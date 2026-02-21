Automobile 54 € de plus par an à la pompe : la hausse invisible qui grignote le budget de 17 millions de retraités Par Fabrice Crozier | Publié le 21/02/2026 à 09:23 Depuis janvier, chaque plein coûte un peu plus cher. Pas à cause du pétrole. Pas à cause d'une nouvelle taxe votée au Parlement. Un mécanisme réglementaire méconnu — qui ne figure sur aucune facture — a fait grimper le prix du litre de 4 à 6 centimes. Sur un an, la note atteint jusqu'à 54 € de plus pour un conducteur ordinaire. Et pour les retraités, souvent dépendants de la voiture et sans marge de manœuvre sur leur budget, l'addition est plus lourde qu'il n'y paraît. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Les prix du carburant ont augmenté de 4 à 6 centimes par litre depuis le 1er janvier 2026, à cause du renforcement des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) Ce surcoût représente 36 à 54 € de plus par an pour un conducteur parcourant 15 000 km La Cour des comptes qualifie ce mécanisme de « quasi-taxe » qui coûte déjà 164 € par an et par ménage Les opérations « prix coûtant » des grandes surfaces ne compensent que 2 à 3 € par plein — loin de compenser la hausse annuelle Les péages autoroutiers ont aussi augmenté de 0,86 % au 1er février 2026 Le site officiel prix-carburants.gouv.fr permet de comparer les stations pour payer moins cher au quotidien

4 à 6 centimes de plus par litre : d'où vient cette hausse que personne n'a vue venir Depuis le 1er janvier 2026, le prix de l'essence et du gazole a augmenté de 4 à 6 centimes par litre dans toutes les stations-service françaises. La cause n'a rien à voir avec le cours du pétrole ou une décision spectaculaire du gouvernement. Elle tient en trois lettres que presque personne ne connaît : CEE.



Les Certificats d'Économie d'Énergie — c'est leur nom complet — sont un dispositif créé en 2005 qui oblige les fournisseurs d'énergie (carburant, gaz, électricité) à financer des travaux d'économie d'énergie : isolation de logements, remplacement de chaudières, rénovation thermique. En théorie, ce sont les fournisseurs qui paient. En pratique, ils répercutent le coût sur le prix à la pompe.



Jusqu'en 2025, ce prélèvement caché représentait environ 11 centimes dans chaque litre de carburant. Un décret du ministère de l'Économie, publié au Journal Officiel en novembre 2025, a relevé l'enveloppe globale de 6 à 8 milliards d'euros par an pour la période 2026-2030. Résultat : la part des CEE dans le prix du litre passe désormais à 15 à 17 centimes, selon l'Union française des industries pétrolières (Ufip).



« Je m'attends à ce que les prix à la pompe augmentent de l'ordre de 4 à 6 centimes par litre », a déclaré Olivier Gantois, directeur de l'Ufip, fin novembre 2025. La Cour des comptes, elle, a qualifié ce mécanisme de « quasi-taxe sur la consommation d'énergie ».



Concrètement, en février 2026, le SP95-E10 s'affiche en moyenne à 1,70 € le litre, le gazole à 1,69 € et le SP98 à 1,80 €. Des niveaux en hausse par rapport à fin décembre 2025.

Pourquoi les retraités paient l'addition la plus lourde 4 à 6 centimes de plus par litre, cela peut sembler anodin. Mais sur une année, le calcul est sans appel.



Un conducteur qui parcourt 15 000 km par an — la moyenne nationale selon le Service des données et études statistiques (SDES) — consomme environ 900 litres de carburant (pour une consommation de 6 L/100 km). À raison de 6 centimes de plus par litre, cela représente 54 € de surcoût annuel. Et ce chiffre grimpe pour ceux qui roulent davantage ou qui possèdent un véhicule plus gourmand.

Petit rouleur 8 000 km/an 🧮 Surcoût annuel estimé +29 à 36 € Rouleur moyen 12 000 km/an 🧮 Surcoût annuel estimé +36 à 43 € Gros rouleur rural 20 000 km/an 🧮 Surcoût annuel estimé +48 à 72 €



Pour les retraités, ce surcoût est d'autant plus douloureux que plusieurs facteurs se cumulent :

Une dépendance forte à la voiture. En zone rurale et périurbaine, où vivent de nombreux retraités, 80 % des déplacements se font en voiture faute de transports en commun. Courses, rendez-vous médicaux, visite aux proches : la voiture n'est pas un choix, c'est une nécessité.

