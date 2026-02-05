Automobile Subaru : le retour attendu | Publié le 05/02/2026 à 02:00 Marque de niche, Subaru a toujours bénéficié d’une communauté d’amateurs qui savaient mettre en avant les spécificités de ce petit constructeur japonais. Première caractéristique, ses moteurs boxers (des moteurs à cylindres à plats et opposés) qu’il s’agisse de quatre ou de six cylindres ; deuxième caractéristique, les Subaru étaient toujours des véhicules à transmission intégrale permanente.

Des choix qui furent longtemps avant-gardistes. La Suisse, l’Autriche et l’Allemagne représentaient les marchés où les ventes de Subaru étaient les meilleures.



En France, c’est dans les régions alpines ou de montagnes comme l’Auvergne et le Jura, que l’on trouvait la plupart des Subaru immatriculées.



De nombreux titres en championnat du monde des rallyes avec l’Impreza apportèrent une aura dont bénéficie encore la marque aujourd’hui. L’image outdoor et tout chemin est encore très vivace dans l’imaginaire des amateurs.



Mais les Subaru étaient des voitures gourmandes en essence et les différentes réglementations européennes, et surtout la française avec ses malus, eurent raison de la diffusion de la marque en France.

Aujourd’hui, après cinq ans d’absence, la marque réintègre le marché français. Tout comme Mitsubishi, Subaru est importée en France par le groupe suisse Emil Frey.



Pour cela, Subaru a tiré un trait sur les moteurs thermiques et s’est appuyée sur son partenaire Toyota pour proposer des solutions électriques.



Trois modèles seront disponibles dans la gamme : la nouvelle Solterra, l’Uncharted et l’e-Outback. Des sorties qui seront réparties dans la première moitié de l’année.



Rappelons que le Solterra sera basé sur le Toyota BZ4X et l’Uncharted sur le C-HR+, l’e-Outback (un break) n’arrivera en concession qu’en fin d’année.



Le premier modèle de cette nouvelle gamme sera disponible dès le mois de février. Alors que le Solterra ne sera proposé que dans une version équipée d’une transmission intégrale avec une batterie de 73kWh, l’Uncharted offre quant à lui, le choix entre une transmission intégrale ou une traction simple.



En matière de batterie là encore un choix est proposé : 58 kWh ou 77 kWh.



Si les prix des différents modèles restent soutenus, ils sont néanmoins tout à fait concurrentiels et s’affichent légèrement moins chers que leurs concurrents les plus directs. Le Solterra débute à 48.990€ alors que l’e-Uncharted est disponible dès 36.990 €.



Marque de connaisseurs dans sa période thermique, Subaru doit repartir à la conquête d’une clientèle différente : celle qui roule en électrique. Sachant que pour tous ceux qui habitent dans les zones montagneuses et froides, les batteries ne sont pas toujours la panacée.





Joël Chassaing-Cuvillier





La rédaction vous conseille < > Voitures électriques : avec Denza, le haut de gamme chinois s'invite en France Gazole à 2,30 € : pourquoi la chute du baril après le cessez-le-feu ne changera rien dans l'immédiat