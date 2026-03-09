Automobile Cours du pétrole : pourquoi la hausse des carburants touche plus durement les retraités que les actifs Par Fabrice Crozier | Publié le 09/03/2026 à 08:23 | mis à jour le 11/03/2026 à 13:28 Le gazole frôle les 2 € le litre. Pour les actifs, le télétravail ou le covoiturage peuvent amortir le choc. Pour des millions de retraités, aucune de ces options n'existe. Partager : W f X in @

Un seuil symbolique déjà franchi dans certaines stations Le gazole a atteint 1,96 € le litre en moyenne nationale au 8 mars 2026. Dans certaines stations du sud de la France, le seuil des 2 € est même déjà dépassé. À Nîmes, un litre de diesel a été ainsi relevé à 2,059 €. Et d'ici la fin de cette journée du lundi 09 mars, toutes les stations services auront franchi le cap symbolique des 2€/litre pour les principales catégories de carburants.



La hausse est brutale. En une seule semaine, le prix du gazole a bondi de plus de 6 %. Les tensions au Moyen-Orient et la fermeture partielle du détroit d'Ormuz ont fait flamber le baril de Brent de 85 dollars à 115 dollars en seulement 24 heures. À cette flambée s'ajoute la hausse de 5 à 6 centimes qui était déjà effective depuis le 1er janvier, liée au durcissement des certificats d'économie d'énergie.



Tous les automobilistes sont touchés. Mais tous ne le seront pas de la même manière. Et c'est là que le problème commence.

Ce que les actifs peuvent faire — et pas les retraités Face à une flambée des prix à la pompe, un actif dispose de leviers concrets. Le télétravail, même partiel, supprime des trajets. Le covoiturage domicile-travail est organisé sur des trajets réguliers et prévisibles. Les transports en commun couvrent les zones denses où vivent beaucoup de salariés.



Un retraité n'a aucun de ces amortisseurs. Pas de télétravail. Des déplacements éclatés : rendez-vous médical le mardi, courses le jeudi, visite à un proche le samedi. Ces trajets ne sont ni réguliers ni mutualisables. En zone rurale, il n'existe souvent aucune alternative à la voiture. La dépendance est totale.



Concrètement, voici ce qui différencie un actif d'un retraité face à la même hausse : l'actif peut réduire ses kilomètres. Le retraité, non.

Des millions de retraités sans alternative à la voiture Un tiers de la population française — soit 21,5 millions d'habitants — vit en zone rurale. Les retraités y sont surreprésentés. Dans ces communes, 86 % des déplacements se font en voiture. Neuf adultes sur dix y possèdent un véhicule.



Les habitants des zones rurales parcourent en moyenne 35 kilomètres par jour, soit un tiers de plus que la moyenne nationale. Quand le premier supermarché se trouve à 15 ou 20 kilomètres, chaque hausse de quelques centimes se transforme en contrainte budgétaire directe.



Vous vivez en zone périurbaine ou rurale. Vous faites vos courses en voiture. Vous allez chez le médecin en voiture. Vous rendez visite à vos petits-enfants en voiture. Vous êtes concerné.

Ce que la flambée coûte concrètement chaque mois

Avant Début 2025 ⛽ Prix moyen du litre de gazole 1,62 € 💶 Coût de 2 pleins de 50 L par mois 162 € / mois Mars 2026 Aujourd'hui ⛽ Prix moyen du litre de gazole 1,96 € 💶 Coût de 2 pleins de 50 L par mois 196 € / mois 📈 Surcoût mensuel +34 € / mois soit +408 € / an



La pension de retraite moyenne nette s'élève à 1 541 € par mois. Ce surcoût de 34 € représente plus de 2 % de la pension. Or, la revalorisation des pensions de base au 1er janvier 2026 n'a été que de +0,9 %, soit environ 14 € pour une pension moyenne.