En zone rurale et périurbaine, où vivent de nombreux retraités, 80 % des déplacements se font en voiture faute de transports en commun. Courses, rendez-vous médicaux, visite aux proches : la voiture n'est pas un choix, c'est une nécessité. Des revenus fixes. Contrairement aux actifs dont le salaire peut évoluer, les pensions de retraite n'ont été revalorisées que de 0,9 % au 1er janvier 2026 — un niveau inférieur à la hausse du carburant.

Contrairement aux actifs dont le salaire peut évoluer, les pensions de retraite n'ont été revalorisées que de — un niveau inférieur à la hausse du carburant. Un budget transport déjà lourd. Selon l'association Familles Rurales, une voiture coûte en moyenne 5 000 € par an à un ménage (carburant, assurance, entretien, contrôle technique). Le poste carburant peut représenter jusqu'à 20 % des dépenses d'un ménage rural. À cela s'ajoute la hausse des péages autoroutiers de 0,86 % entrée en vigueur au 1er février 2026 et la hausse des assurances auto de 4 à 5 % attendue cette année. L'effet de ciseau est réel : le coût de la mobilité augmente de tous les côtés à la fois. Sur le papier,, cela peut sembler anodin. Mais sur une année, le calcul est sans appel.Un conducteur qui parcourt— la moyenne nationale selon le Service des données et études statistiques (SDES) — consomme environ 900 litres de carburant (pour une consommation de 6 L/100 km). À raison de 6 centimes de plus par litre, cela représente. Et ce chiffre grimpe pour ceux qui roulent davantage ou qui possèdent un véhicule plus gourmand.Pour les retraités, ce surcoût est d'autant plus douloureux queÀ cela s'ajoute la hausse desentrée en vigueur au 1er février 2026 et la hausse desattendue cette année. L'effet de ciseau est réel : le coût de la mobilité augmente de tous les côtés à la fois.

Prix coûtant, comparateurs, écoconduite : ce qui marche vraiment pour payer moins cher

Prix coûtant Marge supprimée 💶 Économie par plein de 50 litres 2 à 3 € 📅 Fréquence des opérations 1 à 2 jours, toutes les 6-8 semaines Hausse CEE Permanente 💶 Surcoût annuel (15 000 km) 36 à 54 € 📅 Durée Tous les jours, toute l'année



La marge que les distributeurs suppriment lors de ces opérations représente 1 à 3 centimes par litre. C'est insuffisant pour compenser une hausse de 4 à 6 centimes qui, elle, s'applique 365 jours par an. Le prix coûtant est un coup de pouce ponctuel, pas une solution structurelle.



En revanche, plusieurs leviers permettent de réduire durablement la facture :



1. Comparer les prix avant chaque plein. Le site officiel 10 à 15 centimes par litre. Sur un an, le choix de la bonne station peut faire économiser bien plus que toutes les opérations prix coûtant réunies.



2. Privilégier les grandes surfaces. Les stations Leclerc, Intermarché, Carrefour et Système U pratiquent en permanence des prix inférieurs de 5 à 10 centimes par rapport aux stations d'autoroute ou de centre-ville.



3. Adopter l'écoconduite. Rouler à vitesse régulière, anticiper les freinages, vérifier la pression des pneus et alléger le coffre permet de réduire la consommation de 10 à 15 %. Sur un plein de 50 litres, cela représente 5 à 7 litres économisés, soit 8 à 12 € de gain.



