation, la planification d'itinéraire et le logiciel.

Le nouvel entrant BYD affiche une puissance de recharge trop faible mais convainc avec son application de connexion.

Les utilisateurs des marques Renault et Dacia déplorent une puissance de recharge nettement insuffisante, entraînant de longues attentes aux bornes de recharge.

Les conducteurs de MG apprécient l'autonomie de leur véhicule mais émettent de sérieuses réserves concernant le logiciel, la planification d'itinéraire et la facilité d'utilisation.

Les marques de Stellantis, dont Citroën, Peugeot, Opel et Fiat, rencontrent des critiques similaires. Source

