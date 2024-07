Evitez les escroqueries des garages : nos astuces Fuir les garages automobiles aux pratiques trompeuses est une évidence. Mais comment les détecter ? Suivez le guide.



Comment éviter les escroqueries et les pratiques trompeuses dans les garages ?



Tous les garages ne sont pas à mettre dans le même panier mais malheureusement, certains d’entre-eux font du mal à la profession à cause de pratiques douteuses et trompeuses qui flirtent très souvent avec l’escroquerie. Pour une visite plus sereine, comment éviter ces garages ?



Tous les garages ne sont pas malhonnêtes

Les coûts des réparations automobiles ont explosé ces dernières années et



C’est encore pire avec l’angoisse de se dire que l’on peut être arnaqué ou surpayer le coût de l’intervention du garage, même pour une simple révision.



Il faut dire qu’en 2018, une étude de la répression des fraudes (DGCCRF) a déterminé que près de 40% des garages français (sur 803 établissements visités) n’étaient pas vraiment en règle au niveau des tarifs pratiqués.



Une conclusion qui appelle à la prudence et qui rappelle que les pratiques trompeuses peuvent avoir lieu dans les garages.



Il ne faut cependant pas tomber dans la psychose et bel et bien se rappeler que de nombreux garagistes et professionnels de l’automobile sont avant tout des passionnés qui n’ont en aucun cas le besoin, ni l’envie d’escroquer leurs clients.



Pour contrer cette crainte et obtenir l’assurance de ne pas se faire avoir, plusieurs astuces sont bonnes à connaître.



Se renseigner sur le garage pour éviter les pratiques trompeuses

Vous pouvez tout à fait anticiper les choses et faire en sorte de ne pas être victime d’escroquerie chez le garagiste.



Comme toujours, le danger peut rester de sortie mais grâce à différents outils et de vraies bonnes pratiques, il est tout à fait possible de mettre toutes les chances de votre côté pour un passage chez le garagiste satisfaisant.



Le bouche-à-oreille peut jouer son rôle mais comme toujours à notre époque contemporaine, le web a lui aussi plus d’un tour dans son sac.



Les moteurs de recherche et autres plateformes spécialisées comme mecazen peuvent vous permettre de recenser les professionnels autour de chez vous.



Une fois la présélection faite, il ne faut pas hésiter à



Il convient évidemment de ne s’intéresser qu’aux avis qui possèdent une apparence objective et légitime mais ces quelques secondes de lecture permettront directement de savoir si le garage envisagé est oui ou non, de bonne facture.



Enfin, si vous recherchez une voiture et que vous tombez sur une annonce dans un garage professionnel, nous avons une autre astuce pour vous. N’hésitez pas à regarder les autres modèles en vente et surtout, le kilométrage de ceux-ci.



Si le professionnel ne cherche à vendre que les mêmes modèles et que les kilométrages de chaque véhicule se ressemblent étrangement, il est probablement encore temps de rebrousser chemin !



Le devis : la bonne habitude pour éviter l’escroquerie au garage

Grâce aux plateformes spécialisées sur Internet ou tout simplement en faisant expressément la demande au garagiste avant même le début des réparations automobiles, la constitution d’un devis permet de se faire une idée globale du futur coût mais également de s’assurer qu’aucune action supplémentaire ne sera facturée de force.



Il arrive qu’un professionnel découvre un mal fonctionnement ou qu’une pièce supplémentaire soit à changer sans s’en être rendu compte au préalable mais avec un devis validé en amont, ce dernier devra absolument vous tenir au courant lors de l’intervention.



Avec un devis ou non, un garagiste sérieux le fera d’ailleurs naturellement pour vous expliquer le problème et discuter des issues possibles.



Que faire en cas de litige avec le garagiste ?

En cas de problème, il faut partir du principe qu’un garagiste est en droit de ne pas vous restituer votre véhicule si vous refusez de payer mais vous êtes pour autant en droit de ne pas payer la facture si vous estimez être victime d’une escroquerie !



Le garagiste devra alors être en capacité de prouver que vous avez bien demandé certaines réparations ou certains services. Peut s’en suivre une négociation à l’amiable ou dans le cas où cet échange ne trouverait pas d’accord moral, une suite en justice.



Le tribunal à sélectionner pour ouvrir un litige judiciaire avec le garage dépend de la localisation du garage mais surtout, du montant du préjudice. Sous les 4000 euros, c’est le