4. Pour les retraités de 75 ans et plus, le service « Sortir Plus » d'Agirc-Arrco propose un accompagnement pour les sorties du quotidien, avec prise en charge du transport. Un dispositif méconnu qui peut alléger le poste mobilité pour les retraités les moins autonomes. Face à cette hausse structurelle, les opérations « carburant à prix coûtant » des grandes surfaces (Leclerc, Intermarché, Netto) font régulièrement la une. Mais il faut regarder les chiffres de près.La marge que les distributeurs suppriment lors de ces opérations représente. C'est insuffisant pour compenser une hausse de 4 à 6 centimes qui, elle, s'applique. Le prix coûtant est un coup de pouce ponctuel, pas une solution structurelle.En revanche, plusieurs leviers permettent de réduire durablement la facture :Le site officiel prix-carburants.gouv.fr recense les tarifs de toutes les stations-service françaises en temps réel. Les écarts entre stations d'une même ville peuvent atteindre. Sur un an, le choix de la bonne station peut faire économiser bien plus que toutes les opérations prix coûtant réunies.Les stations Leclerc, Intermarché, Carrefour et Système U pratiquent en permanence des prix inférieurs depar rapport aux stations d'autoroute ou de centre-ville.Rouler à vitesse régulière, anticiper les freinages, vérifier la pression des pneus et alléger le coffre permet de réduire la consommation de. Sur un plein de 50 litres, cela représente 5 à 7 litres économisés, soit, le serviced'Agirc-Arrco propose un accompagnement pour les sorties du quotidien, avec prise en charge du transport. Un dispositif méconnu qui peut alléger le poste mobilité pour les retraités les moins autonomes.

Une tendance durable : pourquoi la facture ne va pas baisser 6e période du dispositif, prévue de 2026 à 2030. Autrement dit, le mécanisme qui fait monter le prix du litre est inscrit dans la durée, avec des objectifs d'économies d'énergie encore renforcés.



Pour les 17 millions de retraités français — dont une large majorité dépend de la voiture pour ses déplacements quotidiens —, cette réalité appelle à une adaptation. Non pas parce que des solutions miracles existent, mais parce que chaque centime économisé à la pompe compte quand la pension n'augmente que de 0,9 % par an.



Le réflexe le plus efficace reste le plus simple : comparer systématiquement les prix avant de faire le plein. Le site



Et pour ceux qui envisagent de changer de véhicule à moyen terme, le passage à l'E85 (superéthanol) mérite d'être étudié : à 0,77 € le litre en février 2026 contre 1,70 € pour le SP95-E10, le gain est significatif malgré la surconsommation de 20 à 25 % liée à ce carburant. Un boîtier de conversion coûte entre 700 et 1 500 € et se rentabilise en moins d'un an pour un conducteur moyen. La hausse liée aux CEE n'est pas un accident ponctuel. Le décret d'octobre 2025 ouvre une. Autrement dit, le mécanisme qui fait monter le prix du litre est inscrit dans la durée, avec des objectifs d'économies d'énergie encore renforcés.Pour lesfrançais — dont une large majorité dépend de la voiture pour ses déplacements quotidiens —, cette réalité appelle à une adaptation. Non pas parce que des solutions miracles existent, mais parce quequand la pension n'augmente que de 0,9 % par an.Le réflexe le plus efficace reste le plus simple :avant de faire le plein. Le site prix-carburants.gouv.fr est accessible sans inscription et fonctionne par département, par commune ou par itinéraire. Il est mis à jour quotidiennement par les stations elles-mêmes.Et pour ceux qui envisagent de changer de véhicule à moyen terme, le passage à l'E85 (superéthanol) mérite d'être étudié : àen février 2026 contre 1,70 € pour le SP95-E10, le gain est significatif malgré la surconsommation de 20 à 25 % liée à ce carburant. Un boîtier de conversion coûte entre 700 et 1 500 € et se rentabilise en moins d'un an pour un conducteur moyen.

Sources :

- Union française des industries pétrolières (Ufip Énergies et mobilités), déclaration Olivier Gantois, 26 novembre 2025

- Décret relatif à la 6e période des CEE, ministère de l'Économie, Journal Officiel, novembre 2025

- Cour des comptes, rapport sur les Certificats d'Économie d'Énergie

- Service des données et études statistiques (SDES), ministère de la Transition écologique, données parc automobile 2025

- Roole Data, prix moyens des carburants, relevés février 2026

- Familles Rurales, données budget mobilité des ménages

- Baromètre des Mobilités du Quotidien 2024

Pour aller plus loin :



- Prix du carburant en France : tout savoir pour chaque station-service

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