Article publié le 21/12/2020 à 18:00 | Lu 117 fois Fêtes de fin d'année : les recommandations sanitaires pour Noël et le jour de l'an





Comment fêter Noël en famille dans le contexte de l'épidémie ? Pour cette soirée, le couvre-feu entré en vigueur le 15 décembre 2020 avec le déconfinement sera exceptionnellement levé, mais il faudra néanmoins respecter les préconisations de prudence émises par le Gouvernement pour protéger les plus fragiles et éviter les contaminations. Service-Public.fr vous les rappelle.





Ainsi, les familles pourront se retrouver le 24 décembre 2020 en prenant un certain nombre de précautions :

- Organiser les festivités en amont afin de prévoir toutes les situations ;

- S'isoler ou limiter les contacts pendant la semaine qui précède les retrouvailles ;

- Renoncer à rejoindre sa famille en cas de contacts à risque ou de symptômes ;

- Respecter les règles sanitaires : se laver les mains régulièrement, garder le maximum de distance, porter le masque, nettoyer les surfaces touchées par tout le monde (meubles, poignées de portes...) ;

- Aérer les espaces intérieurs 10 minutes toutes les heures (la durée d'aération dépend du volume de la pièce et du renouvellement de l'air) ;

- Adapter le plan de table pour le repas, avec une jauge de 6 adultes maximum (sans compter les enfants), en espaçant les convives avec une distance plus importante pour les personnes présentant le plus de risques du fait de leur âge ou de comorbidités ;

- Porter le masque jusqu'au moment où l'on mange, puis le remettre pour continuer à discuter entre deux plats et à la fin du repas ;

- Éviter de partager des objets : par exemple, mettre des piques sur les toasts pour éviter de les prendre avec la main, ne pas passer les plats mais privilégier le service par une seule personne ;

- Ne pas s'embrasser au moment du partage des cadeaux, garder ses distances et se laver les mains après avoir ouvert les paquets ;

- Réduire le temps passé ensemble et sortir à l'extérieur lorsque cela est possible ;



Utiliser l'application TousAntiCovid qui permet de savoir si on a été en contact avec des personnes malades.



Attention : le couvre-feu s'appliquera le 31 décembre 2020. A partir de 20h, il ne sera pas possible de sortir de chez soi sauf pour les quelques motifs autorisés (déplacements professionnels, motifs impérieux, motifs médicaux...) .



A noter : se faire tester avant de se rendre dans sa famille pour les fêtes de fin d'année reste envisageable, mais il est rappelé qu'il y a un risque que le test soit négatif alors qu'on n'est pas encore suffisamment contagieux et qu'il faut éviter l'engorgement des laboratoires, des pharmacies, des médecins qui réalisent des tests. Il convient de rester prudent malgré un test négatif.



Source L'objectif est de limiter au maximum les risques de contamination pour les personnes qui vont célébrer ensemble les fêtes de fin d'année avec des membres extérieurs à leur foyer (avec lesquelles elles ne se sont pas confinées).- Organiser les festivités en amont afin de prévoir toutes les situations ;- S'isoler ou limiter les contacts pendant la semaine qui précède les retrouvailles ;- Renoncer à rejoindre sa famille en cas de contacts à risque ou de symptômes ;- Respecter les règles sanitaires : se laver les mains régulièrement, garder le maximum de distance, porter le masque, nettoyer les surfaces touchées par tout le monde (meubles, poignées de portes...) ;- Aérer les espaces intérieurs 10 minutes toutes les heures (la durée d'aération dépend du volume de la pièce et du renouvellement de l'air) ;- Adapter le plan de table pour le repas, avec une jauge de 6 adultes maximum (sans compter les enfants), en espaçant les convives avec une distance plus importante pour les personnes présentant le plus de risques du fait de leur âge ou de comorbidités ;- Porter le masque jusqu'au moment où l'on mange, puis le remettre pour continuer à discuter entre deux plats et à la fin du repas ;- Éviter de partager des objets : par exemple, mettre des piques sur les toasts pour éviter de les prendre avec la main, ne pas passer les plats mais privilégier le service par une seule personne ;- Ne pas s'embrasser au moment du partage des cadeaux, garder ses distances et se laver les mains après avoir ouvert les paquets ;- Réduire le temps passé ensemble et sortir à l'extérieur lorsque cela est possible ;Utiliser l'application TousAntiCovid qui permet de savoir si on a été en contact avec des personnes malades.: le couvre-feu s'appliquera le 31 décembre 2020. A partir de 20h, il ne sera pas possible de sortir de chez soi sauf pour les quelques motifs autorisés (déplacements professionnels, motifs impérieux, motifs médicaux...) .: se faire tester avant de se rendre dans sa famille pour les fêtes de fin d'année reste envisageable, mais il est rappelé qu'il y a un risque que le test soit négatif alors qu'on n'est pas encore suffisamment contagieux et qu'il faut éviter l'engorgement des laboratoires, des pharmacies, des médecins qui réalisent des tests. Il convient de rester prudent malgré un test négatif.









Dans la même rubrique < > Villes Amies des Ainés : Design for All, l'un des 8 lauréats 2020 Villes Amies des Ainés : Le corps de la Ville, l'un des 8 lauréats 2020 Être vieux en France : combien ça coûte ?