Autrement dit, la seule hausse du carburant efface deux fois la revalorisation annuelle. Et la retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle, est gelée depuis novembre 2025. Aucune hausse n'est intervenue au 1er janvier 2026 pour les 14 millions de retraités du privé. Prenons un retraité qui fait deux pleins de 50 litres par mois. C'est une consommation courante en zone rurale.La pension de retraite moyenne nette s'élève à. Ce surcoût de 34 € représente plus de 2 % de la pension. Or, la revalorisation des pensions de base au 1er janvier 2026 n'a été que de, soit environ 14 € pour une pension moyenne.Autrement dit, la seule hausse du carburant efface deux fois la revalorisation annuelle. Et la retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle, est gelée depuis novembre 2025. Aucune hausse n'est intervenue au 1er janvier 2026 pour les 14 millions de retraités du privé.

Ce que vous pouvez faire pour limiter la note



Regroupez vos trajets. Un seul déplacement pour le médecin, la pharmacie et les courses coûte moins cher que trois allers-retours séparés. Renseignez-vous auprès de votre CCAS (centre communal d'action sociale) : certaines communes proposent des navettes, des taxis collectifs ou des transports solidaires à tarif réduit pour les seniors.



Si vous avez 75 ans ou plus et percevez une retraite complémentaire Agirc-Arrco, vous pouvez bénéficier du dispositif La première démarche est de comparer les prix autour de chez vous. Le site officiel prix-carburants.gouv.fr permet de trouver la station la moins chère dans votre secteur. L'écart entre deux stations d'une même ville peut dépasser 20 centimes par litre.Regroupez vos trajets. Un seul déplacement pour le médecin, la pharmacie et les courses coûte moins cher que trois allers-retours séparés. Renseignez-vous auprès de votre CCAS (centre communal d'action sociale) : certaines communes proposent des navettes, des taxis collectifs ou des transports solidaires à tarif réduit pour les seniors.Si vous avez 75 ans ou plus et percevez une retraite complémentaire Agirc-Arrco, vous pouvez bénéficier du dispositif Sortir Plus , qui finance des accompagnements pour vos sorties.

Une hausse qui ne redescendra pas de sitôt La part de la hausse liée aux certificats d'économie d'énergie est structurelle. Elle ne dépend ni du pétrole ni de la géopolitique. Elle est inscrite dans la réglementation et ne redescendra pas.



Quant aux tensions au Moyen-Orient, certains analystes évoquent un scénario de baril à 100 dollars si le conflit s'enlise. Ce qui porterait le gazole bien au-delà de 2 € en moyenne nationale.



Les retraités ruraux sont les plus exposés. Pas de réseau de transport en commun. Pas de solution de covoiturage organisée. Des revenus fixes qui ne suivent pas les prix. Et une question que beaucoup se posent sans oser la formuler : à quel moment le plein de carburant devient-il un luxe ?

Ce qu'il faut retenir

Le gazole atteint 1,96 € en moyenne nationale et dépasse 2 € dans certaines stations Les actifs amortissent la hausse (télétravail, covoiturage). Les retraités n'ont aucun levier équivalent Pour un retraité faisant 2 pleins par mois, le surcoût atteint 34 € — soit le double de la revalorisation de janvier 2026 Comparez les prix sur prix-carburants.gouv.fr et renseignez-vous auprès de votre CCAS pour les transports solidaires La part structurelle de la hausse (CEE) ne redescendra pas, même si les tensions géopolitiques s'apaisent

Sources :

- Roole Media, prix des carburants au 4 mars 2026

- Econostrum.info / Midi Libre, relevés de prix stations sud de la France, 4 mars 2026

- DREES, Les retraités et les retraites, édition 2025

- Service-public.gouv.fr, revalorisation des pensions de base au 1er janvier 2026

- INSEE Première n°1948, distances domicile-travail en zone rurale, 2023

- France Mobilités / Cerema, enquête Mobilité des personnes 2019

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, les solutions de transport

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