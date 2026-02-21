54 € de plus par an à la pompe : la hausse invisible qui grignote le budget de 17 millions de retraités

Ce qu'il faut retenir
- Les prix du carburant ont augmenté de 4 à 6 centimes par litre depuis le 1er janvier 2026, à cause du renforcement des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)
- Ce surcoût représente 36 à 54 € de plus par an pour un conducteur parcourant 15 000 km
- La Cour des comptes qualifie ce mécanisme de « quasi-taxe » qui coûte déjà 164 € par an et par ménage
- Les opérations « prix coûtant » des grandes surfaces ne compensent que 2 à 3 € par plein — loin de compenser la hausse annuelle
- Les péages autoroutiers ont aussi augmenté de 0,86 % au 1er février 2026
- Le site officiel prix-carburants.gouv.fr permet de comparer les stations pour payer moins cher au quotidien