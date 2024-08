Camaïeu: renaissance d'une icône du prêt-à-porter, deux ans après sa liquidation Deux années se sont écoulées depuis la liquidation de Camaïeu, enseigne emblématique du paysage français du prêt-à-porter. Aujourd'hui, la marque annonce son grand retour avec l'ouverture de 12 boutiques, grâce à la marque Celio.





Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Camaïeu s'apprête pourtant à écrire un nouveau chapitre de son histoire. La marque se repositionne stratégiquement sous l'appellation "



Le repositionnement est cependant audacieux et témoigne d'une volonté ferme de se démarquer dans un marché saturé. En effet, Camaïeu entend répondre aux besoins spécifiques des seniors en matière de look, de confort et d'élégance. Avec un objectif clair : redonner à cette cible de clientèle le plaisir de s'habiller avec des pièces pensées pour eux, sans compromis sur la qualité ou le style.



Les boutiques Camaïeu rouvriront progressivement leurs portes sur l'ensemble du territoire français. Chaque espace sera conçu pour offrir une expérience d'achat unique et personnalisée. Les clients y trouveront des collections exclusives qui allient modernité et fonctionnalité, deux qualités essentielles pour le quotidien des seniors.



Deux ans après avoir frôlé l'oubli, Camaïeu signe ainsi son grand retour sur la scène de la mode française. Un come-back qui sera suivi avec attention par les consommateurs comme par les professionnels du secteur, curieux de voir jusqu'où cette nouvelle page de l'histoire mènera cette marque résiliente.

Publié le 29/08/2024 à 11:48 | Lu 157 fois



