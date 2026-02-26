Automobile

Voitures: acheter un attelage de remorque, une démarche simple

Par Régis Mayer | Publié le 26/02/2026 à 06:00 | mis à jour le 02/03/2026 à 18:57

L’attelage de remorque était souvent perçu comme un équipement réservé aux professionnels ou aux voyageurs. Pourtant, aujourd’hui, l’attelage de remorque est un accessoire courant pour de nombreux automobilistes et pour de nombreux usages. Il s’agit d’un équipement polyvalent, simple à acheter et à installer et pratique. Il répond à des besoins variés du quotidien qui nécessitent un tractage, que ce soit pour transporter ou équiper son véhicule d’accessoires supplémentaires.



Les différents types d’attelages

L’attelage fixe est le modèle le plus simple et souvent le plus économique. Ce modèle est directement boulonné au châssis du véhicule. Il reste visible en permanence avec un modèle robuste et fiable pour des utilisations régulières, comme pour tracter une remorque ou une caravane par exemple.

est le modèle le plus simple et souvent le plus économique. Ce modèle est directement boulonné au châssis du véhicule. Il reste visible en permanence avec un modèle robuste et fiable pour des utilisations régulières, comme pour tracter une remorque ou une caravane par exemple. Il existe aussi l’attelage démontable . Ce dernier se monte et se démonte avec des outils adaptés à l’attelage et au véhicule en question. En plus de sa praticité, il offre un bon compromis entre esthétique et coût pour un équipement discret. En effet, il s’agit d’un choix un peu plus esthétique que les autres types d’attelage, car lorsque la boule est retirée, l’esthétique de base du véhicule est préservée.

. Ce dernier se monte et se démonte avec des outils adaptés à l’attelage et au véhicule en question. En plus de sa praticité, il offre un bon compromis entre esthétique et coût pour un équipement discret. En effet, il s’agit d’un choix un peu plus esthétique que les autres types d’attelage, car lorsque la boule est retirée, l’esthétique de base du véhicule est préservée. En compagnie de cet attelage démontable, il existe l’attelage démontable sans outil. Ce type d’attelage est aussi appelé attelage à démontage rapide. Cet attelage est le plus pratique en raison de son système sécurisé avec une rotule qui peut être retirée en quelques secondes. Il convient pour des utilisations occasionnelles de son attelage. Pour acheter le bon attelage compatible à son véhicule, il est essentiel de connaître les principales catégories d’attelages.

Des utilités multiples remorque, mais il comporte de nombreux usages qui permettent d’équiper votre véhicule. Il permet de transporter des matériaux, des meubles ou des équipements de jardinage avec une remorque classique.



Il devient aussi un allié précieux pour les activités comme pour des porte-vélos sur la boule d’attelage ou une petite caravane S’il existe différents types d’attelages, cet attelage ne sert pas uniquement à tracter une, mais il comporte de nombreux usages qui permettent d’équiper votre véhicule. Il permet de transporter des matériaux, des meubles ou des équipements de jardinage avec une remorque classique.Il devient aussi un allié précieux pour les activités comme pour dessur la boule d’attelage ou une pour les vacances . Idem pour le cadre professionnel, l’attelage est un outil indispensable pour transporter des outils et des marchandises..

Une installation accessible ferrure, la rotule et le faisceau électrique nécessaire au fonctionnement des feux de la remorque.



Le tout est de choisir un modèle compatible avec son véhicule et de En plus de son utilité, l’attelage est une installation qui est devenue accessible avec le temps, que ce soit en termes d’achat ou d’installation. Les constructeurs automobiles prévoient des points de fixation spécifiques sur le châssis du véhicule pour faciliter l’installation. Les kits proposés par Rameder incluent toujours la, laet lenécessaire au fonctionnement des feux de la remorque.Le tout est de choisir unavec son véhicule et de respecter la capacité de traction . Celle-ci est indiquée sur la carte grise. Pour une pose conforme aux normes, l’installation peut être confiée à un professionnel ou il est possible de partir sur un montage autonome en suivant scrupuleusement les instructions fournies.

